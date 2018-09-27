«Буду на всех спектаклях оперы и балета каждый день». Сегодня Валентин Елизарьев вернулся в Большой театр после 9 лет отсутствия

СЕГОДНЯ 13:02 2018-09-27T13:18:05+03:00

Валентин Елизарьев в течение 9 лет бывал в театре только в качестве зрителя, но в прошлом году отметил в нем юбилей. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Знаменитого балетмейстера, народного артиста СССР и Беларуси в качестве художественного руководителя представили коллективу родного театра, которому он отдал 36 лет [фото]

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Условное знакомство провел министр культуры Юрий Бондарь. С Елизарьевым подписан контракт на 5 лет. Перед первым рабочим днем в новом статусе «Комсомолка» связалась с маэстро.

- Наши поздравления, Валентин Николаевич! Может, поделитесь первыми наметками своей будущей работы? С каким настроением приступаете к работе?

- Настроение хорошее, позитивное. Никаких секретов нет. Теперь главное - войти во все дела, разобраться в них. Ну и конечно, я вам хочу сказать: все свои возможности, творческие связи за границей буду использовать на пользу театра. Думаю, что смогу принести большую пользу театру.

Елизарьев прошлой осенью принимал поздравления с юбилеем на сцене родного театра.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Вечером запланирован показ балета «Эсмеральда». Пойдете на него?

- Обязательно. Посмотрю в каком состоянии балетная труппа. «Эсмеральду» я очень люблю, спектакль сделан в мою бытность. Это классический вариант балета, его замечательно поставил российский балетмейстер Никита Долгушин.

- Наверное, теперь ваши планы на вечер расписаны на несколько месяцев вперед?

- Да, буду посещать все спектакли оперы и балета, каждый день.

- На должность худрука Большого пришел балетмейстер. Это значит, что в театре больше внимания будет уделяться балету?

- Коль со мной заключили договор как с худруком театра, то моя работа и любовь будет распространяться на все творческие коллективы театра. Это кстати, не только оперная и балетная труппы. Помогать буду всем одинаково, и очень хочу больших успехов для каждого коллектива Большого театра.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Валентин Елизарьев служил в Большом театре Беларуси с 1973 года. Его пригласил в Минск министр культуры БССР Юрий Михневич. Поначалу молодой балетмейстер, только окончивший Ленинградскую консерваторию, думал, что поставит здесь один-другой спектакль. Но оказалось, что в Минске маэстро нашел дело своей жизни. В Большом Елизарьев поставил знаменитые балеты «Спартак», «Сотворение мира», «Весна священная», «Щелкунчик», «Ромео и Джульетта», «Дон Кихот». Кроме мировой классики, Валентин Николаевич создал настоящие шедевры на музыку белорусских композиторов Андрея Мдивани («Страсти» («Рогднеда») и Евгения Глебова («Тиль Уленшпигель», «Маленький принц»).

Валентин Елизарьев говорит, что начинает работу в позитивном настроении.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Сначала Елизарьев был в театре главным балетмейстером, затем - худруком балетной труппы, а с середины 1990-х - директором-художественным руководителем Театра балета. Тогда труппы оперы и балета жили под одной крышей, но считались разными юрлицами.

На этой должности балетмейстер был и когда в нулевых началась масштабная реставрация и реконструкция здания театра. Когда она завершалась, стало известно, что два театра станут одной организацией. Елизарьеву в этих обстоятельствах руководство Министерства культуры предложило должность художественного руководителя балетной труппы, но он от нее отказался, сказав, что занимал эту должность 36 лет и его опыт в театре может быть использован куда эффективнее. Как говорили тогда в Минкультуры, Елизарьев видел себя гендиректором объединенного театра. Министр культуры Владимир Матвейчук заявлял в январе 2009-го: об уходе мэтра сожалеем, но предложение остается прежним.

После ухода из театра балетмейстер не порывал отношений с белорусским балетом: говорил, что готов ставить спектакли, если его пригласят. Но с 2009-го до 2017-го маэстро бывал в театре только на торжествах и на отдельных спектаклях, ставил за рубежом, а в Беларуси готовил хореографов в Академии музыки. Тем временем из репертуара Большого постепенно стали исчезать спектакли, поставленные Елизарьевым (их в балетной труппе было большинство). А некоторые, как «Щелкунчик», параллельно существовали и в постановке Валентина Николаевича, и в новой версии.

Также за годы отсутствия Елизарьева в театре балетмейстер и нынешнее руководство театра периодически обменивалось репликами в адрес друг друга разной степени колкости. А в кулуарах ходили слухи о том, что президенту Александру Лукашенко не раз писали о том, что Елизарьев обязательно должен продолжать работу в Большом театре. В частности, такое письмо два года назад направил в адрес Лукашенко патриарх российского балета Юрий Григорович. По его словам, слишком расточительно не использовать талант Елизарьева в Беларуси. Правда, гендиректор театра Владимир Гридюшко в интервью газете «СБ. Беларусь сегодня» тогда же заметил: «Нельзя допускать, чтобы театр был связан с именем только одного режиссера или одного балетмейстера».

Премию Союзного государства в этом году Елизарьеву вручил Александр Лукашенко.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Наконец, в 2017-м Елизарьева пригласили отметить 70-летие на сцене Большого, а также обновить балет «Спартак». Но планов о дальнейшем сотрудничестве не звучало. А в 2018-м балетмейстеру присуждают премию Союзного государства, которую он получает из рук президента Лукашенко. И вот – назначение.

Должность художественного руководителя театра – это компромиссное решение. Жаль только, что его приняли спустя девять с лишним лет после ухода громкого мастера: за это время могли появиться новые спектакли в постановке Валентина Николаевича. В том числе и «Клеопатра», балет, который Елизарьев так и не успел поставить перед неожиданным уходом из Большого.

Кстати, назначение Елизарьева дипломатично состоялось через несколько дней после торжеств в связи с юбилеем Юрия Трояна, который занимал должность главного балетмейстера театра (читай: руководил балетом) все годы, пока Елизарьев был в опале.

Все годы вне театра Елизарьев продолжал готовить студентов в Академии музыки. Фото: Никита ФЕДОСИК

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