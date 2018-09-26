Тренер - Арине Соболенко: «У тебя такие ощущения, что ты Роджер Федерер»

СЕГОДНЯ 17:21 2018-09-26T17:25:46+03:00

Дмитрий Турсунов продолжает быть для нашей лучшей теннисистки не только тренером, но и психологом

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После удачной серии турниров в августе, первого титула и 1/8 финала US Open 20-я ракетка мира Арина оступилась в Канаде, неожиданно уступив Варваре Лепченко (110-я).

Но в китайском Ухане на турнире категории Премьер (призовой фонд $2 746 000) она вновь нашла свою игру и уже вышла в четвертьфинал

Победный матч (6:4, 2:6, 6:1) против 6-й ракетки мира украинки Элины Свитолиной получился нервным, и Арина вызвала на корт тренера Дмитрия Турсунова. Мы снова стали свидетелями эмоционального разговора.

- Что ты сейчас вытворяешь? - спросил Дмитрий у своей подопечной. - После каждого удара ты смотришь на меня. Я, что, волшебник? Скажу тебе волшебное слово, и ты перестанешь ошибаться? Да?!

В ответ чуть успокоившаяся Арина одобрительно кивнула ему и едва улыбнулась, словно подтверждая, что она действительно ждет от тренера волшебного слова.

- А не пробовала заткнуть свой рот. В голове у себя, - продолжил Турсунов, очевидно подразумевая излишнюю эмоциональность Арины на корте. - У тебя такие ощущения, что ты Роджер Федерер, который без ошибок играет. Посмотри, сколько он порет. С чего ты решила, что ты будешь меньше ошибаться? А когда ты ошибаешься и после этого еще ходишь и сопли жуешь… Во-первых, ты ей (сопернице. - Ред.) показываешь, что с тобой можно играть. Для чего это делать, объясни мне? Чтобы каждый человек, который выходит против тебя на корт, думал: эта истеричка сама все отдаст?! Когда ты уже научишься? Ты на одни и те же грабли наступаешь постоянно. Закрой свой рот и начни играть в теннис! Ошиблась - дальше иди. Это матч. Тебе никто из корзинки (как на тренировке. - Ред) здесь не накидывает.

После этих слов воцарилась долгая пауза.

- Выйди и покажи ей с самого начала, что ты будешь играть. Что ты не будешь устраивать концерты. Ходить, руками размахивать, как мельница, - возобновил свою речь тренер. - Она вела с брейком и проиграла сет 4:6. По ней можно сказать, что она сильно расстроилась? У тебя ожидания от самой себя…

- … не ожидание, а непонимание ошибок, - возражает Арина.

- Нет ничего страшного в ошибках. Страшно, когда ты пытаешься засандалить мяч со всей силы и бьешь в аут, когда весь корт открыт… Сейчас тебе надо играть с самого начала и рвать себе одно место, потому что ты любишь в такую ситуацию попадать.

И Соболенко в третьем решающем сете разгромила Свитолину 6:1. Ждем дальнейших напутствий от Дмитрия Турсунова.

На этом фоне интересно прочитать слова Арины, которые она сказала на пресс-конференции:

- Пока ты головой в игре, всегда есть шанс вернуться. Если распсиховаться, шанса не будет. Самое важное - думать только о ближайшем очке. Иногда еще не стоит целиться только в линии. Я очень хотела попасть в Сингапур (итоговый турнир для восьми лучших по рейтингу. - Ред.), и это сводило меня с ума так, что я попасть в корт не могла. В результате теперь мы думаем только о том, чтобы сохранять спокойствие. Мне только 20, сейчас мне нужно играть в свой теннис и показывать максимум.

26 сентября Арина легко победила американку Софию Кенин (6:3, 6:3) и в четвертьфинале сыграет с 31-й ракеткой мира - словачкой Доминикой Цыбулковой.