В Пинске осудили членов банды, которая ворвалась с оружием в дом предпринимателя

СЕГОДНЯ 17:39 2018-09-26T18:07:38+03:00

Они получили сроки и должны выплатить семье бизнесмена, а также милиционерам, на которых напали, денежную компенсацию

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Приговор 26 сентября вынес суд Пинского района и города Пинска. Осудили пятерых членов банды – троих россиян и двоих белорусов.

Напомним, на дом предпринимателя в Пинске напали 4 января. Грабители в масках и с оружием разбили заднюю дверь, ворвались в дом, связали жену бизнесмена и его 11-летнюю дочь и, угрожая, потребовали деньги. Позже они напали на милиционеров, которые приехали после нажатия тревожной кнопки, и отобрали у них табельное оружие.

Суд рассматривал дело больше месяца. В итоге самые большие сроки получили 29-летний житель Логишина и 33-летний уроженец Московской области. Их судили по 7 статьям Уголовного кодекса: за разбой, незаконные приобретение, хранение, перевозку и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов, незаконное перемещение через госграницу оружия и боеприпасов, умышленное уничтожение и повреждение имущества и причинение ущерба в значительном размере, а также за сопротивление сотруднику органов внутренних дел при исполнении и хищение оружия путем разбоя. Правда, вину россиянина в перемещении оружия через границу суд посчитал недоказанной – по этой статье его оправдали.

По совокупности преступлений суд приговорил логишинца к 14 годам колонии усиленного режима, россиянина – к 13,5 годам колонии усиленного режима.

У еще одного россиянина, 36-летнего жителя Саратовской области список уголовных проступков меньше. В общей сложности за свои «заслуги» он получил он получил 12,5 лет колонии усиленного режима.

Его подельника и 43-летнего земляка из Московской области наказали 12 годами колонии усиленного режима.

Предприниматель потребовал с грабителей денежную компенсацию морального вреда. Фото: Госкомитет судэкспертиз.

Самого молодого, 27-летнего выходца со Столинщины, судили за пособничество в разбое и приговорили к 9 годам колонии усиленного режима.

У всех обвиняемых суд постановил конфисковать все имущество. Кроме этого, потерпевший бизнесмен потребовал денежную компенсацию морального вреда для себя и членов своей семьи – по 10 000 рублей каждому: ему, жене и дочери. Признанные потерпевшими милиционеры взыскали 3 000 и 2000 рублей денежной компенсации. Осужденные должны выплатить эти суммы в солидарном порядке.

Приговор районного суда в законную силу еще не вступил. Обвиняемые могут подать на него апелляцию, сообщила официальный представитель Брестского областного суда Снежана Гришкевич.