Госконтроль: «Энергетики не меняют трубы, а деньги тратят на новый офис и дорогие автомобили»

СЕГОДНЯ 15:37 2018-09-26T16:10:59+03:00

Стройка нового офиса для аппарата ГПО «Белэнерго» должна была закончиться в октябре прошлого года Фото: Святослав ЗОРКИЙ

По мнению контролеров, если бы энергетики подходили к делу с умом, то сэкономили бы 120 миллионов долларов

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Комитет госконтроля проверил организации «Минэнерго». Контролеры выясняли, насколько обосновано некоторые затраты включили в себестоимость электрической и тепловой энергии, и нашли недостатки в работе энергоснабжающих организаций.

- Крайне низкими темпами проводится замена изношенных труб на эффективные предызолированные трубы (которые помогают уменьшить потерю тепла. - Ред.). При имеющемся недостатке средств деньги зачастую тратятся на цели, не связанные с повышением эффективности, надежности и экономичности энергосистем. К этому относятся и затраты на строительство нового офиса для аппарата ГПО «Белэнерго», и закупка дорогостоящих автомобилей, и другие не всегда оправданные цели, - цитирует БелТА начальника Главного управления контроля за работой отраслей сферы материального производства Комитета госконтроля Станислава Наркевича.

Также контролеры обратили внимание на незадействованное имущество, недостаточную эффективность госзакупок и так далее. Вообще же, по их мнению, если бы в организации подходили к делу с умом, то сэкономили бы 120 миллионов долларов.

Проверка показала, что энергетики не полностью исключили необоснованные затраты из себестоимости тепла и электричества.

В КГК уверяют: резервы для экономии есть. Что это даст обычным гражданам? Например, меньшие цифры в жировке за отопление и электричество.

- По оценкам специалистов, такая модернизация теплосетей в целом по системе (замена изношенных труб на ПИ-трубы. - Ред.) могла бы обеспечить ежегодный экономический эффект более $40 млн. А это реальная возможность для снижения как себестоимости производимых энергоресурсов, так и тарифов для потребителей, - сказал председатель КГК Леонид Анфимов.

Свое офисное здание «Белэнерго» строит на ул. Шорной с августа 2016 года, в него вложено уже $2,9 млн., а весь проект обойдется в $9 млн.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Глава комитета уточнил, что деньги у энергетиков есть, просто тратятся они на другие цели. Например, на строительство семиэтажного офисного здания площадью 7 тысяч квадратных метров для аппарата «Белэнерго», на дорогие легковые автомобили.

Свое офисное здание «Белэнерго» строит на ул. Шорной с августа 2016 года, в него вложено уже $2,9 млн., а весь проект обойдется в $9 млн. Если верить паспорту объекта, то стройка должна была закончиться в октябре прошлого года. Но, видимо, что-то пошло не так. Хотя, судя по внешнему виду здания, стройка вот-вот завершится.

- Очевидно, что все эти средства будут включены в стоимость энергооборудования, выполняемых работ и услуг, а в конечном итоге лягут на тарифы, - сказал Леонид Анфимов.

Он привел и другой пример расточительности. Так, по заказу «Гомельэнерго» в марте этого года был проведен конкурс на закупку 90 тонн реагента для подготовки воды на Мозырской ТЭЦ. Предпочтение отдали литовской компании, хотя белорусская предлагала продукцию в 2,5 раза дешевле, и переплатили 42 тысячи евро.