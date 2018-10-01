2018-10-01T19:18:21+03:00
Звезды

Впервые за 20 лет Беларусь выдвинулась на "Оскар"

Официальная заявка на выдвижение фильма "Хрусталь" отправлена
Надежда СЕРГЕЕВА
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Впервые за 20 лет Беларусь выдвинулась на премии "Оскар". Фото: кадр из фильмаВпервые за 20 лет Беларусь выдвинулась на премии "Оскар". Фото: кадр из фильма
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Белорусский оскаровский комитет принял решение о выдвижении фильма "Хрусталь" на "Оскар". Картина полностью соответствует критериям Американской киноакадемии кинематографических искусств и наук. "Хрусталь" выдвинут в категории "Лучший фильм на иностранном языке", пишет belta.by.

В состав белорусского оскаровского комитета входят семь человек. Среди них художественный руководитель киностудии "Беларусьфильм" Игорь Поршнев, гендиректор киностудии "Беларусьфильм" Владимир Карачевский, начальник отдела маркетинга, реализации и рекламы киностудии "Беларусьфильм" Юрий Игруша, программный директор ММКФ "Лiстапад" Игорь Сукманов, режиссер-документалист Виктор Аслюк, член Европейской киноакадемии, директор кинотеатра "Пионер" Светлана Савчик, продюсер Валерий Дмитроченко.

По регламенту Американской киноакадемии каждая страна может номинировать один фильм, выпущенный в период с 1 октября предыдущего года по 30 сентября текущего и показанный в коммерческом кинотеатре не менее семи дней подряд. Официальная заявка от Беларуси отправлена вместе с прокатным удостоверением.

Съемки фильма проходили в Беларуси. В создании принимали участие кинокомпания "Демарш-фильм", национальная киностудия "Беларусьфильм", компании Unfound Content, Fusion Features, Vice Films (США), а также немецкие и российские продюсеры.

Действие фильма разворачивается в 1996 году. Девушка-диджей, живущая в Минске, мечтает переехать в Чикаго, чтобы стать профессионалом. При оформлении документов на визу она допускает ошибку, из-за чего ей приходится провести неделю в маленьком заводском городке, жители которого далеки от нонконформистского свободного духа.

Мировая премьера фильма состоялась в июне 2018 года на престижном международном кинофестивале в Карловых Варах. В июле "Хрусталь" получил Гран-при на международном кинофестивале в Одессе, а в августе удостоился двух призов в конкурсе "Копродукция. Окно в мир" на фестивале российского кино "Окно в Европу" в Выборге. В сентябре картина получила Гран-при международного кинофестиваля в Алматы - Almaty Film Festival. В Беларуси картина вышла в прокат 30 августа.

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