В Минстройархитектуры предложили строить квартиры поменьше и подешевле

27 Сент. 22:12 2018-09-27T22:12:42+03:00

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Уменьшают жилье, чтобы сделать более доступным его цену:

- Мы намерены предложить планировки квартир (такая задача уже стоит), которые будут оптимизированы по сравнению с тем, что сейчас есть на рынке, чтобы максимально оптимизировать стоимость самой квартиры. То есть минимум на 10 - 15% уменьшить площадь предлагаемых однокомнатных, двухкомнатных, трехкомнатных квартир, - цитирует belta.by министра архитектуры и строительства Дмитрия Микуленка.

Также чиновник сказал, что цена квадратного метра будет держаться в районе средней зарплаты, как это происходит и сейчас. Судя по всему, имеется ввиду стоимость квадратного метра для нуждающихся в жилье, которую устанавливает министерство. Ведь в среднем коммерческая стоимость квадрата в Минске сейчас 1300 долларов, тогда как средняя зарплата в столице в августе в эквиваленте по Нацбанку составляла 658 долларов.

Что такое жилье меньшей площади? В Минске однушка в новостройке почти всегда от 40 - 45 квадратных метров. Большое пространство - это, конечно, хорошо, но в итоге такое жилье выливается в 52 - 58 тысяч долларов. Иногда на рынке появляются в продаже маленькие новые квартиры. Например, в Чижовке на пересечении улиц Голодеда и Ауэзова сейчас строится дом, где есть квартиры-студии по 27,45 квадратного метра. Правда, стоимость квадрата там самая высокая по дому - 1225 долларов, и в итоге цена квартиры получается 33,6 тысячи долларов. Но при этом, заметим, все супермаленькие квартиры в доме уже разобраны, хотя продажи начались в апреле, а дом только-только начали строить. А вот однушки по 30 квадратов и стоимостью 36 тысяч долларов еще можно приобрести.

По словам начальника управления продаж на вторичном рынке жилья агентства недвижимости «Твоя Столица» Светланы Куделко, очень маленькие однокомнатные квартиры - в районе 25 квадратных метров - покупает определенный сегмент людей. Во-первых, молодые люди, для которых это стартовое жилье. Во-вторых, такими квартирами интересуются при разъездах, и тоже из-за низкой цены.

- Такие эксперименты – строительство очень маленьких квартиры - в Минске уже были. Причем достаточно успешные. Квартиры быстро разлетелись, и, судя по тому, что их никто не перепродает, они остались востребованными, - говорит Светлана Ивановна.

По словам специалиста, однокомнатные квартиры в 45 квадратных метров были популярны, потому что нам всем наскучили маленькие хрущевки. Людям хотелось пространства. Но в какой-то момент произошел перелом, и для многих наличие большого количества квадратных метров оказалось совершенно неважным. И комплексы по поводу маленького жилья ушли.

- Сейчас в районе проспекта Дзержинского один из застройщиков продает новые двухкомнатные квартиры до 45 квадратных метров. Там выделена комната под спальню, а кухня объединена с гостиной. По сути, получается очень бюджетная двухкомнатная квартира, - рассказывает специалист. - Многие сейчас задаются вопросом: а надо ли вообще платить за простор? Кроме того, большая площадь - это еще и большой счет за коммуналку.