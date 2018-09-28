Полина Гагарина, Вера Брежнева и еще пять: стали известны имена первых артистов «Золотого Граммофона»
В Минске «Золотой Граммофон» пройдет в третий раз.
- Прошлогодний аншлаг на «Минск-Арене» подтвердил: премия интересна белорусам, - говорят организаторы. - Три года подряд она держит звание одного из главных событий декабря. Минская версия ничем не отличается от московской.
По словам организаторов, раскуплена уже половина билетов - и это с учетом того, что имена выступающих стали известны только сейчас.
Итак, кто точно выйдет на сцену «Минск-Арены»?
1. Филипп Киркоров. Абсолютный рекордсмен по количеству статуэток – 22 штуки с 1996-го года.
2. Полина Гагарина
3. Валерий Меладзе
4. Вера Брежнева
5. «Бурито»
6. Зара
7. Юлианна Караулова
8. Filatov&Karas
Список будет пополняться.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
23 года вручается премия
10 миллионов слушателей за год помогают определить номинантов
500 эксклюзивных «Граммофонов» было вручено за всю историю «Золотого граммофона»
1 килограмм весит каждая статуэтка
36 ведущих премии (в Минске – Иван Ургант, Николай Фоменко, Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев)
ГДЕ? «Минск-Арена» (пр. Победителей, 111)
КОГДА? 9 декабря 2018 года в 19:00
ЦЕНА ВОПРОСА: от 63,30 рублей. Справки по телефонам: 8 (029) 332-17-17, 8 (033) 332-17-17