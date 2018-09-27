2018-09-27T15:27:24+03:00
Политика

Посол Михаил Бабич: Россия увеличит поставки нефтепродуктов в Беларусь на 10-15%

А цена на газ для нашей страны останется такой же, о которой ранее договорились
Ольга ЕРОХИНА
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Фото: belta.byФото: belta.by
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Новый посол России в Беларуси Михаил Бабич совершил свой первый официальный визит после назначения - в Могилев. Во время поездки дипломат высказался о вопросах, которые в последнее время активно обсуждаются на высшем уровне двух стран - про нефть, нефтепродукты и газ.

- Есть набор нефтепродуктов, которые необходимы для развития различных отраслей промышленности Беларуси. И в этой части проходит завершающая часть переговоров - мы просто определяемся по конечным цифрам потребления. Безусловно, необходимый объем нефтепродуктов, который нужен для развития предприятий промышленности, будет поставляться без ограничений. Особенно это касается тех предприятий, которые активно развиваются. В частности, достигнуты договоренности об увеличении поставок нефтепродуктов для предприятий нефтехимии на 10 - 15%, - цитирует belta.by Михаила Бабича.

Дипломат уточнил, что если Беларуси понадобится для внутреннего потребления больше нефтепродуктов, то в договоре прописано: их поставки можно увеличить. А вот что касается цены на газ, то она останется прежней - которая была установлена на 2018 и 2019 годы.

- И согласно подписанному сторонами соглашению она (цена на газ. - Ред.) сохранится, как и механизмы компенсации. В этой части работа никаких изменений не претерпит. Все выплаты, которые определены соглашением, будут произведены, - сказал посол.

Михаил Бабич обозначил, что собирается развивать сотрудничество России и Беларуси в формате Союзного государства - «чтобы объединение не было неким виртуальным проектом, а приносило пользу гражданам двух стран».

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