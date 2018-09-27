Концерты, спектакль, лекция и КВН: 10 самых крутых мероприятий октября

10. Стас Пьеха

24 октября во Дворце культуры Могилева

25 октября в ДК железнодорожников Гомеля

27 октября во Дворце искусств Бобруйска

28 октября во Дворце Республики в Минске

Фанаты Стаса Пьехи, трепещите: он едет в мини-тур по Беларуси! В программе четыре города - «Пьеха.15» будет в Могилеве, Гомеле, Бобруйске и Минске. Стоит билет от 45 до 120 рублей. Важное: песня «Она не твоя» обязательно будет.

Фото: Александр ГЛУЗ

9. EMIN

13 октября во Дворце Республики. Билеты от 29 до 120 рублей

Певец Эмин женился! Второй брак, счастливая невеста - фотомодель Алена Гаврилова. Поэтому свои романтичные песни со всех тринадцати альбомов он будет петь с особенным жаром (мы надеемся).

Фото: Владимир Веленгурин

8. Музыкальный спектакль «Призрак оперы»

18 октября в КЗ «Минск». Билеты от 27 до 57 рублей

Про этот спектакль, известный во всем мире, нужно знать только одно: постановкой занимался Санкт-Петербургский театр оперетты.

7. Михаил Лабковский

27 октября в КЗ «Минск». Билеты от 43 до 123 рублей

Действительно крутой специалист (мы не голословны, Михаил часто комментирует письма читателей «Комсомолки», вот самый свежий материал). В Минске он прочитает лекцию, по названию которой ясно, что это самые главные темы для любого из нас: «Карьера, Любовь, Семья: как найти баланс и не потерять себя». Можно будет задать вопросы.

6. Санкт-Петербургский симфонический оркестр

26 октября в КЗ «Минск». Билеты от 20 до 70 рублей.

Санкт-Петербургский симфонический оркестр под управлением Игоря Пономаренко, который объехал с гастролями пять континентов, сыграет забойные каверы на Scorpions, Nirvana, The Beatlees, Pink Floyd, Queen, Metallica, Deep Purple. В симфонической обработке!

5. Команда КВН «Уральские Пельмени»

26 октября во Дворце Республики. Билеты от 40 до 140 рублей

У одной из самых топовых команд КВН «ПРЕДЪюбилейный тур». Но даже если бы он был юбилейным или каким-то еще, это ничего бы не изменило – идти однозначно.

Фото: Евгения ГУСЕВА

4. Петер Бенце

22 октября в КЗ «Минск». Билеты от 20 до 70 рублей

Если вы никогда о нем не слышали, почитайте: это 27-летний венгерский пианист-виртуоз , в Минске первый раз. Знаменит сверхбыстрой техникой игры и даже попал с ней в Книгу рекордов Гиннеса - 765 нот в минуту. Сыграет известные мировые хиты, саундтреки к фильмам и сериалам, классические произведения. Огонь!

Фото: peterbence.com

3. Виктор Шендерович

23 октября в городском центре культуры в Гомеле

25 октября в КЗ «Минск»

За 35 - 80 рублей (столько стоит билет) 60-летний Виктор Шендерович поделится своим мнением о жизни в общем и дне сегодняшнем в частности. А также обернется назад: «В детсаду узнал цену коллективизму, закончил школу без сожаления, выжил в армии. Перед тем, как начать писать, некоторое время читал».

Фото: Борис Кудрявов

2. Сергей Волчков

14 октября в общественно-культурном центре в Гомеле

15 октября в КЗ «Минск». Билеты от 32,5 до 81,5 рублей

Белорус Сергей Волчков – современный Магомаев (если не круче. Кстати, почитайте наше интервью с ним). После телепроекта «Голос» он проснулся не только знаменитым, но и очень востребованным! Сергей Волчков выступает уже пять лет.

Волчков - наш самый известный баритон.

1. Brainstorm

21 октября в Prime Hall. Билеты от 55 до 95 рублей

Вместо тысячи слов: латвийская группа презентует в Минске новый альбом. Бывают они у нас не так часто, чтобы пропускать этот концерт с формулировкой «Потом схожу». Идите сейчас.