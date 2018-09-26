Врач о пострадавших при взрыве на предприятии в Могилеве: «Состояние тяжелое, но не безнадежное»

СЕГОДНЯ 12:46 2018-09-26T16:11:15+03:00

Одну пациентку в крайне тяжелом состоянии уже перевезли в Минск, сегодня транспортируют еще двоих

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Во время взрыва 25 сентября на предприятии «Могилевдрев» пострадали 6 человек. Троих госпитализировали в Могилевскую больницу скорой медицинской помощи, еще троих пострадавших, которые находятся в более тяжелом состоянии – в Могилевскую больницу №1. Сегодня ночью 57-летнюю пациентку уже перевезли в Республиканский ожоговый центр Больницы скорой медицинской помощи Минска. У нее ожоги тела до 60%. Еще двое пострадавших с ожогами тела от 35 до 65% находятся в тяжелом состоянии. Кроме ожогов кожи они получили травмы дыхательных путей, потому что вдохнули горячий воздух.

- Состояние больных тяжелое, но не безнадежное. Мы надеемся, что они поправятся, - говорит Виктор Клочков, главврач Могилевской городской больницы № 1. – На своем уровне мы сделали все, что могли. Сегодня отправим еще двоих пациентов в ожоговый центр в Минске, чтобы использовать все медицинские возможности для их лечения.

По словам врача, пока можно определить только общую площадь ожогов, а их глубина станет известна только через несколько дней. Поэтому никаких прогнозов медики не дают, но повторяют, что ситуация не безнадежная.

Подробности происшествия выясняют следователи, их работу координирует председатель СК Иван Носкевич. Он поставил ход расследования на личный контроль. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил производственно-технической дисциплины и правил безопасности, повлекшие взрыв и причинение тяжких телесных повреждений работникам предприятия» УК. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

Что стало причиной взрыва, сейчас выясняют специалисты. По информации МЧС, взрыв разрушил стены цеха на площади 300 кв.м., 6 оконных блоков и остекление. Оборудование не повреждено.