Белорусский режиссер Влада Сенькова: «Бомжевала в Европе - искала деньги на кино»

СЕГОДНЯ 13:23 2018-09-27T13:23:42+03:00

Влада Сенькова снимает авантюрную историю с рабочим названием «Прожектеры». «Комсомолка» побывала на съемочной площадке в поселке Ратомка под Минском [фото]

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Новая работа Влады Сеньковой - совместный белорусско-российский проект. Главные герои - московские актеры Анна Махлина и Дмитрий Олейник - кстати, в реальной жизни они муж и жена. Еще одну главную роль исполняет белорусский актер Александр Лесько. Он жил в Варшаве, но ради съемок в новом фильме Сеньковой вернулся в Минск.

Актеры Дмитрий Олейник (слева) и Саша Лесько снимаются в главных ролях.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Это легкое кино о любви, молодости и надежде. История о том, как молодые белорусы - мечтатели-авантюристы - ищут себя в предпринимательстве. Они не спешат за карьерой и не хотят ограничивать себя рамками душного офиса, иначе пошли бы в IT-сферу, - улыбается режиссер Влада Сенькова.

- Мы списывали сюжет с нас самих, наших друзей и знакомых знакомых. У каждого в окружении есть недотепы, которые не совсем знают, как строится бизнес, но пытаются. Терпят неудачи, но все равно верят в свой успех, - добавляет московский продюсер и соавтор сценария Лариса Олейник.

По сюжету невеста сбегает со свадьбы.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Точно так же в успех проекта верила и режиссер. Чтобы найти деньги на съемки «Прожектеров» Влада сама пошла на авантюру.

- Нам повезло встретиться с генеральным продюсером «Первой КиноВидеокомпании» Виктором Лобковичем. Когда мы пришли к нему с этим проектом, он сказал, что ему не интересно, но все-таки попросил прислать сценарий. А после согласился продюсировать фильм, - говорит Влада. – Тут же вспоминается, как я бомжевала в Европе - искала деньги на другое кино. Мы сделали кучу открыток и поехали их продавать на площадях европейских городов, думая, что заработаем на кино. Но, как оказалось, не сильны в продажах. У нас не было денег, негде было жить, но было весело. В Берлине подружились с золотым клоуном Джоном из Румынии. Он подарил нам 5 золотых конфет - и это была единственная еда за весь день. Эта история также нашла отражение в этом кино.

Олег Гарбуз играет отца невесты - ухоженного мужчину 50-ти лет.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Бюджет фильма из 12 глав - так режиссер называет серию - скромный, учитывая сложный продакшен. Но, как признались актеры на съемочной площадке, они играют в картине не из-за гонорара.

- Мы все здесь друзья и очень верим в проект, - резюмирует актер эпизода Виктор Бойко.

«Комсомолка» побывала на съемках третьей главы. По сюжету невеста Анна (Анна Махлина) сбегает со своей свадьбы с двумя фотографами-авантюристами (Дмитрий Олейник и Александр Лесько). Именно эта тройка и будет на протяжении девяти оставшихся серий создавать рисковые бизнес-проекты.

- Невесты сбегают со свадьбы, наверное, только в кино?

- Все написано с реальной истории, - сразу отвечает продюсер Лариса Олейник. - Анна решает сбежать со своей свадьбы, потому что понимает, что не может жить в патриархальной семье. Она девушка свободная, а этот брак обрезает ей крылья. Родители жениха на свадьбе говорят тосты, которые лишь укрепляют желание сбежать из этой семьи. И когда она знакомиться с парнями, чувствует, что в них есть дух авантюризма.

Невесту играет московская актриса Анна Махлина.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Как это обычно бывает, начало съемки задержали на 45 минут.

- Камеры готовы, - наконец сообщил оператор.

На площадке актер Купаловского театра Олег Гарбуз. Он играет папу невесты, представительного мужчину лет пятидесяти.

- Нужно играть так, будто я премьер-министр Италии, - резюмирует Олег, поправляя пиджак.

- Семья - добровольный союз. И я обязана спросить: является ли ваше желание искренним? - рядом репетирует свадебный регистратор.

- Гости счастливы, невеста расстроилась, мотор! - начала съемки режиссер.

Съемки «Прожектеров» будут длиться всю осень. Зрители увидят картину в 2019 году.