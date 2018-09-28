Опрос банкиров: условия по кредитам в рублях ужесточились, а ставки остались прежними

СЕГОДНЯ 16:36 2018-09-28T16:36:46+03:00

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Чтобы выяснить, насколько доступными остаются кредиты для белорусов и предприятий, Нацбанк опросил руководителей 24 банков и проанализировал результаты в специальном обозрении. Банкиры пришли к выводу, что во втором квартале этого года условия выдачи кредитов в рублях ужесточились. В первую очередь речь идет о потребительских кредитах, а также о кредитах для малого и среднего бизнеса. Ситуация с заемными деньгами для крупных предприятий или на недвижимость для физлиц осталась прежней.

Что же именно усложнилось? О ставках речь не идет, они как раз не изменились. По данным Нацбанка, в июне этого года средняя ставка по новым кредитам была такой же, как в марте, - 11,4%. Но руководители банков отметили, что жестче стали требования к финансовому положению заемщиков и обеспечению кредитов (поручители, залог и так далее). Напомним, в апреле Нацбанк изменил требования к выдаче кредитов. Теперь ежемесячный платеж не должен быть больше 40% дохода заемщика. Сделали это для того, чтобы люди не набрали долгов, которые потом не смогут вернуть. Но в целом, даже несмотря на это ограничение, больше отказов или меньше желающих взять кредит не стало.

- Нацбанк разрешил выдавать до 10% кредитного портфеля с превышением этого показателя долговой нагрузки. Мы в этот процент укладываемся с запасом. Такого, чтобы заемщики приходили, а мы им отказывали, у нас нет, - рассказали в одном из банков.

Помимо этого банкиры отметили еще два изменения: во-первых, выросли максимальные размеры кредитов для физлиц, а во-вторых, увеличились сроки кредитования. То есть теперь в банке можно взять большую сумму и на более долгий период.

В третьем квартале года, по мнению опрошенных, условия выдачи кредитов снова немного изменятся, но уже в другую сторону.

- Согласно прогнозу банков, ожидается смягчение условий кредитования для физических лиц, а также ужесточение условий кредитования для представителей бизнеса, - сказано в обозрении Нацбанка.