2018-09-27T17:42:31+03:00
Спорт

Главный тренер хоккейного «Динамо»: «Соперник показал, как играть в неравных составах»

«Зубрам» не удается оттолкнуться от дна турнирной таблицы
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Во втором матче подряд «Динамо» пропустило три шайбы в меньшинстве. Фото: hcdinamo.orgВо втором матче подряд «Динамо» пропустило три шайбы в меньшинстве. Фото: hcdinamo.org
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В выездной серии на прошлой неделе минскому «Динамо» удалось набрать четыре очка из шести возможных, это подарило надежду, что дела у команды в КХЛ идут на поправку. Но домашняя игра с «Салаватом Юлаевым» притушила оптимизм - 1:3. Вроде бы и начали неплохо, но во втором периоде пропустили трижды за 10 минут. Во втором матче подряд «Динамо» пропустило три шайбы в меньшинстве…

- Структура, система есть. Дело за исполнением и уверенностью. Броски, подборы, создание помех вратарю… Соперник показал нам сегодня, как играть в неравных составах, - разводит руками Горди Дуайер.

Теперь среди причин неудач называется неопытность игроков - она ведет к частым удалениям.

- Дело в опыте. Например, Дроздов - молодой игрок. Ему не хватает опыта, как и Артемову, Буйницкому… Этим ребятам предстоит еще много работать, - сетует тренер.

Конечно, тяжело тягаться с одной из сильнейших команд лиги, но пока еще тяжелее следить за игрой «зубров»: удачные игровые отрезки слишком коротки. О слабых местах даже сложно говорить, кажется, они везде, пожалуй, кроме вратарской позиции.

Сейчас «Динамо» с шестью очками идет на последнем месте в Западной конференции. Во всем чемпионате меньше очков лишь у «Сибири», с которой играть сегодня на «Минск-Арене». Если уж и тут не получится выиграть… А ведь у соперника есть дополнительная мотивация: главный тренер команды из Новосибирска - белорусский специалист Александр Андриевский, долгое время возглавлявший «Динамо».

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