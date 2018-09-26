«Дядя Максим бил, а Маруся сдохла. Мама била ремнем и руками»: в суде об убийстве 2-летней девочки огласили показания детей

СЕГОДНЯ 13:13 2018-09-26T13:25:22+03:00

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В Слуцке продолжаются слушания по делу об убийстве 2-летней девочки. По версии следствия, ее до смерти избил сожитель матери - 26-летний Максим Чижик, его обвиняют в убийстве и покушении на убийство, а мать ребенка - Екатерину Жаврид - в оставлении в опасности. Мужчина вину в убийстве не признает. В суде он отрицал, что избивал детей и заявил, что не знает, откуда на теле двухлетней девочки появилось столько травм.

На очередном судебном заседании озвучили показания детей и продемонстрировали их видеоопрос. О том, как их воспитывала мать и ее сожитель, пишет слуцкая газета «Инфо-курьер».

В суде зачитывают допрос детей, который был сделан вскоре после убийства Марины.

Алексей, 6 лет

Ребенок рассказал, что «большой Максим» обижает его ремнем. А в больнице он оказался, «потому что больно, потому что Максим бил». По животу, руке и голове. Синяки на лице, «потому что дядя Максим бил». «А Маруся сдохла. Марусю обижал Максим ремнем по ноге. У Маруси были синяки, дядя Максим бил по попе, по лицу. Мама не обижала. Мама Марусю обижала — била ремнем и руками».

Ирина, 5 лет

«Мой папа Дима. А дядя Максим живет с нами. Дядя Максим плохой. Бьет нас. Марусю бил ремнем. У Маруси болело сердце. Марусе было больно. У Маруси были синяки на животе. Дядя Максим бьет всех. У Маруси сердце болело, она плакала. Ее дядя Максим обижал — бил. Он бил ее руками, видела. Мама тоже Марусю обижала».

В суде также показали видеоопрос детей. Вот что следует из него.

Алексей, 6 лет:

«Дядя (Максим) к нам приходил и бил нас ремнем, и Марусю, Ирку. Я видел. По спине бил».

Ребенок на игрушке, мишке, показывает, куда он бил их. Говорил, бил их чуть-чуть. «Маруся плакала, когда дядя Максим бил. Он Марусю в угол поставил. Мама защищала Марусю. «Меня бил дядя Максим по животу рукой, сильно бил, больно было. Мама плакала из-за того, что дядя Максим бил Марусю. Я видел. Он меня по рукам бил руками, я плакал. Никому не жаловался. Мама видела, что он меня бьет. Она говорила дяде Максиму уходить, а мне идти в угол.

Мама кричала на меня за то, что я трогал Марусю. Мама била Марусю по жопе. Маруся плакала. Я убегал из дома, я не хочу такой дом. Я не хочу остаться в таком доме. Там плохо было. Мама хорошо кормила, вкусно. Дома плохо все было. Когда дяди Максима не было дома, было хорошо. Мы мультики смотрели. Когда он пришел, стал бить Марусю и меня».

Алексей так объясняет, почему он со своими братьями и сестрами больше не дома и не с мамой: «Мы уехали из дома, потому что дядя Максим побил Марусю».

Ирина, 5 лет:

«Дядя Максим нас бьет по жопе. В угол ставит. У него кукушка какая-то. Он всех детей бьет. Меня бил по жопе. Он Лялю (Эльвиру) ремнем бил. По попе бил. Папа Дима меня бил. Дядя Максим мне про кукушку рассказал. Мама не била, она смотрела, как дядя Максим меня бил. Он еще бил Марусю. Ночью бил ремнем по жопе, поводком, у собаки забрал. Мама защищала, она ругала дядю Максима. Словами ему говорила. Дядя Максим был очень злой. Я его боюсь. Мама говорила, что у него кукушка прилетела. Максим бил маму ремнем.

Спать нас укладывал дядя Максим и мама. Маруся плакала, паука боялась. Мама ругалась на Марусю, когда она плакала. Говорила: иди спать. Мама говорила нам плохие слова. «Пошел вон», — говорила дяде Максиму. И он уходил, когда мама ругала. Дядя Максим бил маму. Дядя Максим окно разбил молотком, было громко, страшно. Я не хочу, чтобы дядя Максим с нами жил, он нас все время трогает. Я его боюсь».

Девочку до смерти избили дома. Фото: Следственный комитет.

Эльвира, 7 лет:

«Забрали от бабушки и дедушки в приют. В гости к маме не ходила. Ругались мама и папа Дима, он был дома. Дядя Максим всегда ругается с мамой. Они всегда бьются и ругаются друг с другом. Кулаками. Мама била Лешу и Ирку по попе ремнем. Один раз. Била за то, что они себя плохо вели. Все раскидывали, я за ними убирала. И меня била ремнем по спине за то, что я плохо себя вела. За то, что я с Лешей и Иркой дерусь. Это было много раз.

Дядя Максим бьет Лешу за то, что он убегает на улицу, в город. Он убегает, потому что его никто не кормит. Мама не дает ему еды, а Ирке дает. И мне дает. Суп, макароны. Дядя Максим Ирку бил ремнем. По спине, сильно. У меня синяк был, папа учил считать. Он кулаком мне дал за то, что я плохо считала. Ночью дал. Поздно было, темно. Никого больше не учил. Целую ночь учил считать.

Папа пьяный был. Другие детки спали. Папа один раз ударил. Он меня всегда бьет за то, что я плохо себя веду. Когда приезжает домой, и других детей бьет ремнем. И дядя Максим бьет ремнем по спине, один раз. За то, что я себя плохо веду. Оставались красные следы.

Бабушке и дедушке говорила, что меня бьют. И бабушка и дедушка меня бьют, потому что я плохо себя веду, тоже ремнем по спине. Один раз били.

В приюте не бьют, я веду себя хорошо. На спине у Ирки, Леши и Маринки видела красные следы, круглые. Марину ремнем по спине били, я видела. Марину Леша бил, не видел, чтобы взрослые ее били. Маринка умерла. Бабушка рассказала. Маринка умерла, потому что дядя Максим ее много бил. Бабушка рассказала.

«Меня били за то, что я брала и сломала пульт. Лешу били за то, что он убегал. А Ирку били за то, что она хорошо себя вела, но ничего не делала. А Маринку, потому что лезет куда хочет, в провода. Я плакала, когда меня били. В угол меня всегда ставят дядя Максим и мама. И Маринку ставили, и она уходила. Когда она уходила, ее били. Она плакала, тогда ее переставали бить. Мама била Марусю ремнем. Всем было больно, все плакали. Я рассказывала Леше, что плакала. У меня был синяк под глазом. Меня папа бил за то, что я плохо считала. Я не понимала, как считать. Еще я Ирку била за то, что она со мной не дружит. По голове кулаком ее била».

Мать погибшей девочки — 27-летняя Екатерина — воспитывала пятерых детей — 8-летний Максим, 7-летняя Эльвира, 6-летний Алексей, 5-летняя Ирина и 2-летнюю Марину. Возраст детей в публикации указан по состоянию на начало года, до трагедии.