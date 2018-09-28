Полина Гагарина, Вера Брежнева и еще пять: стали известны имена первых артистов «Золотого Граммофона»

СЕГОДНЯ 15:50 2018-09-28T15:54:26+03:00

Архивное фото: три года назад церемонию вели Ургант, Лущик и Фоменко. Фото: Павел МАРТИНЧИК

9 декабря в Минске в третий раз состоится церемония вручения ежегодной музыкальной премии «Золотой граммофон»

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В Минске «Золотой Граммофон» пройдет в третий раз.

- Прошлогодний аншлаг на «Минск-Арене» подтвердил: премия интересна белорусам, - говорят организаторы. - Три года подряд она держит звание одного из главных событий декабря. Минская версия ничем не отличается от московской.

По словам организаторов, раскуплена уже половина билетов - и это с учетом того, что имена выступающих стали известны только сейчас.

Итак, кто точно выйдет на сцену «Минск-Арены»?

1. Филипп Киркоров. Абсолютный рекордсмен по количеству статуэток – 22 штуки с 1996-го года.

2. Полина Гагарина

3. Валерий Меладзе

4. Вера Брежнева

5. «Бурито»

6. Зара

7. Юлианна Караулова

8. Filatov&Karas

Список будет пополняться.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

23 года вручается премия

10 миллионов слушателей за год помогают определить номинантов

500 эксклюзивных «Граммофонов» было вручено за всю историю «Золотого граммофона»

1 килограмм весит каждая статуэтка

36 ведущих премии (в Минске – Иван Ургант, Николай Фоменко, Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев)

ГДЕ? «Минск-Арена» (пр. Победителей, 111)

КОГДА? 9 декабря 2018 года в 19:00

ЦЕНА ВОПРОСА: от 63,30 рублей. Справки по телефонам: 8 (029) 332-17-17, 8 (033) 332-17-17