2018-09-27T17:32:20+03:00
Спорт

БАТЭ впервые сыграл без Капского: «Мы заработали самые важные три очка»

До конца года футболисты будут играть в траурных повязках
Владимир КРИУЛИН
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До конца года футболисты будут играть в траурных повязках. Фото: fcbate.byДо конца года футболисты будут играть в траурных повязках. Фото: fcbate.by
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В понедельник БАТЭ простился с Анатолием Капским, который с 1996 года вел и развивал клуб.

«Ушел волшебник, исполнивший нашу мечту». Беларусь простилась с Анатолием Капским, создателем БАТЭ

Из-за печального события матч борисовчан 22-го тура чемпионата Беларуси был перенесен на среду. В итоге БАТЭ обыграли минское «Торпедо», которое замыкает турнирную таблицу, - 3:0.

- Мы заработали самые важные три очка за все время моего пребывания в БАТЭ. Невзирая на положение в таблице чемпионата, на соперника, - сказал главный тренер Алексей Бага, который возглавил команду в июне, а в штаб входит с 2011 года.

Он рассказал, что из-за прощания с Капским были отменены две тренировки:

- Да, тренировки отменялись. Но учитывая, что мы сегодня выиграли, как и обещали друг другу, значит, в плане подготовки все сложилось удачно. Сегодня и, надеюсь, в будущем, сколько бы кто-то ни протянул в той или иной ипостаси в команде, мы обязаны играть и в ластах, и в коньках, держаться и за руки, и за локти. Как угодно! Мне очень нравится, как команда себя ведет сегодня - целостно, молодцом. И вообще ребята - мужики!

В клубе было принято решение, что до конца сезона БАТЭ будет играть с траурными повязками на рукавах в память о Капском.

В воскресенье состоится знаковый матч, который называют белорусским «класико»: на «Борисов-Арене» БАТЭ примет минское «Динамо». Сейчас минчане - главный преследователь «желто-синих». Положение лидеров: 1. БАТЭ - 54 очка, 2. «Динамо» Минск - 45, 3. «Витебск» - 44. 4. «Шахтер» - 44.

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