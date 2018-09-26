Познакомились после бара, убил, закопал на автостоянке: подробности убийства брестчанки, которую искали больше недели

СЕГОДНЯ 16:24 2018-09-26T16:25:00+03:00

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Брестчанка Юлия Юхник пропала 16 сентября. Поздно вечером, около 22:30, она уехала на велосипеде из дома в микрорайоне Речица. Там 26-летняя девушка праздновала день рождения родственницы. Больше о ней ничего известно не было. На следующее утро недалеко от железнодорожной станции Брест-Северный, примерно в километре от дома, из которого выехала Юля, нашли ее велосипед.

Родственники обратились в милицию с заявлением о пропаже девушки. Ее искали сотрудники уголовного розыска и волонтеры поисково-спасательного отряда «Ангел». Тело нашли только в ночь с 25 на 26 сентября – спустя 10 дней после ее исчезновения.

К месту, где захоронен труп, милицию и следователей привел подозреваемый. Им оказался 46-летний ранее судимый за преступления против личности мужчина.

На него вышли, когда начали опрашивать свидетелей – все указывало на то, что Юлию последний раз видели в компании этого мужчины. Выяснилось, что она познакомилась с ним в тот же вечер. Закрылся бар, и мужчина предложил ей продолжить отдых.

- Установлено, что между мужчиной и женщиной произошел конфликт, в ходе которого он нанес потерпевшей телесные повреждения, от которых она скончалась. В последующем тело было захоронено им на одной из автомобильных стоянок города. Задержанный сам указал на место захоронения и рассказал о подробностях совершения им преступления, - комментируют в Следственном комитете.

Задержанный мужчина признался, что убил девушку около часа ночи 17 сентября в бытовом помещении магазина.

Обстоятельства убийства и причина смерти станут известны после того, как следователи получат заключения экспертиз. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Расследование продолжается.