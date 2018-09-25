Психолог Михаил Лабковский: Говорить ребенку, что ради него мама жертвует карьерой, - вранье и жесткое нежелание работать

СЕГОДНЯ 14:57 2018-09-25T14:58:05+03:00

За что бы он оторвал голову, каким мамам пора к неврологу и как достичь полной гармонии с самим собой - московский психолог Михаил Лабковский рассказал в интервью "Комсомолке"

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Модный московский психолог в третий раз прилетает в Минск, чтобы 27 октября в концертном зале «Минск» рассказать всем желающим, как не потерять себя в поисках идеального баланса между карьерой, семьей и любовью. В чем заключаются мужские и женские ошибки в погоне за успехом и какой старый советский бред надо искоренять из наших голов, Михаил Лабковский рассказал в интервью «Комсомолке».

- Карьера - это не про счастье, а про деньги. А счастье для женщины - это все-таки про детей и про семью. Фото: личный архив.

- Михаил, многие сегодня нацелены на карьеру, из каждого утюга звучит про саморазвитие, вокруг коучи и менторы. На их фоне некоторые чувствуют себя неудачниками... Но ведь никто не отменял быт, семью, близких - хоть разорвись. У вас есть чудо-рецепт, как все успевать?

- Первая проблема, из-за которой люди разрываются между любовью, семьей и карьерой, - это установка. Вы говорите про установку сегодняшнюю в виде такой социальной рекламы. Людей куда-то двигают курсы личностного роста, саморазвитие, получение бесконечного образования.

Такие же установки существуют и дома, когда ребенку вдалбливают, что если ты не хочешь быть дворником - то должен стараться. Есть обратная установка для девочек: не надо никакого образования, а надо очень правильно и вовремя выйти замуж - это и есть абсолютно удавшаяся жизнь. Когда у людей установки, их действительно рвет на части: они пытаются жить гармоничной жизнью, а установки заставляют их куда-то бежать. Это первая причина, почему люди не могут достичь счастья.

Вторая причина в том, что в Беларуси, как и в России, по-прежнему достаточно ранние браки. Пришел из армии - женись. Во всем мире возраст, когда заключают браки, уже перешагнул 30-летний рубеж. К этому времени у человека уже есть достижения в карьере и материальная возможность иметь семью.

- Вы как-то говорили, что Беларусь находится на границе двух больших мировоззрений: западного и восточного. С одной стороны, манят свободы западного мира, с другой - не отпускают традиционность и стабильность восточного. Как нам найти идеальный баланс?

- Для этого надо, чтобы люди перестали обращать внимание на то, как к ним относятся, перестали слушать недалеких родственников и окружающих. Беларусь, какие бы здесь ни были восточные или западные течения, на одном из первых мест в мире по работе айтишников, которые высоко ценятся везде. Они работают очень качественно и за относительно небольшие деньги. Абсолютно западная профессия, и эти люди с западным мировоззрением и работой на удаленке живут здесь, в Беларуси, их немало. Не надо думать о прошлом, о соседях, что те подумают, а надо смотреть в свою тарелку. Думаю, айтишники так и живут - считай, начало положено (улыбается).

«Дома думать о доме, на работе - о работе»

- Есть еще вариант установки, заложенной в детстве. Когда мать внушила дочери, что та - девочка, и ее дело рожать. Она и рожает. Но дети вырастают, и мама часто становится не нужна. Смысл жизни потерян, она цепляется за детей - «я вам всю жизнь отдала!»

У меня была такая знакомая, оперная певица. Она всю жизнь выносила мозг ребенку, а ему уже было 40: «Да я ради тебя пожертвовала карьерой!» Это все вранье и жесткое нежелание работать. Ребенок - не больной и не инвалид, могла выйти поработать, песни попеть.

Все эти установки отравляют людям жизнь. Чтобы проблему решить, надо принять жизнь такой, какая она есть. Но не вынужденно – «я работаю, потому что у меня кредит», а «я работаю на той работе, которую я люблю». Ребенок говорит: «Мамочка! Ты опять уходишь на работу?» Мать знаете, что ему отвечает? «Я иду денежку зарабатывать, чтобы своему котику купить игрушку». Я бы голову оторвал за такие слова.

