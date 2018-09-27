2018-09-27T15:15:49+03:00
Экономика

Вице-премьер Михаил Русый: «Будут серьезные поставки продуктов на российский рынок»

В октябре Беларусь и Россия подпишут договор о поставках продуктов питания
Владимир КРИУЛИН
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Заместитель премьер-министра Михаил РусыйЗаместитель премьер-министра Михаил РусыйФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Заместитель премьер-министра Михаил Русый отметил, что здоровье населения и качество продуктов питания тесно связаны, правительство рассматривает обеспечение продовольственной безопасности как стратегическую задачу. Русый подчеркнул, что международные стандарты в этой сфере постоянно дополняются и совершенствуются.

- Мы должны работать и в рамках СНГ, и Союзного государства, и ЕАЭС, и Таможенного союза, откуда мы начинали. С тех пор прошло 10 лет, время пробежало быстро, а по регламентам мы остались на тех уровнях, что и были. Поэтому нам нужно оперативно, не откладывая (за год-полтора) найти новые подходы, концепции в решении этих вопросов. Это касается и работы с ЕС, - отметил он.

В следующем месяце будет подписан договор о поставках белорусских продуктов питания в Россию.

- В министерствах сельского хозяйства был согласован баланс на поставку продовольствия. Это обсуждалось на последней встрече глав государств. Договор будет подписан на большом Форуме регионов 12 октября. Предусматриваются серьезные поставки продуктов питания на российский рынок, в конкретных объемах, по видам. Поэтому работа ведется серьезная, эти поставки будут обеспечены, - сказал Михаил Русый.

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