2018-09-27T12:44:43+03:00
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Заплатил 21 евро, чтобы спрятаться от дождя. Белорус о туристических лайфхаках в Андорре, Сербии и Исландии

Путешественник делится, где duty free находится на выходе из аэропорта, а не внутри, почему ради шоппинга европейцы ездят в горы, и что выиграла Сербия, когда потеряла выход к морю [фото]
Сергей ТРЕФИЛОВ
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Николай Рудковский побывал в десятках стран мира и знает интересные лайфхаки для путешественников. Фото: Архив Николая РУДКОВСКОГОНиколай Рудковский побывал в десятках стран мира и знает интересные лайфхаки для путешественников. Фото: Архив Николая РУДКОВСКОГО
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Николай Рудковский, опытный путешественник, драматург и креативный продюсер радио Unistar, рассказал «Комсомолке», как он путешествовал по незаезженным для белорусских туристов европейским странам.

АНДОРРА: ШОППИНГ МЕЧТЫ И БЕСКОНЕЧНАЯ СТОЛИЦА

Как добраться?

- Это хороший вариант заехать на денек (как было и у меня) для новых впечатлений в путешествии по Испании, ведь в Андорру пускают по шенгенской визе. Так что авто напрокат – и вперед.

В столице карликового государства, городе Андорра-ла-Велья, ощущаешь: а страна-то горная. Фото: Николай РУДКОВСКИЙ

В столице карликового государства, городе Андорра-ла-Велья, ощущаешь: а страна-то горная. Фото: Николай РУДКОВСКИЙ

Чем заняться?

В Андорре есть чем заняться зимой и летом. Это страна горнолыжных курортов. Туда здорово выбираться в горные походы, сплавляться на байдарках по стремительным горным рекам.

Андорра-ла-Велья - современный город с современным искусством на улицах. Фото: Николай РУДКОВСКИЙ

Андорра-ла-Велья - современный город с современным искусством на улицах. Фото: Николай РУДКОВСКИЙ

Это полностью беспошлинная страна, где все дешевле, чем даже в магазинаx duty free в аэропортах. Это касается парфюмерии, одежды, обуви, напитков. И речь о нормальных брендах по ценам аутлетов. Сюда часто на день шоппинга едут из Барселоны и других городов Каталонии либо с французской стороны.

Но есть здесь место и старине. Фото: Архив Николая РУДКОВСКОГО

Но есть здесь место и старине. Фото: Архив Николая РУДКОВСКОГО

Что посмотреть?

С одной стороны, это карликовое государство. С другой, даже в этом княжестве не один город, а множество поселков с красивыми домами из местного песчаника и с обязательной романской церковью в центре. Есть в этом ощущение патриархальности. Cтолица Андорра-ла-Велья отличается множеством многоэтажек, с офисными зданиями из стекла и бетона. А какие красивые горные дороги в стране! Осмотреть все княжество сложно за один день.

В теплый сезон в Андорру едут сплавляться на байдарках. Фото: Николай РУДКОВСКИЙ

В теплый сезон в Андорру едут сплавляться на байдарках. Фото: Николай РУДКОВСКИЙ

Что попробовать?

Кухня здесь горно-испанская, так что особых отличий от Испании не найдете.

Как ездить по стране?

Самый удобный способ – на автомобиле. Но стоит иметь в виду, что столица настолько поглотила соседние городки, что ты едешь и не понимаешь, выбрался ли ты из нее или нет? Пока не появится знак, сообщающий о въезде в новый населенный пункт.

В Энголастерсе - типичный андорский пейзаж. Фото: Николай РУДКОВСКИЙ

В Энголастерсе - типичный андорский пейзаж. Фото: Николай РУДКОВСКИЙ

Лайфхаки

Может, это связано с тем, что государство очень маленькое, но навигатор на автомобиле не всегда видел нужные нам поселки. Так что для уверенности мы купили на заправке бумажную карту. И она нам пригодилась!

