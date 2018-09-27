2018-09-27T16:58:06+03:00
Происшествия

За насилие над девочками жителя Борисова приговорили к 11 годам колонии

Потерпевшие - две воспитанницы детского дома семейного типа
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Потерпевшими признаны две девочки. Сейчас им 18 и 13 лет.Потерпевшими признаны две девочки. Сейчас им 18 и 13 лет.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
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В суде Борисовского района на скамье подсудимых оказался 62-летний мужчина, супруг бывшего воспитателя детского дома семейного типа. Ему предъявили обвинение по статье 167 УК РБ «Насильственные действия сексуального характера». Мужчину признали виновным.

- Обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима, - сообщает пресс-служба Минского областного суда.

Как узнала «Комсомолка, потерпевшими были признаны две девочки. Сейчас им 18 и 13 лет. Старшая девочка подвергалась насилию с октября 2016-го по март 2018 года, а младшая - с марта 2016-го по март 2018 года.

Об этом же стало известно от одной воспитанницы.

- Девочка во время беседы с психологом рассказала, что муж воспитателя совершал действия сексуального характера с другими воспитанницами, - говорит «Комсомолке» старший помощник прокурора Борисовского района Наталья Ленартович. - Оказалось, что мужчина приставал к девочкам не в доме семейного типа, а в собственном, куда дети приезжали мыться в баню. Он оставался ночевать в своем доме с несколькими девочками, в то время как его супруга отвозила остальных детей в дом семейного типа. По требованию прокуратуры этот дом был закрыт. В отношении жены обвиняемого тоже было возбуждено уголовное дело, но уже по факту истязания детей. Выяснилось, что «мама» применяла физическую силу к воспитанникам.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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