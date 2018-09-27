Первый общественный банк в Беларуси открыли не в столице и даже не в центре губернии, а в уездном городе

СЕГОДНЯ 12:52 2018-09-27T12:52:50+03:00

Продолжаем наш совместный с «Беларусбанком» проект, в котором мы шаг за шагом изучаем денежную историю нашей страны. Здесь есть все: клады, банки, легенды, герои и реалии наших дней. Новая страница - Гомельская область

Изменить размер текста: A A

Гомельщина - это красивый край с богатыми землями и уникальной природой. Неудивительно, что в разные времена сюда в поисках лучшей жизни прибывали смелые, предприимчивые люди, которые оставили заметный след в истории региона. Поэтому уникальных достопримечательностей в Гомельской области множество, и иногда это даже целые города: и Ветка, основанная староверами, и «маленькая Швейцария» Мозырь, и древний Туров, который тысячу лет назад был культурным и религиозным центром восточных славян, один из древнейших центров письменности и летописания. Именно в Турове был найден в 1866 г. фрагмент Евангелия XI века - самой древней рукописной книги, созданной на территории Беларуси. А главное чудо не только этого региона, но и всей Беларуси - растущие из земли каменные кресты. Один из них, самый почитаемый, находится на месте, где раньше был Борисоглебский монастырь, от которого осталось только кладбище и часовня. Растет он и ввысь, и вширь, оставаясь загадкой для науки и местом паломничества верующих людей.

Главное чудо Турова - растущие из земли каменные кресты.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Загадок на Гомельской земле много. И из-под земли появляются не только кресты, но и несметные сокровища. Им в этот раз мы уделим чуть больше внимания, поскольку наш совместный проект с Беларусбанком - это исторические факты, так или иначе связанные с деньгами.

Гомель. Дворец, подаренный императрицей

Дворцово-парковый ансамбль Румянцевых-ПаскевичейФото: Святослав ЗОРКИЙ

Жемчужина современного Гомеля - дворцово-парковый ансамбль Румянцевых-Паскевичей. История его начинается в 1775 году, когда Екатерина II подарила графу Петру Румянцеву, командовавшему русскими войсками в войне с турками, Гомельские земли. К подарку прилагалась еще масса бонусов - от почетной приставки «Задунайский» к фамилии до шпаги, украшенной алмазами. Денежная часть - 100 тысяч рублей - полагалась на постройку дворца в Гомеле, где он и появился на месте деревянного замка Чарторыйских. А почти через 60 лет полководец Иван Паскевич выкупил дворец за 800 тысяч рублей. Сложно даже представить, насколько вырос в цене дворец в наши дни! Но сегодня это национальное достояние, великолепный музей, который, конечно же, не продается.

Рогачевский район. Гривны киевские, новгородские, литовские в одном месте

Фото: wikipedia.org

В топ-5 самых значимых кладов, найденных на территории Беларуси, входит и обнаруженный в 1979 году около деревни Вищин Рогачевского района. Нашли его археологи, исследовавшие остатки замка, который когда-то здесь возвышался. Клад, спрятанный в стене замка примерно в XIII веке, весил около двух кило. Были здесь и деньги, и всевозможные украшения. Главной же удачей были гривны-слитки киевские, новгородские и литовские - платежное средство тех времен. В таком комплекте в одном месте до сих пор их еще не находили.

Буда-Кошелевский район. Гривны как украшение

А в 1980 году в Гомельской области был обнаружен клад уже с другими гривнами - которые носили на шее. Это украшение в виде ожерелья использовали когда-то и мужчины и женщины. Несколько таких гривен XI - XII вв. нашел житель деревни Козий Рог Буда-Кошелевского района во время работы в поле. Этот клад был уникален тем, что состоял только из гривен, которые сохранились в идеальном состоянии.

Фото: ЛАСЬКО Дмитрий / предоставлено Институтом культуры

Вообще кладов на территории Гомельской области было найдено немало. Особенно там, где проходили водные маршруты купцов из дальних стран. Многие находки пополнили экспозиции краеведческих музеев.

