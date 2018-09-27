На «Беларусь 1» премьера шоу, которое в шутку называют «Вечерний Перлин»
Передача будет называться «Макаёнка, 9». Но уже по анонсирующему ролику понятно, что от сравнений с «Вечерним Ургантом» ей не уйти.
- Мы пытались уйти от этих сравнений, но ведь это классический формат вечернего шоу, - говорит его ведущий Евгений Перлин. - Не наша вина, что белорусы видят только «Вечерний Ургант», а не, например, шоу, которое ведут Джимми Фэллон или Стефан Кольбер. Впрочем, сравнения и шутки про «Вечерний Перлин» мне даже приятны. Но мы будем стараться ничего не копировать и уходить от шаблонов.
- Будут ли появляться в шоу в качестве гостей гастролирующие звезды?
- Мы на них очень рассчитываем. Уже есть определенные договоренности с организаторами концертов. Но озвучивать имена пока не буду - а вдруг не придут. Вместе с тем мы ставим задачу поддерживать белорусские проекты и исполнителей.
- А оркестр?
- Да, в шоу принимает участие «Огонь Оркестр». Кстати, совсем недавно у них был сольный концерт.
- У тебя будет соведущий?
- В студию будут приходить корреспонденты и сами рассказывать о своих сюжетах. Так что в каком-то смысле у меня будет много соведущих. Снимать шоу будем в Белтелерадиокомпании на Макаёнка, 9, что логично. Хочу отметить также, что в шоу предполагается новаторский звук и свет.
- Я знаю, что ты один из наиболее вероятных претендентов на ведущего детского «Евровидения». Уже известно что-то?
- Кастинги действительно были, но мне пока ничего определенного не ответили. Если скажут - надо, буду вести детское «Евровидение». К слову, кастинги здорово мотивировали наших ведущих подучить английский язык. Я во всяком случае занимаюсь сейчас с педагогом.
- Но ведь там жесткий сценарий, можно просто выучить текст наизусть.
- А как же непредвиденные ситуации? На репетициях для ведущих даже специально проводят краш-тесты. Говорят: у нас неполадки, ты в кадре, тяни время. Я лично видел, как Тимуру Мирошниченко на «Евровидении-2011» пришлось целых 13 минут из-за технических проблем удерживать внимание зрителей. Так что просто выучиванием сценария не отделаешься, нужно уметь работать в прямом эфире, причем на английском языке.
«Беларусь 1»
«Макаёнка, 9»
по субботам / 19.55
Новая музыкальная передача «Макаёнка, 9».ВИДЕО: ФБ Евгения Перлина