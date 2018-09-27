2018-09-27T17:20:45+03:00
Общество

«Думаем, что змею принес гость»: в отеле «Юбилейный» поймали пресмыкающееся

Нежданного гостя отвезли в зоопарк
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
Поделиться:
Змея, которую нашли в отеле, неядовитая. Фото: besplatka.uaЗмея, которую нашли в отеле, неядовитая. Фото: besplatka.ua
Изменить размер текста:

О необычном происшествии сообщили минским спасателям сотрудники гостиничного комплекса «Юбилейный», где на 4-м этаже в холле отеля была обнаружена… змея! Прибывшие сотрудники МЧС отловили пресмыкающееся, им оказался маисовый полоз-альбинос. Змея эта неядовитая и обитает в Северной Америке. Но как она оказалась в Беларуси, большой вопрос.

- Мы первый раз с таким столкнулись! Кому принадлежит змея, мы не знаем до сих пор. Но предполагаем, что это питомец кого-то из гостей. И, возможно, он еще не знает, что потерял своего любимца, - рассказала «Комсомолке» сотрудница отеля Ольга. - А обнаружил змею один из наших гостей. Мы вызвали МЧС, до их приезда наша служба безопасности перекрывала движение полозу, чтобы он не уполз. Боялись, что змея ядовитая, но, к счастью, нет. Конечно, хотелось бы, что нашелся владелец змеи, но пока никто не откликнулся.

Возможно, постоялец отеля еще не знает, что потерял своего любимца. Фото: МЧС

Возможно, постоялец отеля еще не знает, что потерял своего любимца. Фото: МЧС

Как сообщает МЧС, сейчас змея находится в зоопарке. Там она останется, пока не найдется хозяин.

Кстати, в августе этого года змею нашли в минском детском саду! Тигровый питон по кличке Декстер выполз из окна квартиры на прогулку.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Белоруска, ставшая персональным шоппером в Париже: Мои клиенты тратят на покупки миллионы евро в год - но только после моих советов
Минчанка Светлана Акулич работает персональным шоппером в престижном универмаге AU Printemps Haussmmann в центре французской столицы [фото]
«Евроопт» открыл 100-й магазин на селе
Сеть «Евроопт» сегодня обслуживает покупателей не только во всех крупных городах страны, но уже представлена практически во всех районных центрах - в 109 из 118. А вот сельские жители только начинают приобщаться к торговому сервису сети
Новости 24
Лобовое столкновение в Оршанском районе: трое пострадавших
Лукашенко прибыл в Таджикистан на саммит СНГ
Минчанин застрял в мусоропроводе, пытаясь достать ключи
Глава управления фарминспекции Минздрава задержана за взятку
«Белорусского шпиона» в Украине перевели в СИЗО СБУ и показали врачу
И снова змея: маисовый полоз оказался в холле гостиницы в центре Минска
Экс-директора издательства БПЦ посадили на семь лет
В центре Минска байк врезался в легковушку и троллейбус
Фотофакт: пенсионер застрял в сиденьях на гомельском вокзале
Началась демаркация белорусско-украинской границы в чернобыльской зоне
Фотофакт: в Беларуси собирают крышечки, чтобы помочь детям
В Щучинском районе водитель переехал насмерть велосипедистку, пока поднимал сигареты
63-летнего педофила из Борисова осудили на 11 лет
К 18 годам приговорили наркодилера из Бобруйска, от дозы которого умер покупатель
Новые правила охоты в Беларуси: собак разрешат выгуливать в охотугодьях, а в загоне разрешат участвовать 18-летним
Александр Румак: в Беларуси 17 приемных семей для пожилых людей
Депутат райсовета Слонима пообещал 500 рублей за поимку чупакабры
В Быховском районе браконьеров с электроудочкой оштрафуют больше чем на $70 тысяч
Курс доллара, евро и российского рубля в Беларуси снова увеличился