Так, в экспозиции дворца Румянцевых и Паскевичей представлена серебряная церковная утварь XVIII - XIX веков - один из последних крупных кладов, найденных на территории современной Беларуси. Он был обнаружен в районе поселка Ченки, когда экскаватор, копавший траншею, наткнулся на бетонный колодец-тайник.

Гомель. Первый общественный банк

В 1869 году в Гомеле, который был даже не центром губернии, а уездным городом, открылся первый городской банк с основным капиталом в 20 тысяч рублей. Дело в том, что после отмены в России крепостного права в Гомеле активизировалась деловая жизнь, он превратился в крупный торгово-промышленный центр. Началось строительство железных дорог, проходивших через город, - Либаво-Роменской и Полесской. Приток населения увеличился, необходимость создания полноценного финансового учреждения для решения насущных вопросов назрела - вот сенат и принял решение открыть именно в Гомеле городской общественный банк.

Фото: gp.by

Городской банк Гомеля постоянно отчислял две трети чистой прибыли «в городской доход», выдавал городу ссуды на различные нужды - строительство гимназий, ремонт дорог, покрытие расходов и долгов города.

К концу XIX века Гомель стал крупным банковским центром. Здесь (в основном на улице Румянцевской) были открыты Русско-Азиатский, Северный, Виленский, Соединенный и городской банки. Город постепенно превратился в крупный банковско-торговый центр с развивающейся промышленностью.

«Наши клиенты должны быть уверены, что банк - надежный деловой партнер, который всегда рядом»

- Гомельская область - одна из самых больших в республике по территории и численности населения. Здесь сосредоточен серьезный производственный потенциал, - отмечает начальник филиала №300 - Гомельское областное управление ОАО «АСБ Беларусбанк» - Архипенко А.И.

- Современная история Гомельщины тесно связана с развитием ведущего банка страны, - акцентирует Александр Иванович, проработавший в банке уже более 25 лет и без малого пять лет возглавляющий областное управление.

Начальник филиала №300 - Гомельского областного управления - Александр Иванович АрхипенкоФото: Святослав ЗОРКИЙ

Многие из знаковых предприятий Гомельщины - наши многолетние клиенты. Только за последние годы при поддержке Гомельского областного управления «Беларусбанка» реализован ряд значимых для области и страны проектов на предприятиях тяжелой и легкой промышленности.

- Александр Иванович, но и у вашего коллектива тоже есть серьезные успехи, о которых стоит сказать!

- В течение последних пяти лет Гомельское областное управление занимало лидирующие позиции во внутреннем рейтинге «Беларусбанка». А по итогам 2017 года было признано победителем трудового соревнования, заняв лидирующие позиции по объемам кредитования и привлечения средств клиентов, сумме полученных доходов и прибыли на одного работника и другим показателям.

Семь интересных фактов о Гомельском областном управлении Беларусбанка

Участвует в сохранении культурных ценностей

В 2016 году благодаря спонсорской помощи банка для музея был приобретен ценный экспонат - фотоальбом Homel 1911. В этом альбоме уникально все - от фотографий (на них запечатлен облик усадьбы и интерьеры дворца) до оформления (он сделан в виде книжного блока в переплете из натуральной кожи, с золотым обрезом).

Руководитель областного управления входит в состав попечительского совета Гомельского дворцово-паркового ансамбля.

Выдает большинство кредитов на жилье и потребительские нужды

ОАО «АСБ Беларусбанк» по Гомельской области активно участвует в государственных программах строительства и благоустройства жилья, газификации жилого фонда. В рамках госпрограмм кредитной поддержкой банка с 2005 года воспользовалось около 70 тыс. граждан, улучшили жилищные условия 60 тыс. семей, введено в эксплуатацию 3 млн. кв. м жилья. За счет кредитов на недвижимость на условиях, определенных банком, решили свой квартирный вопрос 25 тыс. граждан.

Потребительскими кредитами за три последних года воспользовались более 40 тыс. человек. Большую популярность приобрел кредитный продукт «Время жить», рассчитанный на категорию клиентов «золотого» возраста.

Поддерживает флагманов промышленности страны

При участии «Беларусбанка» успешно реализуются масштабные инвестиционные проекты крупнейших предприятий Гомельщины. Вот лишь некоторые из многочисленных примеров.

