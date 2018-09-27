Ремонт в минской хрущевке за $10 000: «Чтобы расставить мебель в 31-метровой квартире, вымеряла каждый миллиметр»

СЕГОДНЯ 22:13 2018-09-27T22:16:10+03:00

Квартиру Ольга купила еще с советским ремонтом, поэтому пришлось делать все с нуля. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В проекте «Реальный ремонт» мы показываем, как белорусы обустраивают свое жилье [фото]

Сегодня мы в гостях у логиста Ольги. Девушка два года назад купила однокомнатную квартиру площадью 31 квадратный метр на улице Гая возле площади Бангалор в Минске.

- Многие считают, что не стоит вкладывать деньги во вторичное жилье. Можно было купить практически за эти же деньги однокомнатную квартиру в новостройке. Но я хотела жить в зеленом районе в центре города. К тому же по Генплану около моего дома пройдет третья линия метро, - рассказывает хозяйка.

Хозяйка заменила проводку, окна, выровняла стены, на пол положила ламинат, ванную комнату отделала плиткой.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Квартиру Ольга купила еще с советским ремонтом, поэтому пришлось делать все с нуля. Полностью заменила проводку, окна, выровняла стены, на пол положила ламинат, ванную комнату отделала плиткой.

Как из одной комнаты сделать две

- А после меня ждала самая главная задача - сделать из одной комнаты две: гостиную и спальню. Сначала хотела поставить глухую перегородку между зонами, но поняла, что получится две комнатушки без воздуха. Решила, что разделение на зоны будет, но сделать я его планирую с помощью полупрозрачной шторы из хрустальных шариков. Еще на стену между гостиной и спальней планирую приклеить зеркало - это визуально расширит комнату.

Хозяйка планирует отделить спальню от гостиной с помощью полупрозрачных штор.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Учитывая маленькую площадь квартиры, Ольге пришлось буквально по миллиметру вымерять габариты покупаемой мебели. Практически вся она сделана под заказ и обошлась хозяйке недешево.

- Не представляешь, как долго я искала диван. Мне нужны были обязательно узкие подлокотники, чтобы диван поместился в гостиной. А у нас в магазинах в основном широкие. Кроме того, на фабрике пошли мне навстречу и сделали спальное место не два метра (стандартная длина), а 1 метр 90 сантиметров. Обошелся диван примерно в 600 долларов.

Кухня стоила 1400 долларов.Фото: Павел МАРТИНЧИК

А вот мебельный миниатюрный гарнитур в гостиную хозяйка случайно нашла в ближайшем магазине. Благодаря тому, что ширина консоли под телевизор оказалась не 150 сантиметров, как стандартная, а 127, за счет сэкономленного места хозяйка смогла разместить вдоль стены еще и комод, и сервант.

В кухне пришлось установить плиту на две конфорки вместо четырех.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Туалетный столик прикреплен к стенке шкафа

В спальной зоне - только шкаф-купе и кровать. Но кровать невероятно вместительная: она с подъемным механизмом, благодаря которому в нее можно сложить белье, подушки и одеяла. Кроме того, у нее узкое и не объемное изголовье, что тоже экономит место.

- Мне очень повезло, что квартира угловая и в ней два окна. Это делает две зоны совершенно не зависимыми друг от друга. А так как прикроватная тумбочка уже не помещалась, мне нарастили подоконник. Он выполняет функцию тумбочки и закрывает третью батарею в квартире. Зимой здесь настолько жарко, что я хожу по дому в майке и шортах.

Подоконник выполняет функцию тумбочки и закрывает третью батарею в квартире.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Еще один лайфхак для миниатюрных квартир от Ольги: сделать шкаф-купе с навесным туалетным столиком.

- Не люблю делать укладку, макияж в ванной, но и не люблю, когда баночки с косметикой стоят на видном месте. Поэтому придумала такое решение: прикрепить зеркало и глухую тумбочку к одной из стенок шкафа. Теперь вся косметика спрятана в тумбочке, а наверху стоит только парфюм.

Еще один лайфхак для миниатюрных квартир от Ольги: сделать шкаф-купе с навесным туалетным столиком.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В один из кухонных шкафчиков Ольга планировала установить посудомоечную машину. Но не получилось - в 5-метровой кухоньке не помещается даже вся бытовая техника. Пришлось выбрать варочную панель не на четыре конфорки, а на две.

Смекалку хозяйка включила и в дизайне ванной комнаты. Чтобы здесь было просторнее, купила стиральную машину с вертикальной загрузкой. Стоит она дороже обычных - примерно 800 долларов. В коридоре у Ольги сделан угловой шкаф - он вместительный, но смотрится компактно.

- Мне еще пришлось сделать антресоль: в ней я храню свою обувь - ее у меня очень много, - добавляет хозяйка.

Благодаря узким подлокотникам диван вместился в гостиную.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В ванной установлена стиральная машина с вертикальной загрузкой.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В прихожей - вместительный шкаф и антресоль для обуви над дверью.Фото: Павел МАРТИНЧИК

ЦЕНА ВОПРОСА

Ремонт обошелся примерно в $10 000, в том числе:

Работа строителей - около $2000

Мебель, стройматериалы - около $3000

Электропроводка - $600

Диван - $600

Кровать с матрасом - $600

Шкаф-купе - $790

Кухня - $1400

Плитка в ванной - $350

Шкаф и антресоль в коридоре - $570

Подоконник - $150