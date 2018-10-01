«С передачи Капского забил Драгун». На игре БАТЭ и «Динамо» была мистика
Матчи «Динамо» и БАТЭ – это классика белорусского футбола. Давно эти встречи так и называют: «класико». Сколько всего было за десятилетия: разыгрывались места на пьедестале, гремели скандалы, закручивались интриги и драмы…
В это воскресенье было первое «класико» без босса и идейного вдохновителя БАТЭ Анатолия Капского. После его смерти 22 сентября горевало все спортивное сообщество.
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В среду БАТЭ обыграл минское «Торпедо». После матча Алексей Бага сказал, что это были самые важные три очка.
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До игры БАТЭ шел в лидерах с девятиочковым отрывом от «Динамо». В случае победы динамовцы могли обострить борьбу за чемпионство, при любом ином исходе борисовчане, по сути, обеспечивали себе комфортную концовку чемпионата с привычными золотыми медалями на финише.
Баннер фанатов БАТЭ в память Капского.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
До игры болельщики БАТЭ выступили с инициативой.
- Призываем всех, кто планирует посетить в ближайшее воскресенье белорусское «класико» на «Борисов-Арене», присоединиться к инициативе группы болельщиков нашей команды — на 53-й минуте матча встать и аплодисментами отдать дань уважения бессменному руководителю ФК БАТЭ Анатолию Капскому, который скоропостижно скончался 22 сентября на 53-м году жизни... — говорилось сообщении на сайте БАТЭ.
Этот факт стал ключевым. Первые полчаса прошли с преимуществом «Динамо», которое отразилось в голе Фатаи на 20-й минуте.
Фатаи был одним из лучших в составе "Динамо" и забил мяч.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
В начале второго тайма Роман Бегунов мог делать счет 2:0, но с близкого расстояния попал в штангу. На 53-й минуте, когда трибуны стоя аплодировали, а фан-сектор поднял гигантский портрет Капского, подсвеченный пиротехникой, Станислав Драгун забил фантастический мяч: дальним ударом в верхний угол. Диктор на стадионе объявил так: «Мяч забил Станислав Драгун, голевую передачу отдал Анатолий Капский».
Баннер-портрет в память Анатолия Капского.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
- Вышло очень символично. Видел вставших и аплодирующих людей, фото Анатолича на табло. Не сомневаюсь, именно он и помог. Кто бы из футболистов БАТЭ на 53-й минуте ни ударил, думаю, мяч обязательно залетел бы в ворота минчан, - цитирует Драгуна клубная пресс-служба.
Алексей Бага.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Во время игры по поводу символизма у Алексея Баги не было мыслей, на пресс-конференции он дал волю эмоциям:
- Сейчас же могу сказать, что это мистика и фантастика. Теперь, наверное, каждый, кто вякал, если так можно сказать в этот вечер, в отношении... Пусть закроет немножко ротик и поймет, что этот человек давал белорусскому футболу и нашему клубу в частности. Потому что на 53-й минуте, думаю, мы закрыли все вопросы у всех.
В оставшееся время БАТЭ создал еще несколько моментов и забил после подачи углового (отличился Денис Поляков). Концовка матча прошла в атаках «Динамо», но счет не изменился - 2:1.
Игра получилась эмоциональной.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Было много борьбы.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Типичная картина: борьба Филипенко и Яхая.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Часто доходило до разборок.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Часто доходило до разборок.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Теперь отрыв БАТЭ составляет 12 очков. Шансы «Динамо» на чемпионство улетучились?
- Я не буду ни о каких шансах говорить, заявил Сергей Гуренко. - Я понимал, что ничья нас не устраивает. Первые 25 минут пока мы действовали организованно, была очень хорошая игра с нашей стороны. И если бы не этот гол (гол Драгуна – Ред.)… Считаю, он немножко такой… До этого у нас был стопроцентный момент. Стань счет 2:0, я бы сразу перестроился, мы стали бы играть от обороны. Но это футбол. Я спокойно отношусь к такому результату. Уверен, это не последнее поражение. Поэтому все нормально.
Вратарь Андрей Горбунов не раз выручал свою команду.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Горбунов играет на выходе.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Николич и Филипович.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Стасевич и Николич.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Корзун не пускает Багу.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
В четверг БАТЭ дома сыграет с ПАОКом в матче Лиги Европы.
- Сегодня такой вечер, что про ПАОК вообще не думаю, - сказал Алексей Бага. - Принято говорить, что после свистка судьи об окончании игры начинается подготовка к следующему матчу. Но я бы сегодня о предстоящем в четверг поединке вообще не говорил. Особенно после того, что случилось на 53-й минуте сражения с принципиальнейшим соперником. Сегодня все оголенные провода стеклись в Борисов. Тут и фотография человека на входе на арену, и принципиальный соперник, который является к тому же нашим преследователем. И все-все-все. Мы одержали важнейшую победу. А ПАОК... сегодня играет с «Олимпиакосом».
Контактная игра.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Владимир Хващинский в атаке.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Роман Бегунов атакует сверху.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Николай Сигневич и Максим Швецов.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
В Борисове болельщики "Динамо" поддерживали свою команду громче, чем на домашних матчах.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Многие болельщики пришли в атрибутике с изображением Капского.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Болельщик.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Автографы после матча.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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