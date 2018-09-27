«Думаем, что змею принес гость»: в отеле «Юбилейный» поймали пресмыкающееся

СЕГОДНЯ 17:20 2018-09-27T17:20:45+03:00

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О необычном происшествии сообщили минским спасателям сотрудники гостиничного комплекса «Юбилейный», где на 4-м этаже в холле отеля была обнаружена… змея! Прибывшие сотрудники МЧС отловили пресмыкающееся, им оказался маисовый полоз-альбинос. Змея эта неядовитая и обитает в Северной Америке. Но как она оказалась в Беларуси, большой вопрос.

- Мы первый раз с таким столкнулись! Кому принадлежит змея, мы не знаем до сих пор. Но предполагаем, что это питомец кого-то из гостей. И, возможно, он еще не знает, что потерял своего любимца, - рассказала «Комсомолке» сотрудница отеля Ольга. - А обнаружил змею один из наших гостей. Мы вызвали МЧС, до их приезда наша служба безопасности перекрывала движение полозу, чтобы он не уполз. Боялись, что змея ядовитая, но, к счастью, нет. Конечно, хотелось бы, что нашелся владелец змеи, но пока никто не откликнулся.

Возможно, постоялец отеля еще не знает, что потерял своего любимца. Фото: МЧС

Как сообщает МЧС, сейчас змея находится в зоопарке. Там она останется, пока не найдется хозяин.

Кстати, в августе этого года змею нашли в минском детском саду! Тигровый питон по кличке Декстер выполз из окна квартиры на прогулку.