Замминстра труда: По классификации ООН, Беларусь - страна со старым населением

СЕГОДНЯ 16:51 2018-09-26T16:51:37+03:00

С начала года пенсия выросла более чем на 50 рублей Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

При этом пожилых женщин в два с половиной раза больше, чем мужчин

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Сейчас в Беларуси живет 2 млн. 377 тысяч людей старше трудоспособного возраста. То есть, по сути, каждый четвертый в стране - пенсионер. При этом пожилых женщин почти в два с половиной раза больше, чем мужчин: их 1 млн. 681 тысяч против 696 тысяч.

- В соответствии с классификацией ООН, население считается старым, если доля лиц старше 65 лет составляет 7% и более. В нашей стране доля населения старше 65 лет составляет 14,9% от общей численности населения. Соответственно, можно сделать вывод о том, что наше общество относится к тем странам, население которых считается старым. (…) У нас эти тенденции близки к европейским странам, такие же тенденции у наших соседей, - рассказал замминистра труда и соцзащиты Александр Румак на пресс-конференции, посвященной Дню пожилых людей.

Те, кто уже достиг пенсионного возраста (в этом году - 56 лет для женщин и 61 год для мужчин), получают от государства пенсию. В сентябре она составила в среднем 374 руб. 76 коп.

- Очень отрадно, что в этом году нам удалось провести перерасчет трудовых пенсий два раза. В предыдущие годы был один, - отметил Александр Румак. - В результате перерасчета с 1 мая пенсии были повышены в среднем на 5,4%, а с 1 августа - на 10,1%.

До первого повышения среднестатистический белорусский пенсионер получал 323 руб. 20 коп. Так что выплаты благодаря этим двум повышениям увеличились на 51 руб. 56 коп. Что будет происходить с пенсиями дальше, чиновники пока сказать не берутся. По закону их нужно индексировать минимум один раз в год. А вот получится ли и в следующем году сделать это дважды, неизвестно.

- Все повышения всегда зависят от возможностей, - добавил Александр Румак.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В России ведут уголовную ответственность за увольнение пожилых. А у нас?

В соседней стране тоже повышают пенсионный возраст, но вместе с этим еще и хотят ввести некоторые поблажки для пенсионеров или тех, кто скоро ими станет. Так, на этой неделе российская Госдума в окончательном чтении приняла законопроект об уголовном наказании за необоснованное увольнение или отказ в приеме на работу людей предпенсионного возраста. Он у наших соседей наступает за пять лет до пенсионного возраста (то есть пока еще в 50 лет для женщин и в 55 - для мужчин). Нанимателей, которые этот закон нарушат, ждет штраф в 200 тысяч российских рублей (примерно 6350 белорусских), или 360 часов исправительных работ.

Собираемся ли мы последовать примеру соседей и тоже ввести уголовное наказание за дискриминацию «предпенсионеров»?

- У нас гарантируется только продление контракта лицам предпенсионного возраста (за два года до наступления пенсионного возраста, сейчас это 54 года для женщин и 59 для мужчин. - Ред.). То есть контракт не может заключаться на срок ранее достижения пенсионного возраста. Но такой вопрос, как в Российской Федерации, у нас не рассматривается, - прокомментировал Александр Румак.