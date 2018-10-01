«Не мы эту систему создали, не нам ее ломать»: начался суд над командирами части, где погиб Коржич

СЕГОДНЯ 14:41 2018-10-01T15:12:49+03:00

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В понедельник, 1 октября, в Минском районом суде начался суд над двумя командирами части в Печах, где осенью прошлого года погиб солдат-срочник Александр Коржич. На скамье подсудимых двое обвиняемых - прапорщики Павел Суковенко и Артур Вирбал. Их обвиняют по статье «Превышение власти или служебных полномочий, сопряженное с насилием» - грозит до десяти лет тюрьмы. Их уголовное дело вынесено в отдельное делопроизводство. Артур Вирбал также проходит непосредственно по делу Коржича в качестве свидетеля. В сегодняшнем судебном процессе он - обвиняемый. А вот обвиняемые по делу Коржича - например, Скуратович, Барановский и Вяжевич - сегодня проходят в качестве потерпевших. По версии следователей, они пострадали от действий своих командиров.

Потерпевших завели в зал суда в наручниках и в сопровождении милицейского конвоя. Они сидят не в клетке - на первом ряду, но находятся в кольце милиционеров. Они прячутся от камер и низко склоняют головы. Бодрее всех держится Вяжевич - часто оглядывается в зал, улыбается некоторым журналисткам, следившим за судом по делу Коржича.

В Минском районом суде начался суд над двумя командирами части в ПечахФото: Микита НЕДАВЕРКОВ

В суд в качестве зрителей привели несколько десятков офицеров из Печей, пришла также мама Александра Коржича.

Обвинитель перечисляет эпизоды, инкриминируемые Вирбалу.

- 10 июня в казарме заставил потерпевшего 20 раз отжаться, - зачитывает прокурор. - Применил насилие к Барановскому и Вяжевичу, заставив их принять упор лежа и ударив по ягодицам два раза деревянной палкой. Также нанес шесть ударов ногой в голень. Еще одного потерпевшего за пользование неуставным телефоном один раз ударил палкой по спине.

По версии обвинения, этими действиями Вирбал причинил страдания, а также нарушил конституционные права, подорвал авторитет и престиж Вооруженных сил Беларуси.

По версии следователей, обвиняемые пострадали от действий своих командиров.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Затем прокурор долго перечислял эпизоды противоправных действий Павла Суковенко. Начали с финансов. Суковенко недоплатил подчиненному 34 копейки денежного довольствия, затем 46 копеек, потом 90 копеек из положенных 17 рублей, потом 12 рублей из 32, потом 1 рубль 38 копеек из 16 рублей, 50 копеек из 16 рублей, 22 рубля из 37.

Другому потерпевшему недодал 68 копеек из 15 рублей, 38 копеек из 16 рублей, рубль 38 копеек из 16 рублей - два раза, рубль 30 копеек из 31 рубля 30 копеек положенной суммы.

Еще одному потерпевшему дал только 12 из 32 положенных рублей.

- Всего он не выплатил довольствия на сумму 64 рубля, - оглашает ущерб обвинитель.

В суд привели несколько десятков офицеров из ПечейФото: Микита НЕДАВЕРКОВ

«За нарушение порядка сержантам доставалось по 1 - 7 ударов»

Затем переходят к перечислению продуктовых поборов. По версии следователей, в течение года Барановский купил Вирбалу 100 пакетиков кофе «3 в 1» по 40 копеек каждый, пять сосисок в тесте ценой по 80 копеек. Вяжевич за время службы купил Вирбалу 15 сосисок в тесте, 18 пакетиков кофе. Еще один потерпевший за время службы купил Вирбалу 5 сосисок, 10 пачек сигарет и 50 пакетиков кофе. А еще девять смаженок по 1,40 рубля и 8 пачек печения, ценой 1,30 - 1,70 рубля за каждую. Общая сумма, которую потерпевшие потратили на продукты командиру, составила 245 рублей.

Затем обвинитель переходит к физическим упражнениям. Долго перечисляет все эпизоды. В основном дело происходило так: за какие-либо проступки обвиняемые командиры заставляли сержантов отжиматься от 2 до 10 раз. А еще применяли так называемую «машинку» - деревянный предмет, похожий на то, чем играли в лапту. За нарушение порядка сержантам доставалось по 1 - 7 ударов. Были также одиночные удары ногой или кулаком.

Артур Вирбал свою вину признал полностью. Суковенко по первой части обвинения - речь о покупке продуктов - признал, а вот в части насилия не согласен: говорит, никакой палки и кулаков не было.

Потерпевшие сержанты просят строго не наказывать прапорщиковФото: Микита НЕДАВЕРКОВ

«Унижений не испытывал»

Первым допросили потерпевшего сержанта Евгения Барановского. У трибуны он стоит в сопровождении двух конвоиров, показания дает в наручниках. По его словам, многих эпизодов он уже не помнит.

- Унижений не испытывал, потому что сам был виноват, - говорит он. - Покупать кофе командирам - это, конечно, ненормально, меня это не устраивало, но выбора не было. Претензий к к Вирбалу не имею, прошу не наказывать его строго - желательно, не лишать свободы.

- Почему вы сразу не доложили наверх о ситуации, - спросил из клетки Вирбал.

- Если бы все так не закрутилось, я бы вообще не вспомнил сегодня об этих случаях. Не мы эту систему создали, не нам ее ломать. Такие вещи в армии происходят постоянно.

На вопрос судьи о том, собирается ли он подавать гражданский иск, парень ответил отрицательно.