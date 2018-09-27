«Не связано с проведением процедуры закупки вакцины «Эупента». Чиновницу из Минздрава задержали за коррупцию

СЕГОДНЯ 17:00 2018-09-27T16:59:54+03:00

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О новом задержании в сфере Министерства здравоохранения стало известно в четверг, 27 сентября. По подозрению в получении взятки 26 сентября задержали начальника управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Минздрава, сообщили в МВД. Возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». Сейчас с подозреваемой работают следователи. Начальником фармуправления Минздрава последние несколько лет работает Людмила Реутская.

- Дело возбуждено по материалам ГУБОПиК МВД. Согласно имеющимся в распоряжении следствия данным, указанное должностное лицо на протяжении более трех лет (с 2015 по 2018 годы) неоднократно принимала материальные ценности приобретала выгоды имущественного характера за благоприятное решение вопросов, входящих в ее компетенцию, - прокомментировала на своей странице в Фейсбуке официальный представитель СК Юлия Гончарова. Она отметила, что эпизоды взяток, в которых подозревают начальника управления, не связаны с проведением процедуры закупки вакцины «Эупента».

Месяц назад Реутская вместе с другими представителями Минздрава комментировала использование в Беларуси незарегистрированной вакцины «Эупента». Напомним, 13 августа после плановых прививок в Ганцевичах умер двухмесячный ребенок. Ему ввели две вакцины: корейскую «Эупента» и французскую «Имовакс Полио».

Людмила Реутская объясняла журналистам, что в начале прошлого года в стране возникли проблемы с российской вакциной. Чтобы обеспечить страну нужным запасом препаратов, Минздрав обратился к ведущим производителям зарегистрированных вакцин, но нужного количества препаратов никто из производителей не смог обеспечить. Поэтому в Минздраве приняли решение использовать корейскую «Эупенту». Сейчас следственный комитет выясняет порядок закупки вакцины, качество и происхождение изъятых образцов препарата.

В МВД добавили, что это задержание не связано с «делом медиков», которым занимается КГБ. Напомним, масштабные задержания в сфере здравоохранения начались в начале лета. Дело о коррупции в Министерстве здравоохранения называют самым громким за всю историю независимой Беларуси. Такого масштаба задержаний чиновников и таких размеров взяток наша страна еще не знала. 11 сентября на совещании о проблемных вопросах в системе здравоохранения Александр Лукашенко рассказал, что возбуждено 95 уголовных дел, где фигурируют десятки миллионов долларов преступных средств. Почти 100 человек попали под следствие. Раньше в КГБ сообщали, что в деле – 60 фигурантов, среди которых функционеры системы здравоохранения, главврачи крупных клиник, представители фармацевтических компаний. 37 из них были задержаны, заключены под стражу или в отношении них были применены другие меры пресечения. Расследование уголовных дел продолжается.