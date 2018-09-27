2018-09-27T16:16:30+03:00
Общество

Министр здравоохранения о скандале с прививками: «Желающих вакцинироваться меньше не стало»

Против гриппа в этом сезоне будут прививать российской вакциной
Владимир КРИУЛИН
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Министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко прокомментировал ситуацию с вакцинацией населенияМинистр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко прокомментировал ситуацию с вакцинацией населенияФото: Павел МАРТИНЧИК
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На международной научно-практической конференции «Молекулярная диагностика 2018» министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко прокомментировал ситуацию с вакцинацией населения. Он ответил на вопрос, стало ли больше отказников после гибели ребенка от прививки (трагический случай произошел в Ганцевичском районе в августе):

- К счастью, та истерия, которая была поднята в прессе по тому, была ли вакцина зарегистрирована или нет (речь о корейском препарате «Эупента». - Ред.), не привела к оттоку населения от вакцинации. Мы приостанавливали применение вакцины, но в целом прививание не остановилось. Родители доверились системе здравоохранения.

Министр отметил, что смертность от инфекционных заболеваний мизерна по сравнению с тем, что могло быть без прививания. Также не исключается, что применение «Эупенты» вскоре может быть возобновлено.

- У нас нормальное количество вакцин. Это стратегические вопросы национальной безопасности. Минздрав каждый день с этой проблемой работает. Случаются и разные напряжения с поставщиками, есть проблемы рынка, потому что в Европу хлынули мигранты, поэтому целый ряд компаний нам отказал в поставке вакцин. В этом случае мы вынуждены были бегать по миру, искать приемлемые варианты, - подчеркнул Малашко.

Министр отметил, что появляются как новые угрозы, так и возвращаются старые:

- Вы видите, какие угрозы сегодня пришли в Европу - возвращаются старые инфекции. Поток мигрантов, отсутствие госполитики в плане иммунопрофилактики, в частности в Украине, привело к тому, что и к нам проникает корь. Вспышки этого заболевания (в том числе со смертельными случаями) стали характерны для Украины и ряда европейских стран.

КСТАТИ

С 1 октября начнется вакцинация населения против гриппа. Российская вакцина закуплена и уже протестирована. Ожидается, что будет привито не менее 40% населения. Для платных услуг учреждения могут закупать другие вакцины, исходя из спроса.

- Платные услуги не входят в социальный стандарт. Задача Минздрава - предложить качественную вакцину, которой будет прививаться основное население, - сказал Валерий Малашко.

В прошлом сезоне от гриппа было привито больше трех с половиной миллионов человек (40,5% населения Беларуси), медики отмечали, что заболеваемость ОРЗ в сравнении с предыдущими годами снизилась на 50 - 60%.

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