Какие процедуры для лица нужно делать осенью?

СЕГОДНЯ 22:30 2018-09-28T23:43:14+03:00

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Это процедуры, которые могут увеличить чувствительность кожи к УФ-лучам и, соответственно, вызвать пигментацию. Поговорим о том, что же можно делать уже с середины октября.

Фотоомоложение (фотолечение), несмотря на свое название, помогает справиться не только с возрастными изменениями кожи (в частности, признаками фотостарения), но и с пигментными пятнами, расширениями сосудов, покраснениями, расширенными порами и акне в более молодом возрасте. Световая энергия, попадая в верхние слои кожи, вызывает разрушение (коагуляцию) патологически расширенных сосудов и пигмента и опосредованно стимулирует клеточное обновление и синтез коллагена. Курс состоит, как правило, из нескольких процедур с промежутком 2 - 4 недели. Фотоомоложение противопоказано при загорелой коже и не рекомендуется перед поездкой в солнечные страны, требует после процедуры максимальной защиты от УФ-лучей, в том числе и в солярии. В Минске фотоомоложение лица стоит в среднем от 120 до 170 рублей. Эта процедура по показаниям возможна для области шеи, декольте и рук.

Пилинги. Если говорить о пилингах, то это не только процедура отшелушивания ороговевшего слоя кожи, но и гораздо более глубокие и разнообразные воздействия на нее. Показания для пилингов самые различные: улучшение цвета, тонуса кожи, лечение фото-, хроностарения, акне, постакне, пигментации и прочее. Все пилинги несколько «обнажают» кожу, а большинство повышают чувствительность к УФ-лучам в ближайшее время после процедуры. Именно поэтому их рекомендуют проводить осенью и зимой. Большой популярностью пользуются пилинги на основе кислот (АНА и ВНА): молочной, миндальной, салициловой и их сочетаний, трихлоруксусной.

Отдельную нишу занимает ретиноевый пилинг. Часто его называют «желтый пилинг», т. к. он имеет более или менее ярко выраженный желтый оттенок после нанесения. Он особенно рекомендован для тусклой, тонкой, увядающей кожи. Через 2 - 3 дня после процедуры кожа может шелушиться. Для максимального эффекта достаточно 2 - 4 процедуры с интервалом в 3 - 4 недели. Стоимость одной процедуры в Минске около 140 - 190 рублей.

Лазерная шлифовка и лазерный пилинг. Это идентичные термины, означающие в медицинской косметологии фракционный фототермолиз. Это современная инновационная высоко контролируемая процедура, позволяющая без длительной реабилитации решить очень многие проблемы с кожей: возрастные изменения (дряблость, морщины), рубцовые (в том числе постакне), пигментные пятна, расширенные поры и прочие нарушения рельефа кожи. Существует лазер с абляцией и без. В первом случае воздействие более жесткое и требует чуть более длительной реабилитации (до двух недель), во втором - уже через три дня вы можете быть в социуме. Во время процедуры пациент ощущает покалывание, может быть использована аппликационная анестезия. Результат заметен уже после первого сеанса и нарастает в течение нескольких месяцев. Но для более выраженного эффекта рекомендованы 2 - 4 процедуры.

Лазерная и фотоэпиляция. Актуальна для осеннего сезона и процедура лазерной и фотоэпиляции. За пару недель до процедуры кожа не должна подвергаться воздействию солнечных лучей. Это основная причина сезонного ограничения. Промежутки между процедурами в зависимости от зоны воздействия от 2 до 8 недель. В зависимости от индивидуальных генетических и гормональных особенностей для значимого эффекта необходимо 4 - 8 процедур.

Очень важной рекомендацией после любых сезонных процедур является ограничение термических воздействий и защита от УФ-лучей (в том числе в солярии). Необходимо использовать защитные средства с UVA и UVB 30 и выше длительностью не менее месяца.

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Не стоит забывать осенью и о тех процедурах, которые можно делать круглый год.

Газожидкостный пилинг, или пилинг на аппарате JET PEEL - уникальный вид пилинга, который можно делать независимо от сезона. В отличие от других он подойдет и перед поездками в жаркие страны - загар будет даже более ровным и красивым, и после поездок - поможет восстановить ресурс и влажность кожи после воздействия солнца и морской воды. Это механическое отшелушивание кожи с помощью кислородно-жидкостной струи. Процедура безболезненная (даже приятная), без побочных эффектов, шелушения и отека. После процедуры повышается тонус и эластичность кожи, выравнивается цвет, рельеф, разглаживаются мелкие морщинки, кожа насыщается влагой. Возможен курс из 4 - 6 процедур 1 раз в 1 - 2 недели.

Радиочастотный и инфракрасный лифтинги - это также внесезонные эффективные процедуры. Применяются для подтяжки мягких тканей лица и тела. Хорошо переносятся, протекают без реабилитации, дают визуальный эффект сразу после процедуры, который нарастает в течение нескольких месяцев после курса (4 - 6 - 8 процедур).

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