- Введены в строй: трубопрокатный комплекс, новая производственная линия мелкосортно-проволочного стана, реконструировано сталеплавильное производство на Белорусском металлургическом заводе.

- На Мозырском нефтеперерабатывающем заводе завершены четыре этапа реконструкции, что увеличило глубину переработки нефти и выпуск топлива, соответствующего европейским стандартам.

- Модернизирована линия производства стекла для изготовления стеклопакетов на ОАО «Гомельстекло». Организовано производство других видов стекол: закаленного автомобильного, энергосберегающего, зеркального, ламинированного.

- Проведена модернизация и техническое перевооружение механообрабатывающего, холодноштамповочного, термического, сварочного, окрасочного, сборочного производств ОАО «Гомсельмаш». Это позволило увеличить выпуск зерноуборочных комбайнов до 4400 шт. в год, кормоуборочных - до 1000 шт.

- Модернизировано производство ДСП, фанеры, организовано производство ламинированной плиты и другой современной продукции на ОАО «Речицадрев».

Банкоматы «Беларусбанка» умеют говорить

Первый в Гомельской области говорящий банкомат для людей с нарушениями зрения был установлен в одном из отделений «Беларусбанка». Сегодня таких банкоматов уже три - в Гомеле, Речице и Жлобине - из 150, работающих в области.

Говорящий банкомат для людей с нарушениями зренияФото: Святослав ЗОРКИЙ

Для развития услуг дистанционного банковского обслуживания (ДБО) в «Беларусбанке» сделано многое. Как результат 2/3 платежей в системе ЕРИП совершаются дистанционно.

Принимает клиентов за столом переговоров

Все отделения банка, которые открываются с нуля или после ремонта, - это образец современного офиса. Здесь клиенты уже обслуживаются не только у окон, но и сидя за столом с работником банка - на бизнес-местах. Все обновленные и новые отделения оборудованы удобным въездом для людей с ограниченными возможностями (вплоть до специальных подъемников), стильно оформлены. Здесь есть электронные очереди и wi-fi. Сегодня в области модернизированы по последнему слову техники шесть отделений в Гомеле, Мозыре, Лельчицах, Жлобине, Речице. До конца 2019 года к ним добавятся еще пять в Гомеле и Светлогорске.

Банк помогает приемным семьям

В рамках благотворительного социального проекта «Беларусбанка» «Родительский дом» в Гомельской области за счет средств банка построено три коттеджа для семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - в г. Хойники, д. Жмуровка Речицкого р-на и г. Чечерск. Помощь этим семьям оказывается и после новоселья. Так, к началу учебного года банк предоставляет каждой из этих семей безвозмездную помощь для подготовки детей к школе – на покупку одежды, обуви канцтоваров.

Обучает взрослых и детей

Уроки финансовой грамотности, которые сотрудники банка организуют для жителей Гомельской области, разнообразны и увлекательны. Для самых маленьких - познавательные мультфильмы и интересные игры. Для школьников - брейн-ринг под названием «Финансовый гений». Для студентов - тренинги, семинары, игровые викторины. Проводятся встречи и в трудовых коллективах. Работа с незрячими клиентами, обучение их управлению финансами - новый успешный опыт для сотрудников банка.

Благодаря этим урокам люди быстро узнают о новых продуктах банка и их преимуществах. Так, например, получили популярность клубные системы «бархат», «#на старт», «Карт Бланш», «Шчодры», карта рассрочки «Магнит».

Работник банка - заслуженный экономист страны

Среди банковских работников немного найдется людей, удостоенных почетного звания «Заслуженный экономист Республики Беларусь». Его присваивают за заслуги в области экономики и финансов, в развитии экономической науки и подготовке кадров. Один из таких работников - ветеран банка Тамара Павловна Баланчук, которая более 30 лет возглавляла финансово-экономический отдел Гомельского областного управления.

Ветеран банка Тамара Павловна Баланчук, которая более 30 лет возглавляла финансово-экономический отдел Гомельского областного управления

Профессионалов, преданных своему делу, в банке работало и продолжает работать очень много. Их значимость и заслуги в успешной работе банка Александр Архипенко подчеркивает лаконичной фразой: «Главный капитал - люди!».