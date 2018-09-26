2018-09-26T17:17:51+03:00
Экономика

Банки начали общаться с клиентами, исходя из их финансовых психотипов

И начали выпускать годовую отчетность в форме развлекательных тестов
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Многие из нас любят в свободное время пройти какой-нибудь увлекательный тест и узнать что-то новое о своем типе личности. Белорусские банки взяли это на заметку и начали выпускать персонализированную годовую отчетность. Пионером в области такой персонализации стал МТБанк. Пройдя увлекательный онлайн-тест по определению финансового психотипа, каждый клиент может получить любую важную информацию о деятельности банка в минувшем году в наиболее доступном для понимания формате.

Запуск проекта приурочен к началу делового сезона, когда потребность в информации резко возрастает после летних отпусков. Сведения, изложенные в годовом отчете, будут полезны не только клиентам банка, но и финансовым аналитикам и обозревателям, а также маркетологам, работающим в банковском секторе.

Все начинается с увлекательного теста, по результатам которого пользователь получит персональную версию годового отчета в наиболее интересной для него форме.

Глубоких гуманитариев не станут нагружать сложными формулировками и посвящать во все нюансы финансовой отчетности. Специально для таких пользователей упор сделан на новости и продукты банка.

Для тех, кто неплохо разбирается в теме, приготовлена инфографика за отчетный период, отражающая положительную динамику по ключевым показателям, новости, продуктовая линейка и другая информация.

Профессиональные финансисты смогут окунуться во все подробности прошедшего финансового года вплоть до чисел с двумя знаками после запятой, получить детализированную аналитику по продуктовой линейке, а также информацию об успехах банка в корпоративном бизнесе.

Переход к персонализированному отчету связан с желанием МТБанка быть максимально открытым для своих клиентов и оградить их от необходимости разбираться в хитросплетениях финансовых показателей. Не секрет, что финансовая тематика далеко не самая популярная, однако, получая зарплатную карту, оформляя кредит или открывая вклад, клиент должен быть уверен в надежности выбранного им банка. Персонализированная отчетность – новый шаг к повышению доступности знаний о финансовых институтах.

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