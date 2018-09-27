2018-09-27T16:13:49+03:00
Экономика

Чтобы сгладить неравенство белорусов, нужно обложить налогом сбережения?

Сейчас зарплаты в самом богатом и самом бедном районе нашей страны отличаются в 2,5 раза
Анна РЫБЧИНСКАЯ
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Чтобы сгладить неравенство белорусов, нужно обложить налогом сбережения?Чтобы сгладить неравенство белорусов, нужно обложить налогом сбережения?Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
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По данным Всемирного банка, которые опубликованы в докладе «На пути к новому общественному договору», Беларусь попадает в первую треть государств своего региона с самым высоким уровнем экономического неравенства между людьми из разных частей страны. Речь идет в первую очередь об уровне доходов. Есть и хорошие новости. Во-первых, во всем регионе Европы и Центральной Азии уровень экономического неравенства - один из самых низких в мире. А во-вторых, в Беларуси, в отличие от других стран, этот разрыв не увеличивается.

Если посмотреть на статистику Белстата, то самые высокие зарплаты сейчас в Солигорском районе. В августе было в среднем 1602 руб. 80 коп. Меньше всего зарабатывают в Шарковщинском районе - по 611 руб. 20 коп. Получается, средние зарплаты в самом богатом и самом бедном регионе страны отличаются в два с половиной раза.

- В Беларуси неравенство между регионами связано не с различиями в размере домохозяйств или уровнями их образования. Наоборот, это происходит потому, что у людей, проживающих в отстающих регионах, существует меньше возможностей. Поэтому важно дать большему числу белорусов доступ к экономическим возможностям, поддерживая развитие малых городов и улучшая транспортные коммуникации, а также обеспечивая финансовую поддержку малоимущим, - пояснил Алекс Кремер, глава представительства Всемирного банка в Беларуси.

Среди причин, которые влияют на рост неравенства, авторы исследования называют недостаточную мобильность людей (то есть неготовность или невозможность переехать на новое место ради более высокооплачиваемой работы), снижение уровня гарантий занятости и доверия к финансовым институтам.

Чтобы сгладить это неравенство, эксперты предлагают государствам обратить внимание на обеспечить всем работающим одинаковую социальную защиту и гарантии вне зависимости от того, чем именно они занимаются. И поддержать прогрессивную систему налогообложения, при которой облагаются и доходы, и накопленный капитал.

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