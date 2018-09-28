2018-09-28T15:32:22+03:00
Общество

Отравиться можно даже съедобными грибами, если неправильно их приготовить

В Беларуси началась грибная пора, а вместе с ней и сезон отравлений
Оксана БРОВАЧ
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Грибной сезон открыт. Фото: pixabay.comГрибной сезон открыт. Фото: pixabay.com
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- Выявить точно, каким грибом человек отравился, бывает трудно. Люди уверены, что они собирают правильные грибы и готовят их тоже правильно, но вот только потом попадают в больницу с отравлением, - говорит Вия Шукевич, заведующая отделением гигиены питания Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

С начала грибного сезона в Беларуси за помощью к медикам с отравлением обратились 50 человек. Среди них есть и трое детей в возрасте от 3 до 6 лет. Были случаи, когда плохо после ужина с грибами становилось всей семье.

О том, что организм не принял грибы, можно узнать через 3 - 12 часов после того, как они попали в желудок. Человек чувствует резкое ухудшение самочувствия: резкую боль в животе, слабость, головную боль. Начинается сильная рвота, понос. Могут присоединиться судороги и галлюцинации. Причем к отравлению могут привести не только ядовитые грибы, но и те, которые принято считать съедобными, если их неправильно приготовить.

Грибы - питательный и полезный продукт, и чтобы они приносили здоровью только пользу, а не вред, врачи советуют соблюдать простые правила.

- Не уверены в том, что гриб съедобен, - не берите.

- Не пробуйте незнакомые грибы на вкус.

- Не собирайте грибы в городе, вдоль автотрасс, рядом с предприятиями - они хорошо накапливают токсичные вещества из окружающей среды.

- Не покупайте грибы с рук, и особенно - грибные закатки, сушеные грибы, салаты с грибами.

Старые и переросшие грибы лучше не брать. Фото: Оксана БРОВАЧ

Старые и переросшие грибы лучше не брать.Фото: Оксана БРОВАЧ

КАК ПРАВИЛЬНО ГОТОВИТЬ ГРИБЫ?

Во-первых, заняться грибами нужно сразу после возвращения из леса. Срезанный съедобный гриб, который долго лежал без обработки, может накопить токсины и стать ядовитым. Старые, подгнившие, червивые, заплесневевшие грибы лучше сразу выбросить. Хорошо очистите и вымойте грибы от песка, мха и хвои.

Во-вторых, солить, сушить, мариновать каждый вид грибов рекомендуют отдельно.

В-третьих, грибы нужно замочить в воде, а потом отварить в течение примерно часа. Отвар нужно обязательно вылить и больше не использовать, а грибы - промыть. Условно-съедобные грибы, такие как волнушки, грузди, зонтики и т. п., рекомендуется отваривать и промывать водой минимум два раза.

Врачи не советуют давать грибы детям, а также людям с заболеваниями печени, особенно старикам.

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