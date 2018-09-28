Минчанин, который завел в квартире гуся: «Такой друг – это вообще класс!»

СЕГОДНЯ 13:53 2018-09-28T13:54:13+03:00

35-летний Андрей Гурин из Минска живет в однокомнатной квартире с гусем Харвистером уже почти полгода [фото]

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Завести дома птицу мужчина решил почти спонтанно:

– Гуляли по парку с другом, решили покормить уточек. Пока кормили, он рассказал историю про советского дрессировщика, который выступал с гусем. Когда началась война, его с голодухи съели. Я так впечатлился, что решил возродить эту идею. Шел к этому два года – и в итоге решился. Купил на рынке яйцо (стоило смешных денег, всего пять рублей), взял у друга инкубатор. Мой гусь вылупился 30-го апреля.

Яйцо стоило всего 5 рублей. Фото: скриншот.

В инкубаторе яйцо пролежало меньше недели. Фото: скриншот.

Вылупился на день раньше срока - не 1 мая, а 30 апреля. Фото: скриншот.

Вот он! Фото: скриншот.

«Это твой гусь? Прикольно»

До того, как разделить жилплощадь с гусем, у Андрея был пес - английский бульдог.

– Его звали Санни. Или Сани. Sunny - по-английски «солнечный», а «сани», потому что у него «сани выпирали», то есть челюсть. Когда я был женат, хотел завести лису. Но жена была против (может, это и сыграло решающую роль в наших отношениях?). Переехал к родителям и все два года вынашивал идею завести гуся.

Первое совместное селфи. Фото: скриншот.

Харвистера берут с собой - на природу, на речку, на дачу. Фото: скриншот.

Для этого пришлось снять отдельную квартиру, на это ушло больше всего денег.

– Хозяину я сначала ничего не сказал. Пока искал, предупреждал, что буду жить с гусем – надо мной смеялись и всерьез не воспринимали. Тогда я решил, что не буду говорить, а там будь что будет. Когда настало время сообщить о гусе, хозяин воспринял это на удивление равнодушно: «Это что, твой гусь?» - «Да». – «Он кусается?» - «Нет, он добрый». – «Прикольно. Ладно, давай деньги, я поехал». Я аж расстроился. Уже напридумывал речей в свою защиту!

Андрей признается: сначала хотел только попробовать, денег собрал на три месяца.

– Думал: если что-то пойдет не так, отвезу его на дачу к родителям. Там уже живут куры, и гусю будет комфортно. Но потом я понял, что полюбил его, что это прикольно.

Когда он был маленьким, ванну принимали вместе. Фото: скриншот.

Первые 15 дней он с мамой-Андреем вообще не разлучался. Фото: скриншот.

Фото: скриншот.

Про гусей я ничего особо не узнавал, все пробовал сам. Наверное, это было неправильно, но я думал, что так и для меня, и для зрителей будет интересней. Вообще гуси довольно неприхотливые: редко болеют и страдают расстройствами, хорошо переносят жару и холод, ничего их не берет.

«Подгузник для Харвистера шили портные»

– Сначала он ел в три рта. Съедал просто кучу всего! Вначале траву, которая обходилась мне бесплатно. Потом я стал давать ему своей еды: он курочку любит, картошечку – все, чтобы вкусненько было. Сейчас он набрал массу и много не ест. На месяц я покупаю для него пару пачек пшена, зерна, гороха и риса. Размачиваю в воде и даю ему, предварительно залив соевым соусом, чтобы было вкусненько, и льняным маслицем, чтобы полезненько. По деньгам получается около 10 долларов.

Едят буквально с одной тарелки. Фото: скриншот.

Гусенку четверо суток. Фото: скриншот.

Сегодня Харвистер умеет по команде подходить, останавливаться, ложиться и, самое милое, обниматься и целоваться. А самым сложным, по словам Андрея, оказалось решить вопрос с гусиным туалетом.

– Когда он вылупился, передо мной стояли две основные задачи: приучить его к лотку и научить его не орать, чтобы не беспокоить соседей.

Гадил он безбожно. Я начал его приучать и понял, что это невозможно: у гусей нет способности задерживать в себе какахи. Тогда я стал придумывать, как сделать так, чтобы комфортно было нам обоим. Нашел сайт по пошиву одежды для животных, позвонил портным и рассказал, что от них требуется. Они посмеялись, но согласились: «Из интереса готовы попробовать».

Первая версия подгузничка. Фото: скриншот.

Подгузник шил профессиональный портной. Фото: скриншот.

И все получилось! Прямо гора с плеч, я, наконец, задышал полной грудью. Сначала калоприемник работал не очень хорошо: приходилось тратить много времени на замену, был запах. Но со временем я его усовершенствовал, модернизировал – и теперь мое суперуникальное изобретение совсем ничего не пропускает. Прочно, герметично, без дискомфорта для гуся. Менять «подгузник» легче, чем убирать за котиком: я делаю это где-то пять раз в сутки, замена занимает минуту.

В случае опасности гусенок со всех лап несся к хозяину. Фото: скриншот.

На первый день рождения Харвистер получил пирожное и мини-пиццу. Фото: скриншот.

В реку - тоже вместе! Фото: скриншот.

А вторая задача, шум, решилась сама собой: без сородичей у него не возникает потребности шуметь. Он постоянно издает разные звуки, но негромко, не кричит.

«Гусь – домашний питомец, как собачка»

Впрочем, убирать за Харвистером все равно приходится постоянно.

– Сейчас самая реальная проблема – это перья и пух. Гусь раз в два дня принимает ванну. Воду не слишком любит, но купается тщательно. Очень любит расчесывать перышки, после чего остается гора пуха, но это сезон такой. Расчесывает каждое, процедура растягивается часа на два. Завораживает, как на огонь или на воду смотреть.

В одной из серий сериала про жизнь Андрея с гусем приехала мама. Фото: скриншот.

«Что у тебя там? Арбуз? Делись!» Фото: скриншот.

Иногда он похрапывает. Помню, когда мы вернулись с отдыха на природе, он крепко уснул и стал храпеть – таким глубоким был сон.

Видеоотчеты о совместной жизни Андрей выкладывает на Youtube. Сейчас у канала больше шести тысяч подписчиков, выложенные серии набрали от 10 до 286 тысяч просмотров. У него режиссерское образование, работает он ведущим торжественных мероприятий.

– Гуси живут по 20 лет. Как совместить такого соседа и личную жизнь?

– У меня есть девушка. Она сейчас живет в Питере, приезжает ко мне два раза в месяц. С гусем у них пока что напряженка: Харви ревнует, не дает ей прохода, щипает. Но я уверен, что подружиться они смогут. На создание семьи, мне кажется, он не повлияет – он мой домашний питомец, как собачка.

Девушке Андрея Харвистер не особенно понравился. Но он уверен, что они в конце концов подружатся. Фото: скриншот.

Возможно, для совместных купаний Харвистер уже слишком взрослый. Фото: скриншот.

Чтобы завести в квартире гуся, нужно быть немного сумасшедшим. Такой друг на частном подворье – это вообще класс, но чтобы держать его в квартире, надо через многое пройти. Но у меня есть калоприемник, и я, если кому понадобится, готов поделиться инженерией.