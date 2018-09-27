Концерты, спектакль, лекция и КВН: 10 самых крутых мероприятий октября
10. Стас Пьеха
24 октября во Дворце культуры Могилева
25 октября в ДК железнодорожников Гомеля
27 октября во Дворце искусств Бобруйска
28 октября во Дворце Республики в Минске
Фанаты Стаса Пьехи, трепещите: он едет в мини-тур по Беларуси! В программе четыре города - «Пьеха.15» будет в Могилеве, Гомеле, Бобруйске и Минске. Стоит билет от 45 до 120 рублей. Важное: песня «Она не твоя» обязательно будет.
Фото: Александр ГЛУЗ
9. EMIN
13 октября во Дворце Республики. Билеты от 29 до 120 рублей
Певец Эмин женился! Второй брак, счастливая невеста - фотомодель Алена Гаврилова. Поэтому свои романтичные песни со всех тринадцати альбомов он будет петь с особенным жаром (мы надеемся).
Фото: Владимир Веленгурин
8. Музыкальный спектакль «Призрак оперы»
18 октября в КЗ «Минск». Билеты от 27 до 57 рублей
Про этот спектакль, известный во всем мире, нужно знать только одно: постановкой занимался Санкт-Петербургский театр оперетты.
7. Михаил Лабковский
27 октября в КЗ «Минск». Билеты от 43 до 123 рублей
Действительно крутой специалист (мы не голословны, Михаил часто комментирует письма читателей «Комсомолки», вот самый свежий материал). В Минске он прочитает лекцию, по названию которой ясно, что это самые главные темы для любого из нас: «Карьера, Любовь, Семья: как найти баланс и не потерять себя». Можно будет задать вопросы.
6. Санкт-Петербургский симфонический оркестр
26 октября в КЗ «Минск». Билеты от 20 до 70 рублей.
Санкт-Петербургский симфонический оркестр под управлением Игоря Пономаренко, который объехал с гастролями пять континентов, сыграет забойные каверы на Scorpions, Nirvana, The Beatlees, Pink Floyd, Queen, Metallica, Deep Purple. В симфонической обработке!
5. Команда КВН «Уральские Пельмени»
26 октября во Дворце Республики. Билеты от 40 до 140 рублей
У одной из самых топовых команд КВН «ПРЕДЪюбилейный тур». Но даже если бы он был юбилейным или каким-то еще, это ничего бы не изменило – идти однозначно.
Фото: Евгения ГУСЕВА
4. Петер Бенце
22 октября в КЗ «Минск». Билеты от 20 до 70 рублей
Если вы никогда о нем не слышали, почитайте: это 27-летний венгерский пианист-виртуоз , в Минске первый раз. Знаменит сверхбыстрой техникой игры и даже попал с ней в Книгу рекордов Гиннеса - 765 нот в минуту. Сыграет известные мировые хиты, саундтреки к фильмам и сериалам, классические произведения. Огонь!
Фото: peterbence.com
3. Виктор Шендерович
23 октября в городском центре культуры в Гомеле
25 октября в КЗ «Минск»
За 35 - 80 рублей (столько стоит билет) 60-летний Виктор Шендерович поделится своим мнением о жизни в общем и дне сегодняшнем в частности. А также обернется назад: «В детсаду узнал цену коллективизму, закончил школу без сожаления, выжил в армии. Перед тем, как начать писать, некоторое время читал».
Фото: Борис Кудрявов
2. Сергей Волчков
14 октября в общественно-культурном центре в Гомеле
15 октября в КЗ «Минск». Билеты от 32,5 до 81,5 рублей
Белорус Сергей Волчков – современный Магомаев (если не круче. Кстати, почитайте наше интервью с ним). После телепроекта «Голос» он проснулся не только знаменитым, но и очень востребованным! Сергей Волчков выступает уже пять лет.
Волчков - наш самый известный баритон.
1. Brainstorm
21 октября в Prime Hall. Билеты от 55 до 95 рублей
Вместо тысячи слов: латвийская группа презентует в Минске новый альбом. Бывают они у нас не так часто, чтобы пропускать этот концерт с формулировкой «Потом схожу». Идите сейчас.