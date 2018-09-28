Напротив гостиницы «Беларусь» появится мост-ладья с подсветкой

СЕГОДНЯ 10:52 2018-09-28T10:52:55+03:00

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На днях во время архитектурно-градостроительного совета в Мингорисполкоме решали, какими быть сразу двум обновленным моcтам через Свислочь. Проект моста у Троицкого предместья пока не утвердили, а вот тот, что у гостиницы «Беларусь», уже известно, как реконструируют.

Старый пешеходный мост у гостиницы заменят новым и современным. Выглядит этот новый вариант довольно необычно - белый, ажурный, с высокими перилами. Ночью мост будет подсвечиваться, а днем любители романтики смогут проплывать под ним на лодках.

- На первую встречу с председателем Мингорисполкома мы принесли пять вариантов моста, - рассказал Алексей Шишко, автор проекта и креативный директор компании VDS Production. - В результате утвердили лодку-ладью, лодку-лепесток. Здесь есть и историческая связь, когда по Свислочи плавали большие корабли.

Старый пешеходный мост у гостиницы заменят новым и современным. Фото: VDS Production

Проект лодки Алексей создавал от начала и до конца сам.

- Сделал скетч в фотошопе и от руки, смоделировал в 3D и установил на фотографию. Место напротив «Юбилейной» - красивое и популярное для прогулок, но довольно заброшенное, его просто необходимо как-то украсить и выделить. Мы хотим привнести жизнь в эту часть Минска. Вызывающий и яркий белый цвет моста сделает «вспышку», придаст этому месту акцент, - говорит архитектор. Особое внимание уделили высоте сооружения. - Мост, который стоит сейчас - 70-х годов, военный и понтонный, под ним невозможно проплыть. Мы хотим, чтобы люди могли кататься там на катамаранах и лодках.

Постройкой моста будет заниматься компания Алексея и городская администрация.

- Всем понравилась наша идея. Архитектурные объекты в Минске обычно или под старину, или в стиле советских времен, а современной архитектуры очень не хватает, - отмечает Алексей.

Один из вариантов для моста по улице Максима Богдановича - тематика дня и ночи. Фото: УП «Агентство «Минск-Новости»

Для второго моста, расположенного у Троицкого предместья, городским властям предложили три варианта на разные сюжеты: первый связан с язычеством и отображает день, ночь и солнцеворот, на втором вспоминаются легендарные Цмоки, драконы, которые якобы когда-то жили в реке, в третьем вспоминают еще одну легенду - свадьбу богатыря Менеска и дочери водяного Свислочи. Автор всех проектов Юрась Анушко, скорее всего, доработает один из них, но официально пока ни на одном из вариантов не остановились.