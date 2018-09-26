Белоруска, ставшая персональным шоппером в Париже: Мои клиенты тратят на покупки миллионы евро в год - но только после моих советов

СЕГОДНЯ 12:48 2018-09-26T12:50:24+03:00

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Минчанка Светлана Акулич уехала из Беларуси 18 лет назад, жила в США, Германии, Италии. Белоруска рассказала «Комсомолке», сколько тратят ее клиенты на одежду люксовых брендов и как создать образ от кутюр человеку со средним достатком.

«Хотела понять секрет Prada»

Лана выросла в советское время в простой белорусской семье. После школы поступила в университет на факультет международных экономических отношений, изучала английский и немецкий языки, а в конце 90-х поехала по студенческой программе работать в США.

Минчанка Светлана Акулич работает персональным шоппером в престижном универмаге AU Printemps Haussmmann в центре французской столицы.

- Мы, студенты, жили на 30 долларов в месяц, а мне пришлось одолжить $2000, чтобы уехать, - вспоминает Лана. - Чтобы отдать долг и заработать еще, я трудилась в Америке с 8 утра до 12 ночи пять месяцев без выходных. Но этот опыт помог мне поверить в себя и задать темп всей моей жизни.

После учебы - девушка закончила вуз с красным дипломом - она год жила в Германии. А потом вернулась в Минск и устроилась работать менеджером по импорту стройматериалов.

- Я ненавидела все эти трубы и полимеры, - смеется Лана. - Мечтала о креативной профессии, хотела продолжить учиться. Поэтому решила рискнуть - поехала в Милан учить итальянский. Уже в Милане вспомнила, как в детстве мечтала о моде, затирала до дыр журналы OTTO, BURDA, бредила Парижем… Мне очень хотелось изучать бренд-менеджмент в люксе, но денег на учебу не было. Никак не могла понять: почему люди готовы платить тысячи евро за маленькую черную сумочку из нейлона, себестоимость которой гроши, только потому, что на ней написано Prada?

Лана с детства мечтала о моде и бредила Парижем.

Случайно узнала, что можно выиграть грант ЕС на обучение. Даже не знаю, как, но я прошла, оставив позади сотни конкурентов. Это был курс «Бренд-менеджмент в люксе», как я мечтала. Учиться было сложно - в Милане я жила всего несколько месяцев. Пришлось записывать все на диктофон и прослушивать по 100 раз дома, чтобы понять! Потом на практике у известного итальянского бренда мне посоветовали попытаться попасть на должность методиста группы в Европейском институте дизайна на курсе «Маркетинг и коммуникации в моде». За работу не платили, но можно было посещать занятия. Я решила попробовать - ведь учеба стоила 17 000 евро! Меня взяли, правда, пришлось буквально разрываться между учебой, работой и подработками.

С таким багажом знаний работа нашлась сразу - три года девушка работала в компании, представляющей итальянские марки на рынке Восточной Европы.

- Однажды знакомые по соцсетям предложили работу в Париже - нужен был менеджер по экспорту в итальянской компании по производству женской одежды, причем французский не требовался. Тогда я подумала, что это знак судьбы, чтобы перейти на новый этап в жизни в Париже. Но, к сожалению, спустя полгода, в 2009 году, когда был кризис в Европе, эта компания обанкротилась. Месяцами не могла найти работу. Было очень тяжело: учила французский язык, денег едва хватало, чтобы выжить. Отправила около 900 резюме и уже почти отчаялась, как меня пригласили на собеседование в один из самых известных универмагов Парижа - Printemps Haussmann. Было четыре сложных интервью, но я уверенно рассказывала о своих новаторских идеях на ломаном тогда еще французском. На последнем интервью генеральный директор универмага предложил мне стать персональным шоппером - в те годы они только запускали эту должность.

Клиенты прилетают из разных стран мира и не жалеют денег на покупки!

«Работу с клиентами начинаю, разговаривая по душам»

Задача персонального шоппера - помочь клиентам универмага создать полноценный образ, сэкономить время и не выбрасывать деньги на ветер, делая неодуманные эмоциональные покупки. Услуга для клиентов магазина платная - 250 евро, но если тратишь больше 1500 евро, она входит в стоимость. Шоппер знает о моде и стиле все: марки, представленные в магазине, как люксовые, так и демократичные, качество брендов, а также то, что именно будет подходить конкретному клиенту.

В знаменитом парижском универмаге есть просторные гардеробные.

Клиенты Светланы - в основном богатые и успешные люди из стран Западной Европы, Индии, Бразилии, ОАЭ, Азии, России, Украины, США... Среди них есть знаменитые актеры, модели, бизнесмены, артисты, политики. Но приходят и обычные люди, которым нужна помощь в создании рабочего гардероба или образа для особых случаев.

- Во время работы я стараюсь стать моим клиентом: понять его характер, комплексы, требования. Надо быть хорошим психологом - бывает, что мои клиенты не очень уверены в себе: «слишком худой или полный», «перешагнула за 40», «располнела после родов»... Сеанс начинаю с разговора по душам. Это мой стиль работы - мои клиенты разных национальностей и вероисповеданий, и нужно все эти особенности учитывать. Моя задача - сделать так, чтобы человек через имидж нашел гармонию и красоту в себе. Но бывает и так - однажды пришла холеная француженка лет 70 и говорит: «У меня все отлично со вкусом, в свое время была первой, у кого появлялись новинки от Кардена и Ив Сен-Лорана. Интересно, на что вы способны. Подберем одно-два платья, но мне сложно угодить». И она ушла с восемью платьями и написала в книге отзывов, что мне удалось ее удивить!

