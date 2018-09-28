Девочку из Гродно, которая гуляла по лесу одна, вернули в семью

СЕГОДНЯ 16:02 2018-09-28T16:02:20+03:00

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Около недели назад мы писали о двух случаях в Гродно и Скиделе, когда трехлетние девочки остались без присмотра взрослых. В обоих случаях детей временно забрали из семей, а их родителями занялись соцслужбы. Истории получили продолжение.

«В доме навели идеальный порядок»

Напомним, как развивались события. Днем 18 сентября в лесу под Гродно дачник заметил маленькую девочку, которая ходила по лесу без взрослых. Мужчина передал ее милиции. Оказалось, что в тот день родители не отвели детей в школу и садик. Старшие остались дома, а девочку взяли с собой и отправились на пикник. До этого семья никогда не попадала в поле зрения ни милиции, ни органов опеки. У них своя обустроенная трехкомнатная квартира в Гродно, дети всем обеспечены. В семье их четверо: 3-летняя девочка и трое мальчишек: 5, 9, 11 лет. Тогда всех их временно забрали в социально-педагогический центр в Гродно.

- Новости хорошие: детей вернули в семью, - рассказала нам в пятницу, 28 сентября, начальник отдела образования, спорта и туризма администрации Октябрьского района Гродно Елена Адамович. - Родители очень сожалели, что так случилось. Они посещали детей в городском социально-педагогическом центре. После произошедшего они навели в доме идеальный порядок. Комиссия выезжала посмотреть их жилищные условия, там все было чисто и аккуратно. Хотя и на момент пропажи девочки все было хорошо, разве что немного неряшливо. Сейчас семью будут постоянно посещать: и смотровые комиссии, и из школы, и из садика. Оба родителя работающие, у них порядок в доме, раскаиваются очень сильно - зачем детей забирать?

«Не попытались доказать, что это была случайность»

А вот семье из Скиделя детей пока не вернули. Напомним, 17 сентября в интернете появилась фотография, на которой девочка лежит на коврике у дверей квартиры. Как папа позже пояснял соцслужбам, он оставил дочку в тамбуре, потому что забыл ключи. Сам ненадолго отлучился, чтобы попасть в квартиру через балкон. В тот день мужчина был нетрезвый.

Детей из семьи забрали в приют. Фото: сайт города Гродно 015.by

Он работает грузчиком, жена - в декретном отпуске. В семье растут трое дочерей: старшая ходит в 1-й класс, средней - 5 лет, младшей - 3 года. После того как фото девочки, лежащей на коврике, попало в СМИ, детей из семьи забрали - какое-то время они жили у тети. Сейчас все трое переехали в социально-педагогический центр.

По словам заместителя председателя комиссии по делам несовершеннолетних облисполкома Людмилы Ницкой, родители не пытались доказать, что этот случай - не больше чем случайность.

- Мы изначально подумали, что так совпали обстоятельства. Первые проверки не показали больших проблем. Но когда комиссия выехала к ним повторно, мамы дома снова не было - гостила в какой-то компании, отец выпивший. Мы выяснили, что в семье нередко возникали скандалы, дети оставались без присмотра. Они периодически пропускали сад и школу без объективных причин. Вопрос о том, как дальше поступить с детьми, решала комиссия Гродненского райисполкома - в ее состав входит 10 человек. Родители просили не забирать у них детей. Но убедить комиссию не смогли - все проголосовали единогласно. Сейчас дети в приюте. Если родственники изъявят желание установить опеку над детьми, создать им комфортные условия, то органы опеки обязательно рассмотрят такое обращение.

Родители будут обязаны возмещать государству расходы на содержание детей. Маме девочек придется выйти из декретного отпуска на работу.

- У родителей есть шесть месяцев, чтобы доказать комиссии, что им можно вернуть детей. Хотя в практике были случаи, когда в интересах детей их возвращали в семью раньше. Но родители должны быть очень заинтересованы в этом, - говорит специалист. - Все будет зависеть от того, насколько они будут участвовать в жизни детей. Они же не лишены родительских прав, это только временная мера. У них нет ограничений по посещению детей, могут приходить хоть каждый день, не нарушая режим работы приюта.