2018-09-26T18:19:34+03:00
Общество

«Подписал контракт на 5 лет»: Валентин Елизарьев назначен художественным руководителем Большого театра

26 сентября знаменитый балетмейстер, народный артист СССР вернулся в родной театр
Сергей ТРЕФИЛОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
За 9 лет отсутствия Елизарьева в театре он, тем не менее, не раз становился лауреатом международных наград - например, медали ЮНЕСКО.За 9 лет отсутствия Елизарьева в театре он, тем не менее, не раз становился лауреатом международных наград - например, медали ЮНЕСКО.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

«Комсомолка» связалась с маэстро.

- Валентин Николаевич, мы только что получили невероятную новость о вашем назначении худруком Большого театра. Это так?

- Да, сегодня я подписал контракт на 5 лет с Большим в должности художественного руководителя театра. И уже завтра, 27 сентября, я буду представлен в этом качестве коллективу министром культуры Юрием Бондарем.

Валентин Елизарьев говорит, что первое время будет разбираться в делах театра. Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Валентин Елизарьев говорит, что первое время будет разбираться в делах театра.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

- Наши поздравления! Может, поделитесь первыми наметками своей будущей работы? С каким настроением приступаете к работе?

- Никаких секретов нет. Теперь главное - войти во все дела, разобраться в них. Ну и конечно, я вам хочу сказать: все свои возможности, творческие связи за границей буду использовать на пользу театра. Думаю, что смогу принести большую пользу театру.

Елизарьев 36 лет руководил белорусским балетом, был директором Большого театра в том числе в годы его масштабной реконструкции и реставрации в «нулевых». Но в начале 2009 года, после конфликта с Министерством культуры, которое тогда возглавлял Владимир Матвейчук, покинул труппу.

Валентин Елизарьев отдал театру до увольнения в 2009-м 36 лет. Фото: личный архив

Валентин Елизарьев отдал театру до увольнения в 2009-м 36 лет. Фото: личный архив

Девять лет Елизарьев ставил за рубежом, а в Беларуси готовил хореографов в Академии музыки. Единственным его возвращением в театр за это время был юбилейный вечер к 70-летию в конце 2017 года и обновление к этому времени балета «Спартак».

На одном из своих юбилеев Елизарьев показал, что такое отличная форма балетмейстера. Фото: личный архив

На одном из своих юбилеев Елизарьев показал, что такое отличная форма балетмейстера. Фото: личный архив

БОЛЬШЕ О ЗНАМЕНИТОМ БЕЛОРУССКОМ ХОРЕОГРАФЕ:

Валентин Елизарьев: Папа римский мне сказал: «Спасибо за Бога!» (читать далее)

Валентин Елизарьев: Семь лет не заходил в театр со служебного входа (читать далее)

Валентин Елизарьев: «Думал, в Минске поставлю один спектакль. А остался на всю жизнь» (читать далее)

Валентин Елизарьев: «Театр в Японии живет уже в XXII веке» (читать далее)

Народный артист Беларуси Валентин Елизарьев: С Плисецкой мы дружили почти 40 лет (читать далее)

Валентин Елизарьев: «В Японии не принято дарить цветы на сцене» (читать далее)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Белоруска, ставшая персональным шоппером в Париже: Мои клиенты тратят на покупки миллионы евро в год - но только после моих советов
Минчанка Светлана Акулич работает персональным шоппером в престижном универмаге AU Printemps Haussmmann в центре французской столицы [фото]
«Евроопт» открыл 100-й магазин на селе
Сеть «Евроопт» сегодня обслуживает покупателей не только во всех крупных городах страны, но уже представлена практически во всех районных центрах - в 109 из 118. А вот сельские жители только начинают приобщаться к торговому сервису сети
Новости 24
Новые правила охоты в Беларуси: собак разрешат выгуливать в охотугодьях, а в загоне разрешат участвовать 18-летним
Александр Румак: в Беларуси 17 приемных семей для пожилых людей
Депутат райсовета Слонима пообещал 500 рублей за поимку чупакабры
В Быховском районе браконьеров с электроудочкой оштрафуют больше чем на $70 тысяч
Курс доллара, евро и российского рубля в Беларуси снова увеличился
В Минске из-за подозрительных сумок эвакуировали Советское РУВД
Посол России Бабич: поставки российских нефтепродуктов в Беларусь увеличатся
В Беларуси появилась новая вакцина от гриппа
Брестские пограничники задержали чиновника из Монголии, который бежал от преследования за коррупцию
При реконструкции Коссовского дворца нашли сундук с книгой и монетами
По факту взрыва на «Могилевдреве» возбуждено уголовное дело за нарушение правил безопасности
В Бресте нашли девушку, которую разыскивали больше недели - ее убили
В Беларуси стали реже появляться поддельные деньги
В Лиозненском районе четверых подозревают в убийстве девушки ради ее квартиры
Россия сняла запрет на поставки продукции с Витебского мясокомбината
Подробности ЧП на «Могилевдреве»: взрыв произошел в лакокрасочном цехе
Взрыв на Могилевдрев: шесть человек ранены
С 1 октября в Беларуси поднимут цены на сигареты
В Минске задержали безработного жителя Речицы больше чем с килограммом насвая
Минстройархитектуры предложило сократить площадь квартир в новостройках на 15 процентов
В Минске рядом с Национальной библиотекой проведут следственный эксперимент по ДТП годичной давности
Фотофакт. В Витебске 25 сентября выпал первый снежный град
Беларусь поставит в Зимбабве технику на $60 миллионов
Из психиатрической больницы в Могилеве сбежали трое подростков
Жительницу Витебска убили и закопали в лесу, чтобы присвоить квартиру