«Подписал контракт на 5 лет»: Валентин Елизарьев назначен художественным руководителем Большого театра

СЕГОДНЯ 18:18 2018-09-26T18:19:34+03:00

За 9 лет отсутствия Елизарьева в театре он, тем не менее, не раз становился лауреатом международных наград - например, медали ЮНЕСКО. Фото: Павел МАРТИНЧИК

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«Комсомолка» связалась с маэстро.

- Валентин Николаевич, мы только что получили невероятную новость о вашем назначении худруком Большого театра. Это так?

- Да, сегодня я подписал контракт на 5 лет с Большим в должности художественного руководителя театра. И уже завтра, 27 сентября, я буду представлен в этом качестве коллективу министром культуры Юрием Бондарем.

Валентин Елизарьев говорит, что первое время будет разбираться в делах театра.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

- Наши поздравления! Может, поделитесь первыми наметками своей будущей работы? С каким настроением приступаете к работе?

- Никаких секретов нет. Теперь главное - войти во все дела, разобраться в них. Ну и конечно, я вам хочу сказать: все свои возможности, творческие связи за границей буду использовать на пользу театра. Думаю, что смогу принести большую пользу театру.

Елизарьев 36 лет руководил белорусским балетом, был директором Большого театра в том числе в годы его масштабной реконструкции и реставрации в «нулевых». Но в начале 2009 года, после конфликта с Министерством культуры, которое тогда возглавлял Владимир Матвейчук, покинул труппу.

Валентин Елизарьев отдал театру до увольнения в 2009-м 36 лет. Фото: личный архив

Девять лет Елизарьев ставил за рубежом, а в Беларуси готовил хореографов в Академии музыки. Единственным его возвращением в театр за это время был юбилейный вечер к 70-летию в конце 2017 года и обновление к этому времени балета «Спартак».

На одном из своих юбилеев Елизарьев показал, что такое отличная форма балетмейстера. Фото: личный архив

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