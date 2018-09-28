2018-09-28T23:40:37+03:00
Минск

«Собрал яблоки в пакеты, отвез в Минск и выставил перед подъездом с записками «Берите, кому надо»

О чем рассказывают минчане «Городской молве» - горячей линии газеты «Ва-банкъ»
Оксана ОСПИЩЕВА
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Урожай яблок не всем в радость. Фото pixabay.comУрожай яблок не всем в радость. Фото pixabay.com
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100 рублей за 8 «квадратов»

«Соседки говорят, что коммуналка в квартирах дорогая. Они не знают, что комната на двоих в общежитии обходится 48-59 руб. каждому, - с возмущением говорит Алла Вячеславовна. – В общежитии живет мой внук-сирота, и я помогаю ему оплачивать его жилье. Чтобы восьмиметровая комната ( удобства и общая кухня - на коридоре) стоила около 100 рублей!.. Откуда берутся такие цены - ума не приложу».

«Берите, кому надо»

«Дачники борются не за урожай, а с урожаем яблок. Возле садоводческих товариществ леса и перелески завалены гниющими яблоками, которые так и не переработали. Мой сосед по даче, Павел, молодец, - говорит Ольга. - Собрал яблоки в пакеты и ящики, отвез в Минск и выставил перед подъездом с записками «Берите, кому надо». Говорит, забрали быстро. И это очень правильно, если есть на чем вывезти урожай! Ведь в городе много семей, у которых дач нет и взять неоткуда».

Уборка – глобальная проблема

«Есть глобальная проблема по уборке подъезда и прилегающей территории к дому №88, кор. 2 по ул. Нестерова, - рассказал Алексей. - Куда ни обращаюсь по этому поводу на протяжении полутора лет (в ЖЭУ, на 115) - проблема никак не может решиться. На бумаге все хорошо, а по факту наш 3-й подъезд может претендовать на звание худшего подъезда города».

Рядом с ковриком - бумажный "ковер". Фото c viber Ва-банка

Рядом с ковриком - бумажный "ковер". Фото c viber Ва-банка

От редакции. Судя по фотографиям, которые прислал нам Алексей, большую проблему в наведении порядка создают мелкие рекламные листовки, выброшенные в огромном количестве из почтовых ящиков. Этот вопрос может решиться с принятием изменений в закон о рекламе. В проекте предусмотрено, что на распространение подобной рекламной продукции должно быть согласие жильцов. Рекламных газет, согласно проекту, это не коснется.

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