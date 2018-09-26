В Полоцке археологи нашли подземелье, которое строилось по заказу Евфросинии Полоцкой

СЕГОДНЯ 10:29 2018-09-26T10:29:59+03:00

О том, что происходило внутри, историки пока гадают, но уже с уверенностью говорят: находка уникальна - такого не было ни в одном храме

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Раскопки около Спасо-Преображенской церкви в Полоцке начались еще в 2015 году. На помощь белорусским археологам приехали коллеги из России, в том числе специалисты из Эрмитажа. В прошлом году историки выяснили, что древний храм был больше, а этим летом раскопали новое помещение - оно находилось ниже уровня пола. Но в монастыре строги: подвалом это называть нельзя.

- Гэты так званы «падвал» быў пад галерэяй храма. Галерэя - гэта такая прыбудова, - объясняет старший преподаватель кафедры истории и туризма Полоцкого госуниверситета Алексей Коц, который принимал участие в раскопках. - Зараз галерэі не захаваліся, яны былі разбураныя ў другой палове ХVII стагоддзя.

Об уникальном помещении археологи знали еще в прошлом году, а раскопать его удалось только сейчас. По размеру оно метр с лишним на три метра. Спускались туда по лестнице, такой же, как и та, что ведет на хоры. Для чего именно было это помещение, историки пока точно не выяснили, но есть несколько рабочих версий.

- Магчыма, гэта грабніца, якую будавалі, каб пахаваць некага вельмі значнага. Найбольш папулярны сярод прадстаўнікоў манастыра варыянт - келля пустэльнікаў. Але пакуль апошняя версія не вельмі падтрымліваецца даследчыкамі. Пакуль раскопкі не скончыліся, версій можа быць шмат, - говорит Алексей Коц.

Для чего бы ни служило это помещение, археологи уверены, что строилось оно по заказу Евфросинии Полоцкой.

- Памяшканне, пра якое мы гаворым, унікальнае, такога мы не знойдзем на тэрыторыі ўсёй Усходняй Еўропы, - рассказывает Алексей Коц. - Гэта гаворыць аб індывідуальным выкананні храма. А калі заказчыкам храма была Еўфрасіння, то менавіта ёй было патрэбна гэтае памяшканне.

Раскопками занимается Полоцкий госуниверситет - преподаватели, студенты-историки, которые проходят практику, и волонтеры других факультетов, а также сама Спасо-Преображенская церковь, археологи и историки из России.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Гродно раскопали дом с печкой XIV века

Интересные находки есть и в Гродно. На раскопках во внутреннем дворике Старого замка археологи нашли сруб, а в нем печка. Оказалось, что это деревянный дом середины XIV века. Раскопали его еще не полностью, но уже сейчас можно понять, как жили люди: постройка сохранилась очень неплохо для своего возраста. Раньше около Старого замка уже находили фрагмент шахматной доски, шахматные фигуры, женский золотой перстень.