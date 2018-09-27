«За месяц на клюкве можно заработать тысячу долларов»

СЕГОДНЯ 14:35 2018-09-27T14:36:13+03:00

«Комсомолка» побывала на Полесье и узнала, как бабушки качают ягодицы, сколько местные зарабатывают на болоте и за что критикуют президента [фото]

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Осенью в полесской глубинке хандрить не принято. Здесь не жалуются на плохую погоду и на отсутствие в деревне работы. Отрезанные от крупных городов лесами и труднопроходимыми болотами полешуки полагаются только на себя.

«САМЫЙ БОЛЬШОЙ ЗАРАБОТОК У НАС В ЛЕСУ, В БОЛОТЕ»

- В этом году все кинулись в лес, пошли даже те, кто век там не были. У нас такая округа, что работать негде. Я пенсию получаю 300 рублей, а как моим детям жить? На клюкве те, у кого есть силы, могут и тысячу, и полторы тысячи долларов за месяц заработать. А когда нет клюквы, то и живи, как хочешь. Нас лес спасает! - рассуждает Надежда Яковлевна, пенсионерка из деревни Оздамичи Столинского района.

Деревня эта находится почти на границе Брестской и Гомельской областей. Южнее ее - только леса с болотами, а в 60 километрах - уже Украина. Сюда нельзя доехать поездом, а рейсовым автобусом можно добраться только до Давид-Городка, и то раз в день. В деревне чуть меньше тысячи жителей. Она почти сливается с соседними Теребличами - это еще плюс тысяча сельчан.

Но жизнь кипит. Есть несколько магазинов, школа и ясли-сад, амбулатория, православная и протестантская церкви в каждом селе. Вот чего нет, так это работы.

Полешуки находят способ заработать, даже если трудоустроиться некуда.Фото: Оксана БРОВАЧ

Обе деревни немного похожи на знаменитые Ольшаны, отсюда до них 16 километров: в каждом дворе накрытая пленкой теплица. Правда, высоких коттеджей, как в огуречной столице, здесь нет. Только старенькие, но ухоженные деревянные хатки да небольшие кирпичные домики.

- У нас вся деревня в своих парниках работает. По заработкам ездят по Беларуси, по колхозам: на уборку картошки, зерна. К фермеру в Житковичский район на морковь ездят. К ольшанцам в парники идут, они нанимают людей. За работу от темна до темна платят 20 - 25 рублей в день. Летом в чернику все ходят, осенью - в клюкву. А зимой ничего нет. Те деньги, что за сезон заработали, оставляем на самое необходимое. Так и живем, - рассказывает Галина из Оздамичей. - Самый большой заработок у нас в лесу, в болоте.

Многие говорят, что держать парники уже не выгодно, но каждый год надеются заработать и на огурцах.Фото: Оксана БРОВАЧ

Полешуки, как никто другой, знают, что значит поговорка «летний день год кормит»: нынче сельчане остались голодными. Это лето для владельцев парников стало провальным. Огурцы на рынке в Ольшанах принимали по 15, а то и по 10 копеек за кило. Люди не вернули даже свои вложения. Не говоря уже о том, чтобы получить прибыль.

- Такой цены в жизни не было! Мы в августе даже перестали огурцы обрабатывать, поливать. А смысл? Они никому не нужны. Это смешно, по 10 копеек сдавать. Да мы на бензин больше потратим, чтобы завезти их в Ольшаны! - негодуют местные.

Огурцы в парниках бросили засыхать - они в этом году никому не нужны.Фото: Оксана БРОВАЧ

ЭКСТРИМ-ТУРЫ В БОЛОТО И «КЛЮКВЕННЫЙ СПЕЦНАЗ»

- Ой, что тут, бывает, творится - будто война! - причитают пожилые женщины возле магазина в Теребличах.

Звенящую вечернюю тишину полесской глуши нарушает грохот грузовиков. Через центр деревни едет караван ЗИЛов - три машины подряд. В кузове каждой - минимум полтора десятка человек в дождевиках. Это сборщики клюквы возвращаются из болот. Туда иначе, как на тяжелом грузовике, не заедешь.

На перекрестке одну машину останавливает патруль ГАИ. Водителя штрафуют за нарушение правил перевозки пассажиров. Люди в ту же минуту выпрыгивают из кузова и разбегаются. Ловко перемахивают через борта даже пожилые женщины.

За перевозку пассажиров в кузове ЗИЛа штрафуют, но люди не перестают ездить - а как иначе добраться до болота?Фото: Оксана БРОВАЧ

- Это наш «клюквенный спецназ», - шутит молодежь. - В деревне встретишь этих бабушек - сгорбятся, кряхтят, то одно у них болит, то другое. А через болото чешут так, что мы за ними угнаться не можем!

Такие «маршрутки» ездят в болота каждый день, кроме воскресенья. Конечно, проезд не бесплатный - владельцам ЗИЛов тоже нужно заработать. В дальнее болото они отвозят людей за 8 рублей, в ближнее - за 5. Людей по деревне собирают с 6 утра, обратно привозят к 17 - 18 часам. Сначала машины едут к закупщикам, там ягоды взвешивают и сдают, а потом ЗИЛы развозят людей по домам.