СЕРБИЯ: ПРИДОРОЖНЫЕ ХАРЧЕВНИ И БЕЗВИЗ ДЛЯ БЕЛОРУСОВ

Как добраться?

- В Белград можно полететь из Минска. Три с небольшим часа полета обойдутся примерно в 550-600 рублей. Для белорусов эта страна безвизовая.

Немного сербского умиротворенного колорита. Фото: Николай РУДКОВСКИЙ

Немного сербского умиротворенного колорита. Фото: Николай РУДКОВСКИЙ

Где жить?

- Недорогие и стильные хостелы в центре Белграда в зданиях конца XIX – начала XX века, комнаты в частных домах в провинциальных городах Сербии. За ночь $12-16 за двоих.

Красоты в Джердапе. Фото: Николай РУДКОВСКИЙ

Красоты в Джердапе. Фото: Николай РУДКОВСКИЙ

Что посмотреть?

Когда Сербия и Черногория окончательно разделились, казалось бы, страна для туристов потеряла интерес, ведь теперь она не могла предложить морской отдых. Правда, есть еще автобусные туры в Черногорию с проездом через Сербию и с непременным ночлегом и экскурсией по Белграду. Но помимо сербской столицы с крепостью Калемегдан и оставшимися как памятник жестокости и несправедливости зданиями, обстрелянными натовскими бомбардировщиками, в стране много природных (национальные парки Джердап и Тара) и культурных мест, которые вызывают настоящий восторг.

Древние православные храмы впечатляют своими фресками. Фото: Николай РУДКОВСКИЙ

Древние православные храмы впечатляют своими фресками. Фото: Николай РУДКОВСКИЙ

Сербия славится своими древними монастырями - это монастырь Манасия. Фото: Николай РУДКОВСКИЙ

Сербия славится своими древними монастырями - это монастырь Манасия. Фото: Николай РУДКОВСКИЙ

В Сербии впечатляют древние православные храмы со средневековыми фресками. Удивило отношение служек к визитам туристов. В монастыре Студеница церковное кафе, в котором мы съели полноценный обед из трех блюд, а на вопрос о стоимости нам указали на деревянную шкатулку. Мол, положите, сколько считаете нужным. А нет денег – ничего не кладите: эта трапеза была от чистого сердца, то, что бог послал путникам. В церкви святого Петра нам разрешили делать фотографии, когда узнали, что мы из Беларуси: «Если человек хороший, то мысли и поступки у него такие же». А в монастыре Джурджеви-Ступови не было продавца в церковной лавке: вот ценники, а рядом – корзинка для денег. Вот такие моменты меняют взгляд на то, каким должен быть храм.

Кроме православных монастырей стоит посмотреть руины древнеримского города Гамзиград.

Гамзиград - Ромулиана - памятник эпохи Римской империи. Фото: Николай РУДКОВСКИЙ

Гамзиград - Ромулиана - памятник эпохи Римской империи. Фото: Николай РУДКОВСКИЙ

Римские развалины не менее интересны, чем собственно сербское прошлое. Фото: Николай РУДКОВСКИЙ

Римские развалины не менее интересны, чем собственно сербское прошлое. Фото: Николай РУДКОВСКИЙ

Что попробовать?

Цены в Сербии низкие, а мясная и овощная пища очень вкусная. Честно говоря, столько мяса я не ел ни в одной другой стране мира (порция – $3-4). И не видел таких помидоров не просто красных, а глубокого бордового цвета. Они меня спасали, когда на мясо смотреть я уже не мог – ел помидоровый салат (порция - $0,5-1) с зеленым перцем и луком. Очень вкусный национальный суп, который подают в хлебе ($2).