Лана может провести с клиентом весь день, делая покупки.

Лана говорит, что клиенты тратят на одежду, украшения, предметы интерьера от пары тысяч до нескольких миллионов евро в год.

- Это очень ответственная работа, так как часто случаются казусы. Однажды серьги за 18 000 евро отправили не в Гонконг на vip-свадьбу, а в Гваделупу. Клиент - китайская vip-консьерж-служба. Мне сказали: «Если не найдешь решение за два дня, больше ничего через тебя покупать не будем!» А ведь их клиенты каждый год делали покупки с моей помощью на два миллиона евро. Проблему я решила, но попала в больницу из-за сильного стресса.

- Как тебе кажется, правильный образ может изменить судьбу человека?

- Как-то ко мне пришла темнокожая девушка в сопровождении мужчины - спонсора. Она была из не слишком высокого слоя общества - выдавало поведение, манера говорить, одеваться… Она сказала: «Хочу стать леди». Вы бы ее сейчас видели - стала чем-то похожа на Уитни Хьюстон. Она не только выглядит хорошо, но и изменила походку, речь, поведение. И, кстати, осталась с тем мужчиной, у них сложились серьезные отношения.

Среди клиентов Ланы - знаменитые актеры, модели, бизнесмены, артисты, политики. На фото "Мисс Франция 2018" Маэва Кук.

«Боитесь ошибиться - выбирайте минимализм»

- Какие советы по стилю ты даешь своим клиентам? И что из них может пригодиться нашим читателям?

- Хорошему вкусу нельзя научиться, это как музыкальный слух, но можно следовать нескольким простым правилам. На мой взгляд, чтобы выглядеть стильно и дорого, надо прежде всего быть ухоженным до мелочей. Важно иметь базовые вещи высокого качества: качественную белую рубашку, идеально сшитые джинсы и брюки, пару джемперов из хорошего трикотажа. Для женщин - брендовую сумку, бежевые туфли-лодочки, подходящие ко всему, элегантное однотонное хорошо скроенное платье. Для мужчин - хорошо сидящий костюм, качественную кожаная обувь и дорогие часы.

Одна из постоянных клиенток Ланы - супермодель Адриана Карамбе.

Еще один совет: боитесь ошибиться - выбирайте минимализм. Пусть образ будет выдержан в одном цвете и добавьте к нему контрастную деталь: туфли, колье, серьги, кольца.

Мой личный стиль - индивидуальность и креатив. Меня вдохновляет дизайнер и икона стиля Айрис Апфель, эпоха ретро, наблюдения в путешествиях по миру. Мои обеспеченные и избалованные новинками клиентки всегда интересуются, где я купила такое платье, колье из семечек апельсина или серьги в форме ножниц. На самом деле - во Вьетнаме, Сербии или Бразилии!

- А от какой вещи лучше избавиться?

- Кроссовки Balenciaga. Это самое уродливое, что есть в мире моды. Пусть они даже супермодные и стоят 700 евро за пару. Просто жду не дождусь, когда они выйдут из моды, чтобы их просто не видеть. А вижу я их каждый день!

Кроссовки, которые персональный шоппер не советуют иметь в гардеробе. Фото: designlovr.de

- Коко Шанель говорила, что если вы не заметили, как одета женщина, значит, она одета идеально. Вы согласны?

- Это было сказано в начале ХХ века, в эпоху Мулен Руж в Париже. В моде были перья, корсеты, чулки. Выглядело это вульгарно, но новаторски. Что я могу сказать в XXI веке? Думаю, это не совсем актуально в наши дни. Потому что люди, которые сейчас незаметны, они теряются в толпе. Даже жертвы моды. Я бы сказала, что у них нет характера. А сейчас эпоха не моды, а стиля. В мире столько разнообразия, есть возможность выбирать. Поэтому советую найти свою изюминку.

В будущем девушка хотела бы создавать образы для героев кино и ТВ, сотрудничать с программами о моде - опыт у нее есть: в 2012 году Лана снималась в программе о путешествиях «Орел и Решка», где подбирала гардероб для ведущего Андрея Беднякова.

Лана признается, что доходы позволяют ей быть финансово независимой, но шиковать не получается:

- Париж - дорогой город, а я живу одна. Только аренда квартиры 40 кв. м с мебелью в центре стоит 1600 евро. Да, в моем гардеробе немного люксовых брендов, но достаточно, чтобы я могла сочетать их с более демократичными вещами и аксессуарами, которые привожу из путешествий. Это моя вторая после работы страсть, я уже побывала в 65 странах. И если стоит выбор: сходить на ужин в ресторан или отложить на приключения, я, скорее, выберу второе!

Услуга для клиентов магазина платная - 250 евро, но если тратишь больше 1500 евро, она входит в стоимость.

Лана каждый день делает селфи, чтобы показать свои образы подписчикам в Инстаграме.

Фото: личный архив