Получается, что мать тебя поменяла на деньги? Говорить надо иначе: «Сынок, я люблю тебя и я люблю свою работу. Сейчас я иду на любимую работу, а когда я закончу, я очень хочу побыстрее тебя увидеть - я тоже сильно тебя люблю». Тут нет противоречий: когда я дома - я думаю о доме, на работе - о работе. Если ты не псих и не невротик тревожный, который дома начинает делать рабочие дела, а на работе названивает домой каждые пять минут: «Ты поел? Иди погуляй, только недолго».

Такой маме надо идти к психоневрологу со словами: «Доктор, я тревожная, мне вообще не живется. Я не могу работать нормально, я должна все время проверять ребенка, а когда я дома, я думаю: как там на работе без меня?» И это не жизнь так устроена, это вам надо с головой подружиться.

- Многие называют таких женщин «заботливая мама». Но мужчинам, наверное, проще живется?

- Что касается мужчин, большинство, к сожалению, «кидают кости в будку», рассуждая: «Я вас кормлю, поэтому какашки убирать за грудными детьми не собираюсь, и не надо меня грузить, я устал на работе». Хозяин жизни, от которого зависит вся семья.

Дети привыкают, что отец в семье - редкий гость, все смотрят ему в рот и не перечат. Трагедия такого мужчины в том, что он полностью пропускает жизнь своих детей - когда они маленькие, когда начинают ходить, говорить. А потом он выходит на пенсию, дети уже взрослые, и у них отношения - никакие. Как были никакие, так и остались.

Во всем цивилизованном мире мужчины работают и содержат семью, при этом они полноценные мужья и отцы, которые не делят работу на мужскую и женскую. И посуду помоют, и ребенка искупают, и погуляют, и в магазин сходят. И не бьют себя в грудь: «Я тут кормилец, поэтому обеспечьте мне горячий ужин по приходу!»

Это, конечно, старый советский бред, который надо искоренять. Когда люди будут совместно решать проблемы и воспитывать детей, жить семейными ценностями и с удовольствием работать, противоречий не возникнет.

«Карьера - не про счастье, а про деньги. А счастье женщины в другом»

- На ваш взгляд, зачем вообще женщине строить карьеру? Нужны ей курсы саморазвития и повышения всего чего можно?

- Если женщина не хочет - и не надо. Никакой карьеры, как фетиша, в жизни не существует. Дело не в карьере, а в том, что иногда человек сам хочет развиваться, у него есть такая потребность. У очень немногих. Я 10 лет работал в школе. За это время видел всего пару-тройку детей, у которых была потребность саморазвития - они учились, потому что им было интересно. Вот такие женщины могут строить карьеру. И не потому, что у них задача встать во главе компании, а потому что им нравится то, что они делают.

- У многих в голове, что карьера равно счастье.

- Карьера - это не про счастье, а про деньги. А счастье для женщины - это все-таки про детей и про семью. А вообще всплески интереса к строительству карьеры в мировом сообществе были всегда - в 60-е, 70-е годы. Сейчас, кстати, народ более-менее успокоился.

Одна из самых благополучных в мире стран - Финляндия, считается, что у них лучшее в мире школьное образование. Там вообще никто пупок не надрывает - люди просто живут. Интересно - учатся, могут поступить в университет, потому что им, например, интересна психология. У них нет такой задачи - строить карьеру или кому-то что-то доказывать. Более того, они не ездят на дорогих машинах и не покупают себе дворцы.

Миллионеры, например, в Швеции живут в трехкомнатной квартире и ездят на не самой дорогой машине «Вольво». Но у нас пока другие установки.

- И пока у нас другие установки, феминистки ругаются с теми женщинами, которые мечтают работать полдня, чтобы остальное время отдавать ребенку и мужчине. Мол, могла бы Оксфорд окончить, а эта пустая жизнь - разве счастье?

- Все люди стремятся к счастью. Но у каждого оно свое. У кого-то это работа, у кого-то личная жизнь, у кого-то дети. И во всем этом самое главное, чтобы люди жили так, как хочется им, а не какой-то вынужденной жизнью. Иначе жизнь оборачивается трагедией. Мол, я всю жизнь одна ребенка воспитывала, а надо было изначально строить карьеру! Или: я всю жизнь вынуждена работать на этой работе, потому что около дома была только такая.

Чтобы не было мучительно больно в конце пути, надо на каждом жизненном отрезке радоваться каждому дню. Жить в свое удовольствие - в этом и есть залог абсолютно гармоничного сочетания работы, семьи и любви.

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