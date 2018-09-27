Брестское «Динамо» почти утратило шансы на участие в еврокубках

СЕГОДНЯ 17:37 2018-09-27T17:38:34+03:00

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В 1/8 финала Кубка Беларуси солигорский «Шахтер» выбил из розыгрыша брестское «Динамо». Основное и дополнительное время завершилось нулевой ничьей, а в серии пенальти точнее были «горняки» - 4:2. Причем брестчане с 31-й минуты играли в большинстве, но это им не помогло.

Два года подряд «Динамо» выигрывало Кубок страны, благодаря чему получало путевку в Лигу Европы. В этом сезоне такого уже не случится. А до третьего места в чемпионате Беларуси, с которого можно попасть в еврокубки, отставание в девять очков… Теоритически проходным может стать и четвертое место (до него семь баллов), но тогда надо уповать, что Кубок выиграет кто-то из призеров чемпионата. В общем, все очень сложно. В среде болельщиков иные уже волнуются: как бы арабские инвесторы не отказались от клуба из-за пролета мимо еврокубков. А почетный председатель правления «Динамо» Диего Марадона, похоже, совсем забыл про Брест.