Выходные в Минске 29 и 30 сентября: японские нинзя, эротический Глобус и авторский пуф

СЕГОДНЯ 11:45 2018-09-28T11:45:48+03:00

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- В рамках фестиваля «Японская осень в Беларуси» - Будзинкан, что с японского переводится как «Дворец божественного воина», - школа боевого искусства, претендующая на наследование учения, традиций и методов нинзя. В субботу ведущие инструкторы Будзинкан расскажут и покажут, что это такое. А в воскресенье - мероприятие поспокойнее: «Икебана - японское искусство аранжировки цветов».

29 сентября, 12.00 в студии ArtMe (ул. Октябрьская, 16), 30 сентября, 17.00, Дом литератора (ул. Фрунзе, 5), к. 314. Ждут всех заинтересованных. Бесплатно.

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- Манхэттенский фестиваль короткометражного кино уже 10 лет объединяет более пяти тысяч белорусов и сотни тысяч жителей других стран мира, которые голосуют за понравившиеся ленты. В Минске фестивальные ленты покажут в кинотеатре Дворца Республики. Фестиваль откроется британским фильмом «Голова в мешке» - лучшим триллером нынешнего года по версии кинофестиваля Hollyshorts.

С 29 сентября по 7 октября (сеансы в 18.30 и 21.30), 3D-кинотеатр Дворца Республики. Билеты: 9 - 10 руб.

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- Адам Глобус (настоящее имя Владимир Вячеславович Адамчик) - знаковая фигура современной белорусской культуры, писатель и издатель, а еще художник. Выставку «18+» можно назвать и «Эротический Глобус». В программе - литературные чтения, аукцион живописи, продажа книжных раритетов, вернисаж и, собственно, празднование 60-летия Адама Глобуса. Выставка будет работать только один день.

29 сентября в 19.00 в Галерею современного искусства «Ў» (ул. Октябрьская, 19). Вход свободный.

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- Фестиваль «ТеАрт» - это всегда интересные постановки, в том числе и зарубежных театров. В воскресенье – «Даркнесс Пумба» - танцевальный спектакль корейского театра, а именно интерпретация традиционного корейского музыкального жанра пхансори. Его создатели совместили пхансори с современным танцем, надрывными блюзовыми мотивами и энергетикой рок-музыки, а еще подмешали световое шоу.

30 сентября, 19.00, ДК МАЗ. Билеты: 10 – 50 руб.

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- Ежегодный экологический фестиваль «Птушкі над царквой» в воскресенье возле церкви св. Николая Японского в Каменной Горке. Фестиваль приурочен к Международным дням наблюдения птиц, которые отмечаются в первые выходные октября. В это время огромное количество людей более чем в ста странах мира выбираются в парки, за город, на берега рек и озер, чтобы наблюдать и считать пернатых. В минской программе праздника - концерт, экологические мастер-классы для детей и взрослых, площадка наблюдения за птицами, экскурсия по экотропе с орнитологом, экологическая выставка, домашняя кухня для истинных ценителей природы.

Экологический фестиваль «Птушкі над царквой»Фото: Павел МАРТИНЧИК

30 сентября с 12.00 до 18.00 на площадке православного прихода св. Николая Японского (ул. Лидская, 3). Бесплатно.

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- В предстоящие выходные еще можно увидеть выставку произведений Израиля Басова «Премудрость построила себе дом…». Она должна была закончиться еще в середине сентября, но по многочисленным просьбам продлевалась уже дважды. Израиля Басова называют одним из самых смелых художников второй половины ХХ века и «новым Шагалом». Во времена СССР почти не выставлялся - не давали. Признание к мастеру пришло только после его смерти.

До 30 сентября, 11.00 – 19.00, Национальный художественный музей. Билеты: 4 - 7 руб.

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- А в историческом музее можно не только посмотреть выставку «Мастера Монпарнаса из белорусских местечек», составленную из произведений Марка Шагала, Осипа Любича, Осипа Цадкина, Роберта Генина, Евгения Зака, Михаила Кикоина, хранящихся в частных коллекциях, но и послушать интересный рассказ от кураторов экспозиции.

29 и 30 сентября, 14.00, Национальный исторический музей. Билеты: 5 – 10 руб.

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- В пространстве «ОК16» - пятый «Канапа Маркет» – маркет белорусской дизайнерской мебели и предметов интерьера. Здесь можно зависнуть на день, рассматривая авторские диваны и пуфы и необычный домашний декор из различных материалов: дерева, камня, металла, бетона, стекла, керамики, текстиля. В «Канапа Маркете» примут участие более 60-ти белорусских дизайнеров и брендов.

29 и 30 сентября с 11.00 до 19.00 в креативном пространстве «ОК16» (ул. Октябрьская, 16). Билеты: 2 руб.

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- Зоопарк приглашает семьи с детьми всех на пикник «В гостях у кролика». Гостей ждут игровые зоны, анимационная программа и очаровательные длинноухие кролики. Их можно будет погладить, подержать и сделать с ними селфи.

29 сентября, 12.00, Минский зоопарк. Билеты: 9 руб., но в субботу с 10.00 до 15.00 акция «1+1». Это значит, что по одному билету проходят двое, но при условии, что гость зоопарка сделает собственное селфи со своим домашним питомцем - кроликом - и загрузит его в альбом на странице официальной группы Минского зоопарка «ВКонтакте».

Чемпионат по тихой охоте, Фото: pixabay.com

- За грибами, на чемпионат по тихой охоте, зовут за город в комплекс «Наносы-Новоселье», что в Мядельском районе. Общий сбор и регистрация в 11.00. Время охоты - 3 часа. Организаторы гарантируют, что «клев», то есть грибы, будет, места уже замечены. Собранные грибы участники охоты заберут с собой. Вечером - «Гриль-Фест».

29 сентября, весь день. Регистрация на мероприятие обязательна. Сайт nanosy.by. Стоимость участия: 25 руб. с команды в 2 человека.