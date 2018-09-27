«Вернула ненужные покупки, получила деньги на карту - а в налоговой попросили объяснений»

27 Сент. 22:13 2018-09-27T22:17:40+03:00

Если возвращаете покупки в интернет-магазин, готовьтесь к тому, что вас могут попросить объяснить, кто и почему перечислил деньги вам на карточку. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Мы выяснили, придется ли вам отчитываться, если друг отдал долг вам на карточку или Uber списал и вернул доллар, чтобы проверить деньги на счете

Изменить размер текста: A A

В прошлом году минчанка Елизавета получила деньги на карточку за подработку. Отправилась в налоговую, чтобы заполнить декларацию и заплатить налог - а там попросили объяснить и все предыдущие поступления денег на счет.

- У меня были возвраты покупок на AliExpress, отмены бронирования на Booking.com. На каждый такой возврат попросили принести выписку из банка о том, когда эта сумма была списана и когда ее вернули. Причем не только с действующей карты, но и с той, которая уже закончилась. Документы собрала, жду, что мне скажут, - рассказывает Елизавета.

Действительно, если вам на карточку вдруг пришли деньги, налоговая в любой момент может поинтересоваться, откуда они взялись. Поэтому «Комсомолка» попросила специалистов Министерства по налогам и сборам прокомментировать ситуации, связанные с зачислениями на карточку. Заработки в счет не берем: с них налог нужно платить в любом случае.

Вернули покупку в интернет-магазин? Сохраните выписку из банка

Допустим, вы купили что-то в интернете, но вещь не подошла, вы отправили ее обратно продавцу, а он вернул деньги вам на карточку. Или собрались в отпуск и оплатили отель через интернет, а поездка отменилась. Как доказать, что вернувшиеся к вам деньги изначально были вашими? Не придется ли платить налог?

- Конечно, налоговые органы интересуют любые денежные поступления, но в каждом случае нужно разбираться отдельно, - говорят в министерстве. - В Налоговом кодексе доход определен как экономическая выгода. Когда человек не получает экономической выгоды, то и объекта налогообложения нет. Соответственно, возврат собственных средств человека однозначно не облагается налогом. Если вы оказались в такой ситуации, самому делать ничего не нужно. А если вас пригласят в налоговые органы, достаточно будет в письменном виде дать пояснения о том, что это был возврат денежных средств. По возможности лучше подготовить доказательства: например, распечатать подтверждение покупки из вашего личного кабинета на сайте магазина, предоставить выписку из банка о списании этой суммы и так далее.

Кстати, срока давности в налоговых вопросах нет. Вас могут пригласить для пояснений, хотя вы уже и сами забыли, что возвращали покупку в интернет-магазин.

- Налоги платятся независимо от даты получения дохода. Поэтому даже если ситуация произошла несколько лет назад, вас могут попросить пояснить характер дохода, - добавляют специалисты.

Перевели деньги другу на карточку? Могут спросить зачем

Популярными сейчас стали и переводы с карты на карту. Скажем, компания друзей собирается в кино, билеты покупает один, а остальные перечисляют деньги ему на счет. Так же скидываются и на подарки на дни рождения, совместные покупки, перехватывают деньги до зарплаты и так далее. Если человек регулярно получает небольшие переводы от разных людей, вызовет ли это вопросы у налоговой?

- Как и в первой ситуации, в этом случае достаточно будет письменных пояснений, если вас для этого вызовут, - комментируют в министерстве. - При необходимости налоговый орган имеет полное право перепроверить такие пояснения - опросить вторую сторону. Если все подтвердится, вопросов к вам не будет.

Это касается не только мелких переводов, но и крупных сумм. Например, если друг решил вернуть долг вам на карту. В налоговой напоминают: если вы дали или взяли взаймы сумму больше 10 базовых величин (сейчас это 245 рублей), такой долг, по Гражданскому кодексу, нужно оформить документально. Это может быть расписка или договор займа. Штрафных санкций за отсутствие документа нет, но его лучше оформить для собственного спокойствия: например, если возникнут проблемы с возвратом долга.

А вот выдавать доходы от выполнения каких-нибудь работ или услуг за возвраты долгов или подарки от друзей не стоит. Если обман раскроется, заплатить придется гораздо больше.

- Во-первых, если окажется, что эта сумма подпадает под налогообложение, с нее нужно будет заплатить налог по ставке 13% годовых. Во-вторых, за все время просрочки нужно будет заплатить пеню, которая определяется исходя из размера ставки рефинансирования Нацбанка. И, в-третьих, вам будет грозить административная ответственность как за неуплату налога, так и за непредоставление в срок налоговой декларации, - перечисляют в министерстве.

Списали и вернули доллар, чтобы проверить карточку. Заметит ли налоговая?

Если вы привязываете свою карточку к какому-нибудь сервису (например, Uber, iTunes и так далее), с вашего счета могут списать небольшую сумму - скажем, один доллар - которая через минуту вернется на карточку. Так сервис убеждается, что карта работает и деньги на ней есть. Насторожат ли налоговую такие возвраты?

- В этом случае деньги за границу чаще всего даже не уходят. Банк просто блокирует их на вашем счете, но они при этом остаются на карточке, - объясняют в министерстве. - Если же деньги все-таки ушли со счета, то может появиться необходимость предоставить пояснения, что эти деньги были списаны, а потом зачислены обратно.

Придется ли заплатить налог с подарков?

Например, родственники или друзья на день рождения решили подарить вам деньги, и просто перевели их на карточку. Придется ли платить налог? Речь ведь уже не о возврате!

- Вне зависимости от суммы и способа получения налогом не облагаются подарки от близких родственников (это родители, дети, братья, сестры, дедушки, бабушки, прадедушки, прабабушки, внуки и супруги) или людей, состоящих с вами в отношении свойства (это близкие родственники со стороны супруга или супруги), - комментируют в министерстве. - Если же речь идет о дарении от других людей, то в 2018 году от подоходного налога освобождается общая сумма в пределах 6116 белорусских рублей по совокупности. Если все денежные подарки в течение года не превысили 6116 рублей, то подавать декларацию не нужно. Если превышает, то декларация подается, но в ней нужно указать только размер превышения. Соответственно, с этой суммы и берется 13% подоходного налога.

КСТАТИ

Сайт дает вознаграждение за новых пользователей. Нужно ли платить налог?

Многие сайты готовы доплачивать тем, кто приводит им клиентов. Скажем, тот же сервис бронирования отелей booking.com выдает каждому пользователю специальную ссылку, которую он может раздать друзьям и знакомым. Если новый человек зарегистрируется на сайте по вашей ссылке и съездит в свою первую поездку, в награду сайт перечислит вам 15 долларов. Это от внимания налоговой тоже не уйдет - и в этом случае как раз придется отдать часть бонуса государству.

- Это уже вознаграждение, которое облагается налогом, - подтверждают в министерстве. - Если такой доход получен от белорусской организации или предпринимателя, то эта организация сама должна удержать подоходный налог и перечислить в бюджет, а вам выдать сумму за вычетом налога. Если же организация иностранная, то по итогам года вы должны подать налоговую декларацию и заплатить с этой суммы 13% подоходного налога. Если вы этого не сделаете и этот факт будет выявлен, помимо уплаты налога грозит пеня и административная ответственность.

ЕСТЬ ВОПРОС

Как налоговая узнает, что мне на карточку пришли деньги?

- Законодательством установлено, что банки, отделения почты, государственные органы предоставляют в налоговые органы информацию о получении денежных переводов. Также такие сведения могут быть получены по запросам налоговых органов, - прокомментировали в ведомстве.