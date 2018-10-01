Коммунальный каминг-аут: моюсь раз в неделю, чтобы сэкономить воду

СЕГОДНЯ 12:33 2018-10-01T12:34:03+03:00

Неожиданно для себя обнаружил, что самая большая сумма в платежке - за воду. Как так?

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- И я не знаю, как они считают! Тоже платила недавно за воду такую сумму, что глаза на лоб, - отвечает кассир банка возмущенной клиентке. Та задерживает очередь, пытаясь разобраться, почему ей выставили такой большой счет.

А я думал, что один такой. Уже не первый месяц самая большая сумма в моей платежке за услуги ЖКХ - именно за воду. В банке мне объясняли, что я не вкладываюсь в норматив, поэтому за лишние кубы выставляют другой тариф. Вот и плачу по 20-22 рубля в месяц.

И вот задумался: почему так? Посуду моем вручную тонкой струйкой, маленьких детей нет, стиралка класса «А» - выставляем всегда экономичные программы стирки. Так в чем же дело? Может быть, потому, что день через день принимаю душ и детей к этому приучаю?

Справочно: по указу президента на одного прописанного или проживающего по договору найма жилого помещения в квартире (доме) человека установлена норма расхода воды - 140 литров в сутки. В месяц это получается около 4,2 кубометра.

Короче, принял постановление: в этот месяце моюсь раз в неделю. На улице нежарко - думаю, получится. А почему бы нет? Помню, во времена моего советского детства в нашей и других простых семьях естественным было мыться раз в неделю: принимать ванну или ходить в баню. Обычно банным днем была суббота - как и у всех, наверное.

Так вот, оплатив в пятницу, 14 сентября, за коммуналку, назавтра в субботу принял душ. И все. С тех пор мылся еще дважды (мытье головы, ног и другая ежедневная гигиена не в счет, конечно). Классно, что жары нету. В квартире холодно, на улице тоже - не потеешь! Конечно, хочется частенько залезть в горячую ванну или хотя бы постоять под душем, но что ни сделаешь ради экономии! А на итог посмотрим 15 октября, когда снова отправлюсь в банк на оплату коммуналки.

Если и так не получится сэкономить воду и войти в рамки выделенных мне кубов, тогда уже не знаю что. Какие еще есть способы сэкономить? Да, есть, понимаю. Например, мои родители-пенсионеры, чтобы выполнить указ президента и не переплачивать, воду из стиральной машины не выливают просто так. Сливной шланг стиралки они направляют не в канализацию, а в ванну, чтобы оттуда черпать воду и смывать ей унитаз. А иначе - не войдут в норму, и придется переплачивать, или, выражаясь словами нашего ЖКХ, «полностью возмещать затраты».

А вообще, справедливо ли, что в нашей стране озер, рек и болот за воду я плачу в два раза больше, чем за свет, - в то время как электроэнергию страна закупает за границей.