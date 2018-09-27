На «Беларусь 1» премьера шоу, которое в шутку называют «Вечерний Перлин»

СЕГОДНЯ 14:03 2018-09-27T15:08:04+03:00

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Передача будет называться «Макаёнка, 9». Но уже по анонсирующему ролику понятно, что от сравнений с «Вечерним Ургантом» ей не уйти.

- Мы пытались уйти от этих сравнений, но ведь это классический формат вечернего шоу, - говорит его ведущий Евгений Перлин. - Не наша вина, что белорусы видят только «Вечерний Ургант», а не, например, шоу, которое ведут Джимми Фэллон или Стефан Кольбер. Впрочем, сравнения и шутки про «Вечерний Перлин» мне даже приятны. Но мы будем стараться ничего не копировать и уходить от шаблонов.

- Будут ли появляться в шоу в качестве гостей гастролирующие звезды?

- Мы на них очень рассчитываем. Уже есть определенные договоренности с организаторами концертов. Но озвучивать имена пока не буду - а вдруг не придут. Вместе с тем мы ставим задачу поддерживать белорусские проекты и исполнителей.

- А оркестр?

- Да, в шоу принимает участие «Огонь Оркестр». Кстати, совсем недавно у них был сольный концерт.

- У тебя будет соведущий?

- В студию будут приходить корреспонденты и сами рассказывать о своих сюжетах. Так что в каком-то смысле у меня будет много соведущих. Снимать шоу будем в Белтелерадиокомпании на Макаёнка, 9, что логично. Хочу отметить также, что в шоу предполагается новаторский звук и свет.

- Я знаю, что ты один из наиболее вероятных претендентов на ведущего детского «Евровидения». Уже известно что-то?

- Кастинги действительно были, но мне пока ничего определенного не ответили. Если скажут - надо, буду вести детское «Евровидение». К слову, кастинги здорово мотивировали наших ведущих подучить английский язык. Я во всяком случае занимаюсь сейчас с педагогом.

- Но ведь там жесткий сценарий, можно просто выучить текст наизусть.

- А как же непредвиденные ситуации? На репетициях для ведущих даже специально проводят краш-тесты. Говорят: у нас неполадки, ты в кадре, тяни время. Я лично видел, как Тимуру Мирошниченко на «Евровидении-2011» пришлось целых 13 минут из-за технических проблем удерживать внимание зрителей. Так что просто выучиванием сценария не отделаешься, нужно уметь работать в прямом эфире, причем на английском языке.

«Беларусь 1»

«Макаёнка, 9»

по субботам / 19.55