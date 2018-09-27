Мошенницу, которая «заняла» у знакомых 246 тысяч рублей, приговорили к шести годам колонии

СЕГОДНЯ 12:26 2018-09-27T13:03:57+03:00

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В четверг, 27 сентября, в суде Советского района огласили приговор Гаяне Оганесян, которую обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Это дело начали рассматривать в суде еще в начале мая. По версии следствия, 48-летняя Гаяне Оганесян семь лет обманывала знакомых.

Женщина просила занять ей денег под разными предлогами: на покупку оборудования для кафе, расширение бизнеса, на лечение больной мамы и брата и даже собственной онкологии. Около 20 человек поверили женщине и одолжили ей деньги, многие одолжили крупные суммы.

На оглашение приговора пришли далеко не все потерпевшиеФото: Павел МАРТИНЧИК

Например, одна из потерпевших заняла Огагесян 118 тысяч долларов - обвиняемая вернула ей только 2,5 тысячи. А 84-летняя пенсионерка - 21 тысячу долларов, 3 тысячи евро, а еще золотые кольца, печатку, цепочки и даже 11 золотых коронок.

- Я была обеспеченным человеком, а она меня полностью обобрала! Дурила как хотела, - плачет в коридоре у зала суда Глафира Сергеевна. - Она сняла у меня 3000 евро, сказала, что купит за эти деньги мне куртку в универмаге. Я ее специально сегодня надела, эту куртку.

Всего Оганесян получила 246 тысяч рублей. Деньги она тратила в том числе в казино: за одно посещение могла спустить крупную сумму - 2,5 тысячи долларов.

84-летняя пенсионерка одолжила 21 тысячу долларов, 3 тысячи евро, а еще золотые кольца, печатку, цепочки и даже 11 золотых коронок.Фото: Павел МАРТИНЧИК

На оглашение приговора пришли далеко не все потерпевшие - всего несколько человек. Глафира Сергеевна громко возмущается:

- Что ты отворачиваешься! Сидишь чистенькая, аккуратненькая. А меня обобрала! - обращается пенсионерка к обвиняемой. Та некоторое время молчит, а потом не выдерживает:

- Хватит врать! Бог вам судья. Вы такая актриса - плачете, а даже слезинки нет. Я же для вас раньше была Галочка, доченька!

Большую часть денег Гаяне Оганесян проигрывала в казиноФото: Павел МАРТИНЧИК

Максимальное наказание, предусмотренное за мошенничество в особо крупном размере, - 10 лет лишения свободы. Гособвинитель Лилиана Литвинюк просила назначить Оганесян семь лет.

Гособвинитель Лилиана Литвинюк просила назначить обвиняемой 7 лет лишения свободыФото: Павел МАРТИНЧИК

Суд приговорил обвиняемую к шести годам колонии общего режима с конфискацией имущества. Кроме того, она должна выплатить потерпевшим около 43 тысяч рублей в качестве возмещения морального вреда. Шубы, телевизоры, холодильник, микроволновки, четыре телефона, два ноутбука Оганесян оставили под арестом.

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