2018-09-26T22:18:00+03:00
Происшествия

Взрыв на предприятии в Могилеве: расследование взял на личный контроль председатель Следственного комитета

Трех человек, которые серьезно пострадали, будут лечить в Минске
Алеся ДОБЫШ
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Взрыв произошел вечером 25 сентября. Фото: sk.gov.byВзрыв произошел вечером 25 сентября. Фото: sk.gov.by
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В 18.38 во вторник, 25 сентября, в МЧС поступил звонок: в лакокрасочном цехе на предприятии «Могилевдрев» произошел взрыв и начался пожар.

- Мы работаем рядом с заводом. Услышали очень громкий хлопок. Выбежали на улицу, из здания «Могилевдрева» валил черный дым. Когда пожарные приехали, дыма уже не было, - рассказывает Дмитрий, очевидец происшествия.

Что стало причиной взрыва, сейчас выясняют специалисты. Фото: МЧС

Что стало причиной взрыва, сейчас выясняют специалисты. Фото: МЧС

В момент взрыва в цеху находилась рабочая смена из девяти человек, они смогли самостоятельно выйти из помещения. Шесть работников - три женщины и трое мужчин - серьезно пострадали: их увезли в Могилевскую больницу №1 и Могилевскую больницу скорой медицинской помощи.

57-летнюю пациентку в крайне тяжелом состоянии в ту же ночь перевезли в Республиканский ожоговый центр Больницы скорой медицинской помощи Минска. У женщины ожоги тела до 60%. Еще двое пострадавших в тяжелом состоянии. Помимо ожогов тела, у них поражены дыхательные пути, потому что пострадавшие вдохнули горячий воздух.

- Состояние больных тяжелое, но не безнадежное. Мы надеемся, что они поправятся, - говорит Виктор Клочков, главврач Могилевской городской больницы №1. - На своем уровне мы сделали все, что могли. В среду отправили еще двоих пациентов в ожоговый центр в Минске, чтобы использовать все медицинские возможности для их лечения.

По словам врача, пока можно определить только общую площадь ожогов, а их глубина станет известна через несколько дней. Поэтому никаких прогнозов медики не дают, но повторяют, что ситуация не безнадежная.

Пострадали шесть человек. Фото: sk.gov.by

Пострадали шесть человек. Фото: sk.gov.by

Подробности происшествия выясняет следственная группа, работу следователей координирует председатель СК Иван Носкевич. Ход расследования на его личном контроле. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил производственно-технической дисциплины и правил безопасности, повлекшее взрыв и причинение тяжких телесных повреждений работникам предприятия» УК. Возможное наказание - до 7 лет лишения свободы.

Что стало причиной взрыва, сейчас выясняют специалисты. По информации МЧС, взрыв разрушил стены цеха на площади 300 кв. м, 6 оконных блоков и остекление. Оборудование не повреждено. Помещение, где произошел взрыв, сейчас закрыто, а предприятие продолжает работу.

КСТАТИ

21 июня в цеху выпуска ДСП на предприятии «ФандОК» в Бобруйске в результате взрыва 23-летний рабочий получил ожоги, еще две женщины пострадали от взрывной волны.

Мощный взрыв произошел 22 мая на заводе «Алкид» под Минском (в деревне Королев Стан). Завод производит битумно-полимерные эмульсии и мастики. Пожар больше часа тушили 16 пожарных расчетов. Один из сотрудников завода получил ожоги 60% тела, другой - переломы. Всего пострадало четыре человека, включая директора, который помогал тушить пожар. Через неделю после взрыва скончался один из пострадавших. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил производственно-технической дисциплины и правил безопасности. Расследование продолжается.

25 февраля 2017 года на сахарном комбинате в Скиделе вспыхнула пылевоздушная смесь - пять работниц предприятия с ожогами тела от 50% попали в реанимацию. К несчастью, чудо не произошло и пострадавшие стали умирать одна за другой: выжила только одна женщина. В халатности подозревают начальника цеха, в котором произошел взрыв, его заместителя и главного инженера предприятия.

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