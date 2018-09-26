2018-09-26T16:26:11+03:00
Происшествия

«Света не тех мужчин себе выбирала…»

28-летнюю витеблянку закопали в лесу под выворотнем. Следствие не исключает, что женщина была еще жива
Наталья ПАРТОЛИНА
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Собутыльники убили 28-летнюю женщину, чтобы завладеть "двушкой" на шестом этаже этого дома.Собутыльники убили 28-летнюю женщину, чтобы завладеть "двушкой" на шестом этаже этого дома.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА
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Пенсионерки, сидящие на лавочке во дворе девятиэтажки-малосемейки, где жила 28-летняя Светлана, качают головами:

- Жалко Свету, она ведь не была опустившейся какой-нибудь. Да, выпивала. Но не так же, чтобы совсем, - говорит одна женщина.

- Она просто не тех мужчин себе выбирала, - высказывается другая. - Последнее время ее видели с каким-то - пьяный, исколотый, лицо помятое, на уголовника похож.

Чтобы найти тело Светланы, пришлось задействовать практически весь личный состав двух РОВД - Октябрьского, на территории которого погибшая женщина жила, и Лиозненского, на территории которого ее убили. Милиционеры под дождем прочесывали лес, пока метрах в семистах от трассы не нашли могилу. Убийцы закопали тело Светланы под выворотнем - деревом, которое сильный ветер повалил, вывернув с корнем.

Убитую закопали в лесу, следователи не исключают, что женщина была еще жива, когда ее забрасывали землей. Фото: УГКСЭ по Витебской области.

Убитую закопали в лесу, следователи не исключают, что женщина была еще жива, когда ее забрасывали землей. Фото: УГКСЭ по Витебской области.

- Оперативная информация об убийстве женщины поступила участковому инспектору Октябрьского РОВД Витебска 24 сентября. В тот же день нашли тело женщины, а к вечеру задержали подозреваемых - 21-летнего мужчину и 24-летнюю женщину. Оба они жители Витебска, мужчина не работает, ранее судим, женщина - рабочая одного из предприятий, - рассказал официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Светлану убили 18 сентября. У нее были гости, все выпивали. У знакомых молодой женщины возник жуткий план - убить ее и завладеть квартирой, чтобы сдавать ее на сутки. В двухкомнатной квартире после смерти матери Светлана жила одна. На такси все вместе поехали в Лиозненский район. Мужчина, который задержан по подозрению в убийстве, оттуда родом и хорошо знает местность. Он и повел компанию вглубь леса. Светлану били по голове, а потом закопали тело.

Самое страшное - следователи не исключают, что женщина была еще жива, когда ее забросали землей.

- На теле женщины выявлены многочисленные телесные повреждения. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Будет установлено количество и локализация телесных повреждений, а также причина смерти женщины. В настоящий момент устанавливается, была ли женщина жива в момент захоронения, - прокомментировали в отделе информации и связей с общественностью Следственного комитета.

По данным СК, по делу проходят уже четверо подозреваемых. Уголовное дело возбуждено по факту убийства, совершенного при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 139).

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