2018-09-28T23:41:08+03:00
Минск

«Сколько вещей дети забыли – магазин можно открывать!»

Мы храним информацию о находках с 2014 года
Раиса ЮДИНА
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А потерянные вещи где-то вас ждут... Фото pixabay.comА потерянные вещи где-то вас ждут... Фото pixabay.com
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«Заберите, пожалуйста, этот ключ!» - просит 80-летняя пенсионерка. Ключ от автомобиля София Александровна нашла еще в августе возле «Виталюра» на ул. Я.Мавра. В редакцию «Ва-банка» написала только сейчас. Понятно, что хозяин автомобиля давно чем-то его открыл. Но может, и запасной ключ ему еще пригодится?

А золотую сережку с камешками - зеленым (изумруд?) и прозрачными (бриллианты? фианиты?) – точно кто-то ищет! Находка свежая - 23 сентября. Обнаружена возле станции метро «Фрунзенская».

Алла, которая сообщила нам о большой металлической заколке в форме бабочки, тоже считает, что кто-то огорчен такой потерей – уж очень красивая эта заколка. Найдена в районе метро «Малиновка».

А теперь - целая коллекция! Сообщение о ней пришло буквально следующее: «Уважаемые родители, чьи дети отдыхали в лагере «Волна»! Ваши дети забыли очень много хороших и ценных вещей: одежда, обувь, белье, полотенца, зарядные устройства и многое другое, - сообщает Владимир Евгеньевич. - Все вещи сфотографированы, фото можно посмотреть в группе лагеря «ДОЛ «Волна» на vk.com». В редакции есть контактный телефон для уточнений. На всякий случай мы спросили у Владимира, много ли вещей ждет своих забывчивых юных хозяев. «Магазин можно открывать, - говорит он. - И ведь много вещей новых, добротных».

Конечно, магазин никто открывать не собирается, но надеемся, что кто-то с радостью захочет вернуть свои кроссовки или куртку.

Звоните в редакцию по телефону 293-74-60, если хотите узнать подробности о находках и связаться с людьми, которые о них сообщили. Потеряли что-то раньше – все равно позвоните. Мы храним информацию о находках с 2014 года!

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