Сербские обеды очень сытные. А ведь это только суп! Фото: Николай РУДКОВСКИЙ

Сербские обеды очень сытные. А ведь это только суп! Фото: Николай РУДКОВСКИЙ

Правда, туриста могут смутить места приема пищи. Во многих местностях это не кафе даже, а харчевни, страшноватые с виду крестьянские дома, обнесенные заборами и с множеством подсолнухов вокруг. Но туда идешь, потому что сложно угадать, когда встретиться следующая харчевня. Внутри наверняка будут посетители из местных, орудующие почти бандитскими ножами. Но как там вкусно! И хозяева обязательно предложат угоститься деревенским сыром.

Сербские деревни. Фото: Николай РУДКОВСКИЙ

Сербские деревни. Фото: Николай РУДКОВСКИЙ

Все указывает на пивницу! Фото: Николай РУДКОВСКИЙ

Все указывает на пивницу! Фото: Николай РУДКОВСКИЙ

Очень понравились Неготинские пивницы. Это деревушка с подвалами нереальной архитектуры. Я даже не мог себе представить, что такое существует в Европе. Здесь у каждого из местных жителей свой винный подвальчик, и тебя зазывают попробовать у них вино или крепкую лозовицу.

Такой вид открывается с крепости Смедерево на Дунай. Фото: Николай РУДКОВСКИЙ

Такой вид открывается с крепости Смедерево на Дунай. Фото: Николай РУДКОВСКИЙ

Как ездить по стране?

Наша компания брала машину напрокат (240 $ на 5 дней без учета топлива). Белград Белградом, но в Сербии есть что посмотреть и вне столицы. Я даже сказал бы – именно там самое интересное. Это и Национальный парк Тара в самой высокой части одноименной горы, и Джердап на берегу Дуная. Вот туда добраться своим ходом очень тяжело, но есть недешевые (начиная от $50 в сутки) организованные автобусные туры на несколько дней.

Лайфхаки

В Белграде есть туристическая улица Князя Михаила, на которой множество кафешек. Но в сравнении с кухней самых невзрачных придорожных харчевен, там попросту нечего делать да и дорого.

Один из самых впечатляющих пейзажей в Студенице. Фото: Николай РУДКОВСКИЙ

Один из самых впечатляющих пейзажей в Студенице. Фото: Николай РУДКОВСКИЙ

Интересно совместить путешествие по Сербии можно с поездкой по другим странам региона – Хорватией, Венгрией, Словакией, Словенией.

Английский в Сербии понимают не везде, а вот русский язык с сербским похожи.

ИСЛАНДИЯ: ПОГРЕТЬСЯ В ГОРЯЧЕМ ИСТОЧНИКЕ И ПРИВЫКНУТЬ К БЕЛЫМ НОЧАМ

Как добраться?

- Раньше до Исландии доехать было дорого, пока не появились лоукосты из Вильнюса. Теперь, если вы не привязываетесь к конкретным датам, можно «поймать» билеты за 20-30 евро в одну сторону до Рейкьявика. Не сговариваясь, сразу еще 8 наших знакомых тоже купили авиабилеты на наш рейс, и в поезде Минск-Вильнюс мы все встретились, рассмеялись и так 12 минчан весело полетели вместе. А в аэропорту Рейкьявика все разделились и разъехались. Можно брать авто (или покупать тур с транспортом) и переезжать по острову, можно путешествовать каждый день из одной точки.

Такая природа в Исландии повсюду - словно сошла с киноэкрана. Фото: Николай РУДКОВСКИЙ

Такая природа в Исландии повсюду - словно сошла с киноэкрана. Фото: Николай РУДКОВСКИЙ

Где жить?

- В Исландию лучше всего ехать с друзьями – это позволит сэкономить и на жилье, и на прокате автомобиля, и на питании. Но, как ни крути, страна дорогая. Наша компания из четырех человек снимала квартиру через сервис AirBNB – получилось приемлемо (сутки – 80 евро на всех), а будь нас пятеро или шестеро – вышло бы еще дешевле.

При таком сдержанном климате только и остается, что самим украшать свою жизнь. Фото: Николай РУДКОВСКИЙ

При таком сдержанном климате только и остается, что самим украшать свою жизнь. Фото: Николай РУДКОВСКИЙ

Что посмотреть?

