NaviBand снимают на Polaroid моменты своей жизни

Популярной группе NaviBand исполнилось 5 лет, семье Артема и Ксюши - 4 года. Свой творческий юбилей музыканты собираются отпраздновать большим сольным концертом в столичном клубе Re:public 16 февраля 2019 года.

Еще на свадьбу друзья подарили паре старенький американский Polaroid. Фотоаппарат был невероятно популярен в 90-е.

- В комплекте была только одна кассета, поэтому можно было сделать всего 8 снимков. Мы сделали первое фото прямо на свадьбе и решили продолжать снимать самые важные моменты нашей жизни на Polaroid. Пусть даже это будет получаться не идеально. Сейчас, в эпоху смартфонов они выглядят странно. Ведь при съемке на Polaroid у тебя нет права на ошибку. Кстати, за новыми кассетами приходится ездить в Москву, потому что в Минске они не продаются, - рассказывают музыканты.

Артем и Ксюша сделали первое фото прямо на свадьбе.

Второе фото Артем и Ксюша сделали в медовый месяц. Третье - во время первых гастролей в Прагу в ноябре 2015 года.

- В Праге мы играли акустический концерт. К нам пришло, наверное, человек тридцать. Но это все было нереально круто, - вспоминает Артем. - Следующий снимок сделали на фестивале «Дикая мята» со своей любимой группой «Пятница». Ребятам было так интересно, что они подождали, пока проявится фотография, и оставили на ней свои автографы.

Фото с группой "Пятница".

- А это наш первый большой сольный концерт в клубе Re:public в 2016 году. Мы собрали тысячу человек! - улыбается Ксюша. - И тогда была первая попытка попасть на «Евровидение». Прошло почти два года, а мы до сих пор помним невероятно душевную камерную атмосферу концерта. Именно поэтому свое 5-летие хотим отметить в Re:public. Хочется, чтобы концерт получился теплым, душевным, домашним.

Первый большой сольный концерт в клубе Re:public в 2016 году.

Казалось бы, в копилке ценных снимков должны быть фото с «Евровидения-2017», где NaviBand представляли Беларусь. Но, по признанию музыкантов, они случайно забыли свой Polaroid в Минске. Почти все остальные снимки сделали уже с сыном Матеем. Первый - когда Ксюша закрывала показ одежды от дизайнера Екатерины Тикота для беременных женщин.

Фото с показа одежды дизайнера Екатерины Тикота для беременных женщин.

- Чтобы сделать этот снимок, мне пришлось задержаться в роддоме на денек, - смеется Ксюша, показывая фото с выписки. - Меня готовы были отпустить в пятницу. Но Артем сказал, что будний день - неудобный для работающих людей. А в субботу смогли все. С нами сфотографировался даже наш врач Константин Иванович Шмак, который принимал роды.

- Смотрю, Матей уже побывал в Польше и Нидерландах.

- Нам повезло, что Матей не боится людей - спокойно идет на руки. Он увлекается, когда меняется картинка, когда вокруг много людей. Сын гораздо капризнее, если мы сидим дома в тишине. Хотя такое редко бывает, мы также тусуемся, как и до рождения Матея, - говорит Артем.

Матею месяц!

- И я не чувствую себя брошенной мамой, муж которой пошел на работу с 9 до 18, - добавляет Ксюша. - Все время втроем. Матею еще не было двух месяцев, а мы уже поехали в Варшаву. Правда, взяли с собой мою маму, чтобы на денек еще вырваться в Лондон к друзьям. Просто не успели сделать Матею британскую визу (фото в Варшаве и в Лондоне - тоже в коллекции у NaviBand). А уже в Нидерландах путешествовали везде вместе.

Фото сделали по дороге на паром в Нидерландах.

Кстати, музыканты с улыбкой вспоминают, как в Нидерландах люди подходили на улице и жмякали Матея то за щечки, то за ножку.

- Идем, а навстречу бродяга навеселе. Думаю, будет просить денег, а он поднимает ножку Матея и говорит на английском: «Отличная работа!» И уходит, - смеется Артем.

Матею всего 4 месяца, а в его паспорте уже три визы, одна из них - американская.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Матею всего 4 месяца, а в его паспорте уже три визы, одна из них - американская. В октябре вся семья летит в свой первый долгожданный отпуск в Лос-Анджелес. Возможно, на берегу Тихого океана NaviBand снимут новое видео. И уж точно пару кадров на свой Polaroid.