- На той машине, что из Оздамичей, люди на одной ноге стоят - однажды набилось 56 человек! Деревня большая, всем надо, - говорят люди.

На таких «маршрутках» деревенские каждый день, кроме воскресенья, ездят в болото за клюквой.Фото: Оксана БРОВАЧ

Экстрим-туры на болота пользуются большой популярностью. Хотя у каждого сборщика клюквы найдется парочка страшных историй. Про то, как кто-то заблудился и его останки нашли только спустя полгода, про змей и условия на грани выносливости.

- Собирать клюкву очень тяжело. Идешь по воде, еле ноги вытягиваешь. Или в камыши залезешь, из-за которых ничего не видно. В этом году из-за пожаров торф снизу выгорел, и вес человека болото уже не держит. Едва вытянул ноги, ступил шаг - и опять провалился. Так выматываешься, что сил никаких нет! А до клюквы нужно дойти, потом, согнувшись, ее собрать. Но самое сложное - это ее из болота вынести!

На себе люди тащат, кто сколько может, - от 8 - 10 до 40 кило.

Такие мешки с клюквой сборщики ягод тянут на себе по болоту, а потом сдают закупщикам.Фото: Оксана БРОВАЧ

- Простите, что показываю, но ноги ох как болят! Невозможно присесть, тягаючи по болоту такой груз, - пожилая женщина поворачивается, щупает бедра и ягодицы и смеется: - Как той сказал, мышцы качаем!

В болоте каждый отвечает за себя, но и на выручку тоже приходят. Те, кто посильнее, могут поднести чужой мешок с клюквой. Заблудившихся ищут и ждут. Если кому-то стало плохо, помогают выбраться из болота. Рассказывают, что однажды из одежды делали подобие носилок и три километра тащили человека до машины.

За клюквой ездят до тех пор, пока болота не покроет снег.Фото: Оксана БРОВАЧ

- Меня в болоте гадюка укусила за палец. Сунула руку в траву и даже не поняла, что змея цапнула - думала, на колючку напоролась. Дома рука сделалась черной, потом сиреневой! Мне в больнице неделю капельницы ставили. И я еще легко отделалась. Передо мной парня завезли прямо из болота в больницу, его в ногу змея укусила. Он в кроссовках был! Наша молодежь вся в кроссовках ходит, они ж раньше в болоте не были. Хорошо еще, что дозвонился до шофера, у нас же не в каждом болоте тянет телефон. Тот вернулся, парня вывез на трассу, и там его забрала «скорая», - делится историей Ольга из Оздамичей.

О ЧЕМ НЕ ЗНАЕТ ПРЕЗИДЕНТ

Клюкву принимают закупщики в Теребличах. Цена каждый день разная, но в последнее время остановилась на 3,5 - 3,8 рубля за килограмм. Они складируют ягоду в хранилища-холодильники, выжидают, когда установится более выгодная цена и перепродают ее. Сборщики ягод за это перекупщиков недолюбливают. Ругаются, что те на них наживаются.

В болото за клюквой ездят все: и старики, и молодежь.Фото: Оксана БРОВАЧ

Надежда Тарароева, 32-летняя мама двоих детей из Теребличей, пробовала и собирать клюкву, и закупать.

- Я закупаю клюкву первый год. Успеваю еще и собирать. Закупать ягоду - неблагодарное дело. Люди кричат, что мы живем за их счет, это неприятно слушать. Лучше я пойду в болото, в клюкве с детства, умею собирать. В месяц на сборе клюквы можно заработать и тысячу, и две тысячи долларов. Я три дня была в болоте. За первый день набрала 46 килограммов. Мне клюкву помогли вынести пацаны из Украины. Я заработала160 рублей за день. На второй день у меня уже болела рука, я собрала 40 кило, а на третий смогла только 16. Тут такой азарт! - улыбается женщина. - На заготовке в прошлом году можно было заработать до 500 - 700 долларов в день, ягод было очень много. И я решила попробовать. Заключила договор с фирмой из Петрикова, у меня есть документы на закупку ягоды. Мы ее принимаем, складируем и сдаем, а куда ее дальше везет фирма, не знаю. Говорят, что первую зеленую клюкву берут на уксус.

В сентябре закупщики берут клюкву по цене в среднем 3 руб. 50 копеек.Фото: Оксана БРОВАЧ

Сдавать клюкву приезжают и украинские сборщики ягод. Для этого им белорусские пограничники выдают специальный сезонный пропуск. Местные их тоже не любят - конкуренты!

- Им же Лукашенко разрешил, они сделали пропуски - говорят, 200 человек пришло! Из-за этого наши люди обижаются на Лукашенко. У нас нет работы, нам негде взять эти копейки, а они к нам еще и украинцев пускают. А те и говорят: «Мы сначала ваши ягоды возьмем, а потом свои». Это же не честно! Но президент разрешает. Он просто понятия не имеет, как мы тут живем и что ягоды - наш основной заработок, - возмущаются сельчане.