Старинная архитектура из-за климата на острове не сохранилась. Самые старые дома из торфа датируются XVIII-XIX веками. Один из них и как деревянные скансены находятся в Музее народной архитектуры под Рейкьявиком. Непременно стоит посетить исторический парк Тингвеллир, где у скалы проходил альтинг – собрание вождей. Путешествие по стране приносит бесконечное удовольствие – так красива исландская природа: вулканы, гейзеры, водопады, ледники! А если поставить в машине диск Nirvana, то ощущаешь себя героем голливудского фильма, романа Нила Геймана или сериала «Игра престолов», который частично снимали в Исландии.

Водопады и сдержанная красота - типичный пейзаж Исландии. Фото: Николай РУДКОВСКИЙ

Водопады и сдержанная красота - типичный пейзаж Исландии. Фото: Николай РУДКОВСКИЙ

Ландшафты, образованные вечными ветрами. Фото: Николай РУДКОВСКИЙ

Ландшафты, образованные вечными ветрами. Фото: Николай РУДКОВСКИЙ

Чем заняться?

В дождливую и холодную погоду спасают горячие источники. Практически в каждом городе есть горячие бассейны (9 евро за сутки), но лучше посещать естественные - платишь 21 евро и греешься, наблюдая при температуре +11 вулканические красоты вокруг.

А старинные дома, покрытые мхом, можно увидеть только в скансене. Фото: Николай РУДКОВСКИЙ

А старинные дома, покрытые мхом, можно увидеть только в скансене. Фото: Николай РУДКОВСКИЙ

Еще одно впечатляющее развлечение - китовое сафари! (цена от 50 до 80 евро с человека). Выход в Гренландское море из Акюрейри три раза в день. Мы выбрали вечерний рейс, чтобы в лучах красивого заката наблюдать фонтаны брызг горбатых китов, потом их мокрые спины и хвосты, а затем огромные туловища рядом с нашим ботом! Это фантастическое ощущение! От трепета даже не чувствуешь холод и морской ветер.

Китовое сафари - незабываемое и недешевое удовольствие. Фото: Николай РУДКОВСКИЙ

Китовое сафари - незабываемое и недешевое удовольствие. Фото: Николай РУДКОВСКИЙ

Что попробовать?

В исландских кафе особо не посидишь – дорого. Так что закупались в супермаркетах и готовили еду дома, а в дорогу собирали бутерброды. Точно так же делали и европейцы, и американцы, с которыми мы общались в гостевых домах во время приготовления трапезы. Благо во всех исландских гостевых домах обязательно есть общие кухни.

Гейзер во всей своей красе! Фото: Николай РУДКОВСКИЙ

Гейзер во всей своей красе! Фото: Николай РУДКОВСКИЙ

Из национальных блюд знаменита тухлая акула. Мясо закапывают в землю, где оно доходит до кондиции. А в магазинах стоит запах покруче, чем от самого специфического французского сыра. Но даже на дегустации за маленький кубик просят 7 евро, так что в этом сомнительном удовольствии решили себе отказать.

Лайфхаки

Мои знакомые, которые летели в Исландию по своей программе, брали полную экипировку: палатки, консервы, спиртовки. Они собирались не столько сэкономить, сколько внедриться в суровую природу и жить в местных национальных парках. Тут постоянно дует сумасшедший ветер – запасайтесь теплой одеждой и прочными ветровками.

И немного северного города. Фото: Николай РУДКОВСКИЙ

И немного северного города. Фото: Николай РУДКОВСКИЙ

Летом в Исландии белые ночи - будьте готовы к пограничному состоянию разума!

А вот сладкой на вкус картофельной водкой за 5 евро за бутылку надо запастись в открытом на выходе из аэропорта duty free - в магазинах будет дороже в 6 раз!

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Николай Рудковский расскажет «Комсомолке» и о том, как не потеряться в южноамериканских джунглях и не попасть впросак в Африке.

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